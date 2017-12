Pola milijuna ljudi bez ispravne vode, a Hrvatskim vodama se ugradnja filtera – ne isplati

Voda (foto TRIS/G. Šimac)

Oko pola milijuna stanovnika južnog dijela Hrvatske u svojim slavinama i danas ima neispravnu vodu za piće. Mještani Splita, Imotskog, Solina, Kaštela, Trogira, Podstrane, Klisa , Segeta i Okruga moraju prokuhavati i taložiti vodu ili je kupovati.

– Uslijed većih oborina na izvoru rijeke Jadro došlo je do povećanja parametra mutnoća vode iznad dopuštenih vrijednosti. U tijeku je izrada analize vode i javnost ce biti pravovremeno informirana o rezultatima analize. Iz preventivnih razloga potrošačima preporučamo da vodu prije upotrebe za piće prokuhaju – javili su u subotu iz splitskog Vodovododa i odvodnje.

Kako se doznalo, tzv. parametar mutnoće je mjestimično na splitskom području iznosio čak 17, što je četiri puta više od dopuštene vrijednosti, koja iznosi – 4.

Posljednja informacija iz VIK-a kaže kako je vrijednost parametra “mutnoće” i dalje iznad dopuštenih vrijednosti.

– Mjera preporuke prethodnog taloženja i prokuhavanja vode prije pića za potrošače Splita, ostaje na snazi do daljnjega – kažu.

Zabrinjavajuće je što se slične nevolje u posljednje vrijeme događaju vrlo često. Do sada se zamućenje vode vezivalo uz obilate padaline, no ovoga puta je pala neznatna količina oborina.

Dakako, problem se mogao riješiti i ranije ugrađivanjem potrebnih filtara, no u Hrvatskim vodama su zaključili kako im se to – ne isplati (!?). Zato se isplati punionicama vode u boce.

Hrvatske vode su inače državno poduzeće koji se financiraju iz džepova građana, pa nije jasno zašto se uopće koristi riječ ‘isplativost’, kada se zna da se milijuni zajedničkog novca često koriste na manje bitne projekte, primjerice nabavke tisuća službenih vozila. Osigurati pitku vodu stanovništvu bi trebao biti prioritet tog i sličnih državnih, odnosno mjerodavnih komunalnih poduzeća.

Inače, kako piše Slobodna Dalmacija, ‘priča oko filtara, odnosno uređaja za obradu pitke vode, tek je na početku procedure, iako je Agencija “Eko-Kaštelanski zaljev”, koja radi u ime i za račun “Vodovoda i kanalizacije”, planirala taj projekt još 2015. godine’.

Od Danijela Kukoča, direktora te Agencije, “Hrvatske vode” su ugradnju filtara ocijenile neisplativim s obzirom na tadašnju i raniju učestalost zamućenja Jadra zbog velikih kiša. To je tvrdi se, dokazala Studija izvodljivosti aglomeracije Split-Solin iz 2011. i 2012. godine.

I izrada te studije je plaćena našim novcem.

Izgleda kako je i izrada te studije bila neisplativa, s obzirom na pogrešne preporuke.