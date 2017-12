Aleksandra Kolarić (foto Facebook)

Aleksandra Kolarić spada u izdržljivije političke vrste. Teško se lome i nekako uvijek osove na noge. Tek što se vratila u SDP, nakon što ju je Milanović izjurio iz stranke zbog javnih kritika politike vodstva, a već je usred kampanje za buduću šeficu zagrebačke organizacije. Najveće i najvažnije stranačke ekspoziture. Bivša Račanova glasnogovornica, i bivša predsjednica Hrvatske udruge za odnose s javnošću, PR stručnjakinja, ima svoju viziju SDP-a i svoju perspektivu u tom redizajniranom, filtriranom i programatski rekonstruiranom SDP-u. No, ima li i potporu članstva?

Može li Aleksandra Kolarić doista osvojiti Zagreb, a potencijalno, jednog dana i sam vrh SDP-a? Što uopće znači povratak Aleksandre Kolarić za SDP, a što za nju osobno? O svemu tome u velikom intervjuu za TRIS, kao i uvijek bez dlake na jeziku, govori kandidatkinja za šeficu zagrebačkog SDP-a.

U Zagrebu je očito već krenula “bitka” za SDP, makar ako je suditi po Gordanu Marasu koji se nedavno, u svojoj FB objavi, pita “koja je prava Aleksandra Kolarić”: ona koja je prije nešto više od godinu dana pozivala da se ne glasa za SDP, koja je stranačke kolege nazivala nepismenima jer su fanovi Zorana Milanovića, prognozirala da za 10 godina SDP-a neće ni biti, ili ova koja sada želi voditi SDP. Zbilja, koja je Aleksandra prava?

Ja sam socijaldemokratkinja i ponosno sam crvena. Zalažem se za slobodu govora u SDP-u i pravo članova da imaju drugačije mišljenje od vodstva stranke i da ga smiju otvoreno i javno reći. Stoga nisam slijepi vojnik stranke, nisam ulizica bilo kojem vodstvu. Za političku dosljednost sam bila spremna platiti visoku cijenu. Ne povijam se kako vjetar puše i ne odustajem.

Nisam glasala i nikada neću glasati za one koji koketiraju s desnicom i hvale se djedom ustašom te prozivaju obitelji političkih protivnika kroz izjave o mami vojnoj lekarki, kao što neću glasati niti za one čije je autokratsko i nesposobno vođenje dovelo stranku u ovu duboku krizu. Moj stav je cijelo ovo vrijeme isti i dosljedan: SDP se mora mijenjati. Još 2015. sam u Platformi Novog SDP-a, u kojem sam definirala viziju reformi stranke, napisala da su uspješne i održive samo one organizacije koje se mijenjaju zajedno s vremenom. Kako bi mogao mijenjati društvo, SDP mora prvo promijeniti sebe. Moramo postati stranka koja okuplja, potiče dijalog, stranka otvorena svakom članu i svakom socijaldemokratskom simpatizeru. Ako to ne uspijemo, jasno je da će politička važnost i snaga SDP-a biti sve manja. Prije ili kasnije zamijenit će nas neka stranka koja će uspješnije dati odgovore na probleme građana.

I članovima i građanima dosta je srozavanja politike na podmetanja, neistine i osobne diskreditacije, dosta im je klanovskih sukoba i marginalizacija drugačije mislećih. Stoga će snaga zagrebačkog SDP-a nakon izbora postati upravo uključivost, otvorenost i politička rješenja za bolji Zagreb.

Zagrebačko proljeće

Razumljivo je da vas Maras želi dovesti u pitanje jer ste mu konkurencija u Zagrebu, ali čini se da je za njega još gore što imate ambiciju, možda nakon Zagreba, voditi i SDP na nacionalnoj razini. Koliko je to, realno, u vašim planovima?

