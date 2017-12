Sjećate li se obitelji Zec / Dok su zločinci slobodni, za častan svijet ovdje nema slobode

Da nije bilo Srđana Dvornika i njegove objave na Facebooku, priznajem, ne bi se sjetila da je jučer bila godišnjica ubojstva zagrebačke obitelji Zec. Oca Mihajla, majke Marije i njihove 12.godišnje djevojčice Aleksandre. Pobijeni su mučki, pokošeni rafalima u svom domu na Trešnjevci, ni krivi ni dužni, daleko od bojišnice , granata i kakvog zalutalog metka. Oni su pogođeni streljivom koje je banda pripremila ciljano za njih. Jer su bili srpske nacionalnosti i „krive“ vjere. Zastrašujuće je saznanje da su ubojice odavno poznate zakonu i pravosuđu, da su to bili tzv. merćepovci, pripadnici regularnih snaga MUP-a, da su neki u istrazi priznali zločin, ali bez prisutnosti njihova odvjetnika, pa je zbog proceduralnog propusta sve palo u vodu a zlotvori pušteni na slobodu.

Da sutra budu prijetnja nekom drugom tko im stane na žulj ili im zasmeta na cesti. Dok god su oni, i oni poput njih, slobodni građani u ovoj zemlji, za častan svijet neće biti slobode…

Nema ravnoteže u zločinu…

Nije ovo jedini zločin koji je ostao nekažnjen. I da, ne želim govoriti o zločinima koje su počinile srpske, JNA i „krajiške“ snage nad Hrvatima jer je to teret koji trebaju nositi i s njim živjeti oni u Srbiji koji su ih mobilizirali, instruirali i štitili, represivni aparat i pravosuđe koji zločine nisu istražili i procesuirali. Ili o zločinima Armije BiH nad tamošnjim Hrvatima. Jer nema ravnoteže u zločinu niti on postaje manji samo zato što su ga činili i drugi. Zločin je naprosto neoprostiv, i svaki počinitelj mora biti sankcioniran, kao i kreatori politike koja je počivala na zločinu prema drugima i drugačijima. Dok na tome ne postignemo konsenzus u ovoj zemlji neće biti ni suživota, ni pomirenja ni napretka. Tapkat ćemo u mraku vlastite prošlosti koju smo svjesno podređivali dnevnopolitičkim potrebama i kvazipovjesničarskim interpretacijama. Uostalom, nismo li svojedobno imali na djelu zapravo pokušaj legalizacije zločina službenom mantrom kako Hrvati u obrambenom Domovinskom ratu nisu mogli počiniti zločin zbog same prirode toga rata ?! Zar ne želite živjeti u državi koja ima respektabilnu vladavinu prava, u kojoj funkcionira pravosuđe jednako za sve građane, gdje se ne može nekažnjeno krasti, ubijati, varati, tuđe otimati i na tuđoj nesreći se bogatiti ?

A mi smo godinama stvarali državu u kojoj je vladavina prava bila rezervirana samo za neke, dok su se drugi s njom rugali. Jer su to mogli. Munib Suljić, Igor Mikola, Siniša Rimac, Nebojša Hodak, Snežana Živanović, neposredno nakon ubojstva obitelji Zec bili su uhićeni, neki su zločin, rekoh, tijekom istrage i priznali. Ipak, oni danas konzumiraju sva prava koja im jamči Ustav i zakoni ove zemlje, štoviše, kako podsjeća Dvornik, neki su i dvaput, za ne falit, odlikovani ( Siniša Rimac) od hrvatskog državnog „poglavara“ Franje Tuđmana : Redom Nikole Šubića Zrinskog i Redom hrvatskog križa. A višekratno odlikovani „hrvatski vitez“ kao čovjek posebna povjerenja ministra obrane, bio je i u osobnom osiguranju Gojka Šuška. Ta se herojska bižuterija doista radijelila kojekome i tko zna za što sve ne. Strah me je i pomisliti. Takva je to država bila.

A kad na livadi pustiš korov da buja teško će na njemu više zdrave kulture rasti…

Zato mi danas slavimo “domovinske junake” s optužnicama i golemim teretima rata i poraća, od čega ih štiti država koja odavno ne razlikuje dobro i zlo. Imamo branitelje -spomeničare koji svaki dan smišljaju što još mogu naplatiti od ove države samo zato što su je branili, braneći svoj dom i svoju obitelj, prije svega. Imamo predsjednicu države Kolindu Grabar Kitarović kojoj je, po vlastitom priznanju, večere i rođendanska slavlja više puta organizirao Zdravko Mamić, gazda hrvatskog nogometa, pod istragom USKOK-a i DORH-a zbog sumnje za nezakonito stjecanje milijunskih iznosa od transfera igrača. Zato u ovoj državi župan može biti čovjek, HDZ-ov Alojz Tomašević, kojeg je supruga prijavila i javno optužila za premlaćivanje, a šef njegove partije Andrej Plenković mu diskretno poručuje da vjeruje kako će spoznati da je njegov ostanak na funkciji župana neprihvatljiv, pritom ne problematizirajući njegov ostanak u HDZ-u. Stranci takvi ne smetaju…

