Kratkometražni maraton istodnevno u 22 hrvatska kina, ali ne i u Šibeniku

5. Maraton kratkometražnih filmova podijeljen je u četiri programa: ‘Hrvatski maratonci 1 i 2’ donose recentno nagrađivane domaće ‘kratkiše’, a ‘Domaći mali maratonci’ i ‘Europski mali maratonci’ donose animirane naslove namijenjene najmlađim gledateljima. U programu ‘Hrvatski maratonci 1 i 2’ nalazi se 10 domaćih filmova svih rodova: Gamer girl Irene Jukić Pranjić, Oni samo dolaze i odlaze Borisa Poljaka, U plavetnilo Antonete Alamat Kusijanović, Tanja Jasne Nanut, Trip Marka Meštrovića, Siguran let Alda Tardozzija, Čistačica Matije Vukšića, BlinkJakova Labrovića, Noćna ptica Špele Čadež i Manivald Chintis Lundgren. ‘Domaći’ i ‘Europski mali maratonci’ donose nagrađivane animirane kratkometražne filmove za djecu. Prvi, ‘domaći’ program, donosi serijal animiranih filmova Koyaa i nestašni predmeti (njih osam) autora Kolje Sakside kao i Ježevu kuću Eve Cvijanović. Osim toga, a u sklopu europskog programa ‘kratkiša’ najmlađi će gledatelji vidjeti animirane filmove iz Nizozemske (Malo logike), Slovenije (Lasica), Italije (Dobro jutro mjeseče), dva filma iz Francuske (Dva prijatelja i Malena lija) te po jedan iz Hrvatske (Medo trapavko), Portugala (Ginjas) i Španjolske (Životna priča). Gradovi i kina koja sudjeluju u četvrtom Maratonu kratkometražnih filmova su: Kino Slatina, Dvorana Relković (Nova Gradiška), Art-kino Croatia (Rijeka), Dom kulture Grada Preloga, Kino Europa, Kino Kinoteka, MM centar (Zagreb), Kino Novska, Kino Zabok, Kino Samobor, Kino Ivanec, Dom kulture Korčula, Kino Pazin, Kino Moslavina, Kinoteka Zlatna vrata (Split), Kino Velebit (Koprivnica), Kino Mediteran (Hvar), Kino Zelina, Kino Sloboda (Dubrovnik), Kristalna kocka vedrine (Sisak), Kino Gaj (Varaždin) i Kino 30. svibnja (Daruvar). Maratona ipak neće biti u svim hrvatskim gradovima, pa niti u Šibeniku, koji još uvijek, nakon 17 godina od zatvaranja posljednjeg gradskog kina, nema dvorane u kojoj se prikazuju filmovi (ako izuzemo tzv. multiplekse u predgrađu). Hvastave gradske vlasti već godinama imaju ‘projekt’ uređenja dvorane bivšeg kina Odeon, no to im ne polazi za rukom već dulje od deset godina. riga za kulturne potrebe građana im je standardno zadnja na pameti. No, što se može… Pa može se uključiti kompjuter: osim u kinima, Maraton kratkometražnih filmova ove će se godine održavati i na internetskoj stranici Hrvatskog audiovizualnog centra. U sklopu tog online programa prikazat će se presjek kratkometražnih uspješnica s prošla četiri izdanja Maratona ‘kratkiša’, a sve ostale detalje objavit ćemo na vrijeme. Inicijativu Najkraći dan pokrenuo je 2012. godine Francuski nacionalni centar za film u suradnji s Agencijom za kratki film s idejom cjelodnevne promocije bogatog repertoara kratkometražne forme u cijeloj zemlji. Nakon velikog uspjeha u Francuskoj, inicijativa je postala međunarodna i sada uključuje 14 europskih zemalja. Jubilarni peti Maraton kratkometražnog filma organizira Hrvatski audiovizualni centar u suradnji sa zagrebačkim Francuskim institutom i Kino mrežom. Raspored projekcija i ostalih događanja u 22 kina, te više detalja o filmovima, možete pronaći na službenim ili Facebook stranicama pojedinog kina.