Moja ambicija je jak SDP i danas ga moramo graditi u Zagrebu. Zagrebačka organizacija mora postati motor rasta i razvoja i nacionalnog SDP-a. Bez snažnog zagrebačkog SDP-a nema pobjede na nacionalnim izborima. Predana sam vraćanju nade, ponosa i vjere u zagrebački SDP.

Najavili ste da dolazi zagrebačko socijaldemokratsko proljeće u kojem će biti mjesta i za Marasa. Znači li to da proljeće dolazi s vama, ili generalno mislite da će nakon Bernardića SDP Zagreba procvjetati?

Proljeće dolazi s promjenama, s povratkom politike među zagrebačke socijaldemokrate i s našim povratkom među Zagrepčane i fokusom na probleme grada. Proljeće dolazi s programskim, političkim, organizacijskim, komunikacijskim i kadrovskim promjenama koje su nužne i neupitne. Od toga moj tim i ja nećemo odustati.

Zagrebačka organizacija bi trebala biti lakmus-papir za stanje u SDP-u. Kakvo je danas stanje u njoj i što biste vi odmah promijenili?

Stanje u zagrebačkom SDP-u nije dobro. Moramo smoći snage pogledati stvarnosti u oči. Izborni rezultati su loši, povjerenje građana gubimo, organizacija je podijeljena i u klanovskim sukobima, dio članova je razočaran i bezvoljan. Neki odlaze iz stranke, a druge se isključuje zbog neplaćenih članarina. Izuzetno niska izlaznost na unutarstranačkim izborima za vodstva mjesnih organizacija u Zagrebu jasno je to pokazala. Odmah bih vratila politiku u zagrebačku organizaciju, spustila zastupnike i vijećnike među građane i članove, otvorila prostor za kvalitetne pojedince u SDP-u i zajedno s timom počela medijski snažno komunicirati socijaldemokratska rješenja za Zagreb.

Argumentirana kritika me čini uspješnijom, a ne slabijom

Pozivate se uvijek na uključivost, okupljanje ljudi u stranci, a ne eliminiranje i ušutkivanje. Jeste li sigurni da biste mogli podnijeti količinu kritike kakvoj je izložen Davor Bernardić, ili bi za vas to bio signal da treba otići…?

Svatko odgovara za sebe, pa ja ne mogu govoriti što bi trebao netko drugi učiniti. Što se mene tiče, ukoliko moj tim i ja ne bismo imali nikakvih političkih rezultata i ukoliko ne bismo uspjeli vratiti povjerenje Zagrepčana, jasno da bih otišla s vodeće pozicije. Argumentirane kritike i politička konkurencija su nešto što me čini boljom i uspješnijom, a ne nešto što me oslabljuje.

SDP se čini nikad slabijim, ne računamo li početak 90-ih kad je bilo važno samo preživjeti promjene. Koliko su tome kumovale klanovske podjele u SDP-u i manjak unutarstranačke demokracije koja je kapitulirala pred “kultom vođe” kakav se gradio u stranci s Milanovićem?

Pred tri godine upozoravala sam na ključne SDP-ove slabosti i nudila rješenja. Uzroci krize SDP-a leže u višegodišnjem nedostatku političkog sadržaja, zagubljenom kompasu političkih vrijednosti i odustajanju od programa te strahu od kritički mislećih i od unutarstranačke političke konkurencije. Kao političkom analitičaru bilo mi je već tada jasno da će rezultat biti gubitak povjerenja građana i pad rejtinga SDP-a. Već tada sam nudila konkretna rješenja za jačanje stranke: otvaranje stranke i progresivni savez s društvom, demokratizaciju i decentralizaciju na svim razinama te promjenu kadrovske politike.

Prošlost je takva kakva je, treba je sagledati i prihvatiti. Mi se moramo okrenuti budućnosti i definiranju politika za bolje društvo, a ne naricati nad prošlim promašajima.