Nema pravne sigurnosti za “male ljude”

Zato, što smo državu gradili po logici moć i zakon njima, a ne svima, imamo slučaj Agrokor koji trese Hrvatsku a nacija se zabavlja dopisivanjem propalog tajkuna Ivice Todorića s njegovim dojučerašnjim partnerima i prijateljima u državnom vrhu. Imamo propala suđenja kapitalcima za nevjerojatna koruptivna djela, grabež javnog novca, i njegovu distribuciju po slobodnoj volji i prioritetima kao da su raspolagali očevinom ili djedovinom. Imamo državu u kojoj nema pravne sigurnosti za obične, male ljude, koji će začas ostati bez krova nad glavom ili mirovine radi duga od stotinjak kuna, iIli će završiti u zatvoru na dvije godine zbog par jointa, dok će se u VIP loži s državnim dužnosnicima ponosno slikati ” uglednik” Tomislav Horvatinčić koji je skrivio pomorsku nesreću s tragičnim posljedicama ( dvoje poginulih) , ali je proglašen nedužnim jer je imao – sinkopu! Imate li dojam da se sustav opako ruga s nama?

Da hrvatski državni vrh nije dobio packe od međunarodne zajednice zbog reagiranja na presudu šestorici bivših vojnih i političkih dužnosnika „hibridne“ Herceg-Bosne, i ad hoc najava revizije pravomoćne presude, Hrvatska bi se još tresla od izrežiranog napadaja panike estsablishmenta u potrazi za krivcem post festum rečene presude i samoubojstva generala Slobodana Praljka. Kao da se krivac ne zna. Jer, što? Hrvatska je 1993. bila jedna od suosnivačica danas omraženog Međunarodnog suda za ratne zločine na području bivše Jugoslavije. HDZ-ova vlast je donijela Ustavni zakon o suradnji s Haaškim sudom i obvezala se dostaviti tribunalu svu potrebnu i raspoloživu dokumentaciju vezanu uz haaške predmete. HDZ-ova je vlast bosanskohercegovačku šestorku, kao i one prije njih, uključujući i identificiranog, lociranog i transferiranog generala Gotovinu, ispratila na aerodrom i tronuto im mahala na ispraćaju. Ista ta vlast je godinama ignorirala činjenicu da su „njezini ljudi“ u Scheveningenu i uskraćivala im pomoć, uz ostalo, i nedjelovanjem. A prije i povrh svega, Franjo Tuđman i Gojko Šušak zajedno s pok. Matom Bobanom i hercegovačkom klikom kreirali su tu kvazirepubliku Herceg Bosnu s ambicijom da jednog dana, raspadne li se BiH, popune „hrvatsku kiflu“. No, ta se politika naposljetku samim akterima, ali i Hrvatskoj, obila o glavu. I oni sada mahnito traže tko je kriv, tko je odgovoran za smrt Slobodana Praljka i uzništvo šestorice Hrvata iz BiH?! Nije li to cinizam? Ta tko je odgovoran za ovakvu Hrvatsku?!

Tuđman državnik i Tuđman povjesničar

HDZ i Andrej Plenković i danas su se, u prigodi 18. godišnjice smrti, Tuđmanu poklonili, okitili ga počastima i glorijama. Kao utemeljitelja stranke i države. Bezgriješnog poput božanstva.- Njegovo djelo bit će još cjenjenije , a njegova doktrina integrativni element našeg društva- izjavio je danas Plenković.

Vesna Škare Ožbolt u intervjuu za Tportal tvrdi da Tuđman ni u čemu nije pogriješio, i da će to vrijeme pokazati. Jer, stalno se plasira ta teza, veli Ožbolt, o diobi BiH između Tuđmana i Miloševića, a zemlja nije podijeljena ( ?!) – Ako je itko rezao BiH- drži Vesna Škare Ožbolt- onda je to činila međunarodna zajednica. Franjo Tuđman sigurno nije!

Bivša predstojnica Tuđmanovog ureda vjerojatno aludira na Republiku Srpsku kojoj je legitimitet dala međunarodna zajednica, ali to još nipošto ne znači da je Tuđman u toj priči nevin poput djeteta. Samo u svojim planovima i ambicijama nije uspio, cijena je bila previsoka, Hrvatska je bila ulog, a na to nije bilo moguće pristati…

– Zanimljivo je izdvojeno mišljenje suca Antonettija u presudi šestorici Hrvata iz BiH. On je na 570 stranica jasno rekao da nije bilo udruženog zločinačkog poduhvata za podjelu BiH i da nije bilo međunarodnog sukoba. U tom kontekstu je napisao da treba razlikovati Tuđmana državnika od Tuđmana povjesničara. Ono što je kao povjesničar mislio i govorio, to kao državnik nije napravio- zaključuje Škare Ožbolt. Zapravo, nije uspio…

