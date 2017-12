'Domorodac' puši cigaretu (foto TRIS/G. Šimac)

Splićani su zabrinuti za budućnost (i sadašnjost) Splita. Barem manji dio njih, koji prepoznaju aktualne probleme koje dugoročno prijete Splitu i njegovim stanovnicima, te pokušavaju na njih ukazati i osvijestiti javnost i vladajuće strukture. Jedna od splitskih nevolja je i sveopća stihijska ‘turistifikacija’ grada, sumanuta utrka za profitom koja efikasno guši splitske osobitosti i nepametno guta javne (prirodne, kulturne, tradicijske itd.) resurse, ne mareći za domicilno stanovništvo i razuman razvoj.

Primjerice, poznato je od ranije: trgovi, ulice, kulturne znamenitosti, parkovi… pretvaraju se u terase, štekate, parkirališta i poligone za zgrtanje novca. Otpor takvoj nerazumnoj politici upravljanju gradom nastavlja se i danas i sutra, i to dvjema tribinama koje se bave navedenim problemima.

Prva, večerašnja, naslovljena je Turizam i grad: pravo na zidić, te počinje u 19 sati u Zlatnim vratima (Dioklecijanova 7), a priređuje je stranka Nova ljevica. Za one koji ne znaju, ‘zidić’ ima posebnu ulogu u životu Splićana: predstavlja mjesto neformalnog okupljanja mlađih i starijih po splitskim kvartovima, od kojih svaki ima svoje ‘zidiće’.

– Nakon potpune devastacije splitske industrije, koja je dobar dio građana dovela na rub siromaštva i preko njega, Splitu se dogodio turizam. On ga je s jedne strane spasio od socijalnog kolapsa, omogućivši redovne sezonske prihode mnogim njegovim građanima, ali je istovremeno otvorio i brojne probleme koji do sada nisu bili prisutni. Ovo se odnosi na potpunu zagušenost štekatima, pretvaranje gotovo čitavih dijelova grada, poput Varoša i stare gradske jezgre u apartmanska naselja sa sve manje autohtonih stanovnika, nekontroliranu izgradnju kao na Bačvicama, opći skok cijena, kako stambenih kvadrata, tako i onih u ugostiteljskim objektima te na koncu u sve veće posezanje privatnika ka javnim prostorima. To se ponajprije odnosi na neskrivenu namjeru za privatizacijom i ekskluzivnim koncesioniranjem javnih plaža. S obzirom da je turizam postao ključna, ako ne i jedina gospodarska grana od koje grad živi, na ovoj raspravi/kružoku, pokušat ćemo otvoriti pitanja vezana uz odnos turizma i grada i ulogu Splićana u svemu tome – vele organizatori ove tribine.

Sljedeća se događa već sutra, a ima zanimljiv naslov: Dioklecijanova javna kuća / Upravljanje gradskim prostorima. Organizira ju Društvo arhitekata Splita, a održat će se u prostorijama Društva u Ulici Ante Starčevića 24c od 18 sati.

– Ususret donošenju Zakona o upravljanju državnom imovinom ili zakona o upravljanju zajedničkim prostorima, u gradu koji je spao na turizam kao temeljnu privrednu djelatnost, Hrvatsko udruženje likovnih umjetnika, Mediteran Film Festival, Adria Art Anale i brojni drugi na pragu su da izgube krov ili nebo nad djelatnošću, sve u korist restorana, hotela, štekata… Na tribini ćemo se podsjetiti kakvo bi bilo poželjno upravljanje gradskom imovinom – vele u DAS-u.

Dijelić posljedica prekomjernog granatiranja Splita turizmom pogledate na TRIS-u.