Što je suština vašeg programa za “novi SDP”? Govorite o političkim, kadrovskim , programskim promjenama. Što to konkretno znači? S kim želite graditi taj SDP, a s kime mislite da to nije moguće?

U kreiranju političke platforme za Zagreb i za zagrebački SDP, moj tim i ja krenuli smo s idejom da već sada u kampanji pokažemo kako će izgledati promjene. Stoga program stvaramo zajedno s članstvom. Koristeći se metodologijom World Cafea, organizirali smo, za istok i centar Zagreba, dva socijaldemokratska World Cafea tj. interaktivne razgovore s članstvom o tome kakav Zagreb i zagrebački SDP želimo. Članovi su izvrsno reagirali i dali više od 200 ideja i prijedloga za bolju stranku i bolji Zagreb. U siječnju ćemo organizirati još 2 rasprave za zapad i jug grada. Kvalitetne prijedloge ćemo zatim ugraditi u našu platformu za Zagreb i zagrebački SDP. Tu političku platformu promjena ćemo kroz javnu diskusiju u veljači i ožujku raspraviti s članstvom i simpatizerima u svakoj četvrti. Cijela naša kampanja bit će temeljena na uključivosti i otvorenosti.

Ciljevi naše platforme za SDP i za grad bit će vraćanje politike u stranku i vraćanje stranke među građane, definiranje održivih rješenja za upravljanje gradom i za probleme Zagrepčana, otvaranje stranke novim članovima, simpatizerima i progresivnim organizacijama, uspješna komunikacija s građanima i članstvom te intenzivna, kontinuirana i sveobuhvatna politička edukacija članova. Politiku i političko vratit ćemo u stranku kroz proces izrade SDP-ovog programa za Zagreb koji će završiti s usvajanjem programa na tematskoj konvenciji SDP-a “Zagreb kakav želimo“ u prosincu 2018. Ovaj proces bit će, kroz niz javnih rasprava u svakoj zagrebačkoj četvrti, na društvenim mrežama i kroz medijsku komunikaciju, otvoren za sudjelovanje članstva i simpatizera. Nakon toga u 2019. krećemo, na temelju programa, s izradom konkretnih politika za Zagreb, koje će sustavno u medijima predstavljati oni koji će ih stvarati. Na taj način izgradit ćemo novi tim za Zagreb i građane upoznati s ekipom koja će biti spremna preuzeti odgovornost za vođenje Zagreba. Novi ljudi, nove politike i nove ideje će pokrenuti gradsku organizaciju, a u taj proces ćemo uključiti i simpatizere, udruge, sindikate, druge organizacije te stručnjake i intelektualce koji njeguju progresivne vrijednosti.

Politika mi je gušt i strast

Prije godinu dana još ste se kolebali oko povratka u SDP, čak ste tu misao i odbacivali. Što vas je nagnalo da se ipak vratite? Je li vam bila važnija rehabilitacija nakon Milanovićeve “egzekucije”, ili želja da kolegama pokažete kako se to radi, kako se stranka treba voditi i u kojem smjeru mijenjati?

Vratila sam se onda kada je moj povratak postao moguć tj. kada je članstvo odlučilo da neće više nastaviti sa starim vodstvom i politikom nego se odlučilo za promjene. Prije toga bilo je jasno da je povratak osobe poput mene, koja kritički dosljedno i javno zagovara bolji SDP, nije bio moguć. Da je stranka nastavila po starom obrascu, prostor za slobodnomisleće ne bi postojao.

Čvrsto vjerujem da Zagreb i Hrvatska mogu postati puno bolje mjesto za život nego što su to sada. Tom procesu modernizacije društva i grada želim doprinijeti. Politika mi je gušt i strast.

Imate li u SDP-u dovoljno prijatelja s kojima biste realno mogli stvarati neku novu stranačku platformu, koji u vas vjeruju i doista žele demokratizirati i modernizirati stranku? Svojedobno ste govorili kako vas je stranačka oligarhija pokušala ne samo ljudski, nego i poslovno uništiti. Kako možete takvim ljudima danas vjerovati ( a i obrnuto)?

