Na rubovima NP Krka : Gomile smeća uz šetnicu prema Trošenj gradu

Kistanje. Uz šetnicu koja vodi prema ostacima starih povijesnih utvrda Trošenj grada, kojeg su izgradili hrvatski velikaši Šubići, rado hodočaste brojni turisti, naročito posjetitelji Nacionalnog parka Krka. Prizori su nevjerojatni. Raskošna ljepota kanjona Krke, starih povijesnih naselja i – gomila smeća. Građevinskog i krupnog otpada. Odbačeni kaući, madraci, šuta… Ne od jučer. Ima tomu i koja godina da se na toj dionici koja ide uz šetnicu , odbacuje kojekakvo smeće, ne mareći ni za turiste ni za domaće. A što rade komunalci?

Tko zna koliko puta sam , kazao nam je jedan mještanin Kistanja, dosad intervenirao, upozoravao da ta brda smeća uz cestu ne služe nimalo na čast ni općini ni županiji, a itekako štete ugledu Nacionalnog parka. – I još bi ovdje razvijali ruralni turizam, a i dalje njegujemo samo ruralni primitivizam- revoltirano će naš kistanjski sugovornik.

Slike govore više od tisuću riječi, ali smo unatoč tome pokušali doći do suvislog objašnjenja općinske vlasti u Kistanjama koja smeće tolerira i ne skuplja, turizmu i ekologiji usprkos.

Načelnik općine Kistanje Goran Reljić elegantno nas je „prebacio“ na direktora tamošnjeg komunalnog poduzeća Momčila Grčića i ljubazno nam dao njegov broj. Jer, ako itko znade zašto se smeće gomila umjesto da se odvozi na pravi deponij, znade on.

Grčić pak, tvrdi,“ odvozimo mi smeće redovito, a i to o kojem govorite bit će uklonjeno idući tjedan. Nije to tako jednostavno. Nemamo tešku mehanizaciju, moramo je iznajmiti, a to je za općinu veliki trošak. Ali, vjerujte, idućeg tjedna sve će biti očišćeno.“

Tako nam je prije mjesec dana obećao direktor kistanjskog komunalnog poduzeća Momčilo Grčić. Vjerojatno računajući da riječi ništa ne koštaju. Ali smeće, e to košta, ako ga hoćete redovito odvoziti tamo gdje mu je mjesto. Pa je bolje da stoji uz šetnicu, na obodu NP Krka, ma što tko mislio o tome, negoli da općini stvara trošak (!?) I tako, i mjesec dana od čvrstog obećanja koje nam je svečano dao direktor Komunalnog stanje je ne samo nepromijenjeno, nego, kako vele mještani Kistanja, i kudikamo gore. Jer, stari otpad je, uglavnom, ostao na starom mjestu, a novi odložen uz šetnicu kojom redovito komuniciraju turisti, biciklisti, domaći mještani, namjernici…

Kao da za prirodu i čisti okoliš ovdje nitko ne mari. Bogme ni za turiste. Jedno smeće slaže se na drugo, prolaznici se zgražaju bezobzirnošću zagađenja i ljudskog nemara, a komunalci, oni imaju važnijeg posla. Iako im u opisu poslova upravo stoji održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada ( ali ne uz cestu…), održavanje javnih površina, pače i stručni poslovi zaštite okoliša. A malo od toga, bar na ovom dijelu Kistanja, rade. Kao da nikome za to ne odgovaraju a niti snose kakve sankcije, ali uredno primaju plaće…