I kod svega toga, nađe se netom raskrinkani „suradnik“ Vladimir Šeks, predsjednik Savjetodavnog vijeća HDZ-a i Plenkovićev savjetnik ( tko zna za što! ), odgovornost za suicid generala Praljka koji se otrovao cijanidom usred haaške sudnice, delegirati na bivšeg šefa države i bivšeg prvog Tuđmanovog suradnika Stipu Mesića. Koji se, nota bene, s Franjom Tuđmanom razišao upravo zbog politike prema BiH jer je Mesić držao neprihvatljivom. Mesić je kriv i za Praljkovu smrt i za presudu šestorici Hrvata iz BiH jer je „u brojnim istupima branio tezu haaškog tužiteljstva da su Franjo Tuđman, Gojko Šušak i Janko Bobetko, sa šestoricom bivših dužnosnika Herceg-Bosne, provodili udruženi zločinački poduhvat u odnosu na BiH“.

Sjećamo se svi da su se Mesić i Joža Manolić, tada u samom vrhu države, 1994. razišli s Tuđmanom upravo oko politike prema BiH. Šeks je to nazvao pokušajem državnog udara, iako je nejasno kako je nekolicina ljudi koji su se odvojili od HDZ-a, i ostavili svoje pozicije i privilegije, mogla takav udar izvršiti. Danas skreće pozornost javnosti s vlastitog javnog kompromitiranja „suradničkim dossierom“, pakirajući Mesiću strašan teret tuđe smrti i zatočeništva. Ne zato što ih je on, Mesić, na bilo što poticao, suflirao im ili pakirao, nego zbog toga što je, temeljem ugovora o suradnji s Haaškim sudom kojega je HDZ-ov establishment potpisao, dokumentaciju sudu otvorio. Dakle, uvijek isto. Krivi su svi samo ne oni koji su pogrešnu politiku , koja je rezultirala zločinima, osmislili i provodili. Kod nas čak ni izravni zločinci, kako vidimo, nisu krivi ni sankcionirani…

Mesić pod policijskom zaštitom

Mesić je danas pod policijskom zaštitom, a za Nacional kaže :“ Ako mi se nešto dogodi, izravno će biti odgovoran Vladimir Šeks, zvan Kolega i Sova“. Koliko poruka zvuči zlokobno, toliko je i ilustrativno svjedočenje o ljudima, odnosima i događajima iz tih ranih 90-ih, o kojima malo tko zna koliko ( i sam s kontroverznim dijelovima biografije) Stipe Mesić . Što ga čini nepoželjnim.

Država koja ne kažnjava zločince u svojim redovima, od zločinaca trpi udarce. Postaje sve slabija, nevjerodostojnija, neuglednija i konfuznija. Njezina politička ponuda sve neraspektabilnija, suspektnija. Ni ljevica nije imuna na „hrvatski sindrom“ trgovanja moralom, obrazom, čašću…

U Vukovaru je Željko Sabo , netom po odsluženju zatvorske sedmomjesečne kazne zbog pokušaja podmićivanja HDZ-ove gradske vijećnice Marije Budimir, ponovo izabran za šefa GO SDP-a. Iako je pravomoćno osuđen. To više ni SDP-u ne smeta. Kako i bi?

Pa i njihovi su prvaci danas prvokasni prevrtači i nemoralni trgovci, koji pritisnuti istragama zbog nezakonitog pribavljanja imovinske koristi na račun fiktivnih dnevnica i putnih naloga , pri čemu su, navodno, oštetili državu za 590 tisuća kuna, bježe pod krov HDZ-a ne bi li izbjegli ruci pravde kao i svi HDZ-ovi kapitalci dosad. Da, riječ je o Tomislavu Sauchi, bivšem predstojniku Milanovićevog premijerskog ureda. Koji je sada u Klubu odmetnutog HNS-a, koalicijskog partnera Plenkovićeve vlade. S nadom da ga u postupku što se protiv njega vodi, a taman je podignuta i optužnica, neće zadesiti više od par kilograma krumpira koje će morati oguliti…

Godinama živimo u interpretacijama rata 1991-1995. Suočeni s istinama i lažima, ovisno o tome tko govori. Nisu to dobri temelji ni za kakvu građevinu. Napose ne za državnu. Ni za institucije i njihov autoritet. Krajnji je trenutak da se iz ratnog, prebacimo u mirnodopsko stanje i posvetimo izgradnji civilnog i civiliziranog sustava. U kojem će ministri svaku laž i svaki gaf, svako poigravanje sa zdravim razumom građana, plaćati ostavkom. U kojem će se suditi zločinima u ratu i miru, našim i njihovim, bez izuzetka i iznimke, u kojemu zakoni neće biti arhivski materijal za pokazivanje, nego dnevna uputa za postupanje svih onih koji žele živjeti u zemlji reda i rada. U kojemu će ubojice obitelj Zec napokon biti sankcionirane i od slobodnih građana izolirane…