Svaki lider iz svojeg tima može izvući ono najbolje ili ono najgore. Ja uvijek nastojim iz ljudi u timu izvući najbolje što mogu dati. Ekipa za promjene raste iz dana u dan i okupljeni smo oko stava da su promjene nužne i optimizma da su one moguće. Moj tim kaže da im politika već dugo nije bila tako zanimljiva.

Ali, otišao je samo Milanović, i to s pozicije predsjednika SDP-a… Jeste li svjesni da je današnji SDP Milanovićeva ostavština i da ga treba apsolutno reformirati. Bernardiću to ne polazi za rukom. Zašto mislite da će vama u Zagrebu to uspjeti?

Imam viziju, energiju i znanje kako zagrebačku organizaciju SDP-a učiniti uspješnom. Imam profesionalnu karijeru izvan politike i ne živim od politike. Dosljedna sam, uporna i ne odustajem. Imam otvorena vrata za svakog člana SDP-a koji se želi pridružiti svima nama koji zagovaramo promjene, predložiti ideje i rješenja koje će SDP ponovno učiniti kreatorom boljeg Zagreba.

Kad je stranka birala novog šefa, niste baš bili blagonakloni prema kandidatima. Miljenića ste nazvali članom najužeg “kuhinjskog kabineta” bez vlastitog stava, zagovornikom Lex Perkovića koji je skupo stajao vas i SDP. Ranka Ostojića proglasili ste netolerantnim i glavnim arhitektom poraza SDP-a, Piculu ste nazvali potencijalnim “vikend-predsjednikom”. Je li onda Bernardić bio po vama najbolji izbor?

Bivše vodstvo SDP je odvelo u šest poraza u nizu, a zbog kulture šutnje i podobnosti stranka je dovedena u krizu u svakom dijelu svog djelovanja. Nitko iz vodstva za te neuspjehe nije preuzeo odgovornost, priznao pogreške i dao ostavku. Nitko. Arhitekti poraza i kreatori problema ne mogu biti nositelji rješenja. Trebaju ostati u stranci i djelovati politički, ali ne mogu biti novo kadrovsko rješenje. Članstvo je 2016. jasno reklo da ne želi kontinuitet stare politike koji su predstavljali svi kandidati osim Picule i Bernardića. Picula se sam eliminirao iz utrke zbog nespremnosti da se vrati u Zagreb i članstvo je, ako je željelo promjenu i nešto novo, imalo samo jedan odabir: Davora Bernardića. Nastavak unutarstranačkih previranja i klanovskih borbi posljedica su toga što promjene nisu još uvijek uspješno zaživjele. Pred Bernardićem je još uvijek šansa da provede obećane promjene. Hoće li, vidjet ćemo.

Moja poslovna egzistencija ne ovisi o SDP-u

Možete li biti s Milanovićem, nakon svega, u istoj stranci, pače, u istoj organizaciji ( zg)?

Ostavimo prošlost iza nas. Okrenimo se budućnosti. U zagrebačkom SDP-u koji ću voditi bit će mjesta za sve koji žele idejama i radom jačati stranku, pa tako i za bivšeg predsjednika stranke. Bit će to SDP za sve, a ne samo za neke.

Trenutno ste fokusirani na Zagreb, što znači da Bernardiću niste “opasnost”. Do kada?

Jak zagrebački SDP znači jak nacionalni SDP. Vraćanje povjerenja Zagrepčana u našu stranku i politike automatski će značiti i rast rejtinga nacionalnog SDP-a. Sigurna sam da ćemo predsjednik stranke i ja u tome naći zajednički interes. Međutim jačanje gradskog SDP-a se neće dogoditi preko noći, niti će taj put, s obzirom na sadašnje stanje zagrebačke organizacije, biti lagan. Očekuje nas puno političkog rada, puno rasprava, puno dokumenata s konkretnim rješenjima, puno upornosti. Ali, znam da ćemo, ako ostanemo dosljedni uspjeti. Parafrazirat ću Margaret Mead: Ne sumnjam da mala grupa predanih članova može promijeniti zagrebački SDP. Dapače oni su jedini koji to mogu učiniti.

Nekako se čini da više trebate satisfakciju, nego budućnost u SDP-u. Teško vas je zamisliti kao “discipliniranog” člana stranke, a ovog trenutka SDP preferira takve. Nisu li zbog kritika “po prstima” dobili Mirando Mrsić i Milanka Opačić? Zar se vidite u stranci koja prezire kritiku i kritičare?

Moja poslovna egzistencija ne ovisi o SDP-u. U SDP-u sam jer to želim, a ne zato što moram. Vidim se kao osoba koja okuplja sve koji žele raznolik, uključiv i na diskusiju spreman SDP. Budućnost SDP-a nije u tome da svi mislimo jednako. To smo probali i dovelo je do šest uzastopnih poraza. Što zagrebački članovi SDP-a preferiraju vidjet ćemo na proljeće na unutarstranačkim izborima, koji moraju biti transparentni, demokratski i s jednakim uvjetima za sve kandidate.

Neki su vas čak optuživali za izborni poraz SDP-a 2015. Je li vam to kompliment ili stigma?

SDP je izgubio 100 tisuća glasova u nekoliko godina i 6 izbora u nizu. Samo mala djeca za posljedice svojih djela, optužuju druge. Poraza bi bilo manje, gubitak glasova bi bio manji, da je bivše vodstvo saslušalo ono na što sam upozoravala kako ja, tako i većina političkih analitičara i novinara.

Karamarko je zaslužan za povratak u prošlost

Nedavno je osnovana tzv. Amsterdamska koalicija u kojoj su GLAS, IDS i Pametno. Živi zid već uzima dio biračkog tijela SDP-a i raste…, a koalicijski kapacitet SDP-a slabi. Može li SDP uopće još biti kohezivni faktor ljevice?

Dosljednim političkim djelovanjem u svakoj situaciji i na svakoj temi, čvrstom obranom progresivnih vrijednosti, kreiranjem konkretnih, socijalno pravednih politika za zaštitu interesa onih koji žive od svog rada, SDP može vratiti svoju vjerodostojnost i politički kapital. Jak SDP postat će kišobran oko kojeg će se okupiti manje stranke, slab SDP to ne može biti.

Je li ovo vrijeme, koje po mnogočemu nalikuje 90-im godinama, osobito po evidentnoj fašizaciji društva i “konzervativnoj revoluciji”, za vas posebno izazovno? Vjerovalo se da Andrej Plenković znači jedan novi, moderniji HDZ. Ali, niti se Plenković “primio” u HDZ-u, a niti HDZ modernizirao kao stranka. Što mislite o Plenkoviću?

Slažem se s vašom ocjenom HDZ-a da su oni još uvijek daleko od moderne demokršćanske stranke. Reći ću nažalost daleko, jer je za političku stabilnost Hrvatske nužno da se ne samo SDP nego i HDZ modernizira. Premijer Plenković je prošao prvu godinu svojeg mandata, pozlata je nestala, a nekih značajnih rezultata Vlade nema. Rastegnut je između pritisaka Europe i nazadnjačke ekstremno konzervativne desnice u društvu i u stranci. Pokušava udovoljiti svima, a to u politici ne nosi rezultate. Očito je da niti Plenković niti HDZ nisu oni koji će modernizirati državu kroz nužne reforme javne uprave, pravosuđa i obrazovanja.

U 2017. još raspravljamo o antifašizmu i ustaštvu, o ZDS i njegovoj javnoj upotrebi, o definiciji braka kao zajednici muškarca i žene, ali samo s djecom, itd. Dokle ćemo se baviti povijesnom abecedom i zbog čega je hrvatsko društvo toliko regresiralo?

Povratak u prošlost pokrenuo je Tomislav Karamarko, nakon što je došao na čelo HDZ-a. On je taj koji je na političku pozornicu izvukao radikalce s margine i dao im, kroz HDZ-ovu mašineriju i saborsku listu, političko građanstvo. Društvo se ponovno bavi prošlim grijesima stoga jer ne postoji jaka i vjerodostojna progresivna snaga oko koje bi se mogli okupiti svi koji su okrenuti budućnosti. Naše društvo je još uvijek snažno konzervativno i patrijarhalno i njegovi dijelovi se žestoko opiru svim promjenama modernizacije. Jasno je da se tom procesu povratka u povijest i okamenjenosti društva u prošlosti treba glasno, uporno, čvrsto i jasno suprotstavljati. Uvijek i ponovno, bez kompromisa. Ulogu osnaženog SDP-a u budućnosti upravo vidim kao zagovornika slabijih, drugačijih i različitih u našem društvu, u ulozi glavnog graditelja otvorene, tolerantne, suvremene i napretku okrenute Hrvatske.

Presuda „šestorici“ je presuda zločinima i pogrešnoj politici HDZ-a

Kako komentirate činjenicu da Hrvatska još nije ratificirala Istambulsku konvenciju, da premlaćene žene HDZ-ovih dužnosnika javno govore o tome, a oni i dalje ostaju na dužnosti i u stranci?

Žestoki protivnici ratifikacije Istambulske konvencije imaju cilj onemogućiti uvođenje učinkovite i bolje zaštite žena i obitelji od nasilja. To treba jasno reći. Cijela proizvodnja magle oko termina rod služi samo tome: kako onemogućiti efikasnu zaštitu žena od nasilja svake vrste i kako osigurati da žene i dalje ostanu „drugotne“.

Komemoracija Slobodanu Praljku i činjenica da na nju dolaze i ministri, dobro ilustrira odnose u društvu i njegovu (ne)zrelost. Haaški sud je dobar kad oslobodi Gotovinu, Čermaka i Markača, a neprihvatljiv kad osudi Praljka i “šestoricu” BiH Hrvata? Nismo li takvi u svemu?

Jasno da hrvatska politika ne može birati koje presude Haaškog suda će poštovati, a koje ne. Presuda šestorici je presuda zločinima u BiH i pogrešnoj politici tadašnjeg HDZ-ovog vodstva.

Može li državno odličje zadržati pravomoćno osuđeni ratni zločinac?

Ne. Predsjednica mora postupiti u skladu sa zakonom. Ona je tu da provodi zakon, a ne da ga pogrešno tumači u skladu sa svojim političkim ciljevima.

Sada je Zagreb vaš prioritet i fokus. A sutra? Hoćete li se kad-tad kandidirati za predsjednicu SDP-a, ako dovoljno dugo ostanete u toj stranci da se možete kandidirati?

Budućnost SDP-a odlučit će se velikim dijelom na proljeće u Zagrebu. Članstvo će birati između prošlosti i budućnosti. Vjerujem da postoji kritična snaga članova koja će odabrati budućnost i usmjerena sam njezinom okupljanju. U zagrebački SDP vratit ću nadu i optimizam. Moje političko djelovanje je bilo i uvijek će biti usmjereno stvaranju jake socijaldemokratske stranke i napredne Hrvatske. To je srž moje političke ambicije i u ostvarenju tog cilja neću odustati. Sada i u sljedećim godinama, to konkretno znači izgradnju uspješnog zagrebačkog SDP-a. To je politički cilj mojeg tima i mene. Ne proričem budućnost da bih sada znala što će biti za 3, 5 ili 7 godina.