Ivan Vrdoljak (Foto: Nedjeljom u 2/Facebook)

Nije neka vijest, ali, od danas je Ivan Vrdoljak, kako javljaju redom svi hrvatski mediji, i formalno ponovo na čelu HNS-a, odnosno onoga što je od te stranke ostalo. Na Saboru stranke izabran je za predsjednika kao jedan i jedini. Konkurencije nije imao, a niti je mogao imati, jer sve što se zadnjih pola godine događa s Hrvaskom narodnom strankom ima pečat i kreatorski potpis Ivana Vrdoljaka. Čak ni iz simboličnog fingiranja demokratskog izbora, nitko nije bio spreman glumiti njegova protukandidata. Od sada može i javno činiti sve što je do sada činio tajno…

Iznenađenja nije bilo ni kod ostalih kandidatura, pa kao što je i najavljeno Vrdoljakov zamjenik je Predrag Štromar, a potpredsjendici stranke su Marija Puh i Ivan Gulam. A novi slogan stare, poprilično kompromitirane stranke, više nego zanimljiv: Odlučno!

– Današnje glasanje bilo je odluka za novu odlučnu politiku Hrvatske, za novu odlučnu politiku HNS-a i za ljude koji će tu politiku provoditi- u stilu proklamiranog odlučnog slogana izjavio je zadovoljni Vrdoljak najavljujući da će HNS građanima donijeti bolju Hrvatsku i bolju, pristojnu politiku. Što je pristojno u lažima kojima je danima obmanjivao stranačke kolege, koalicijske partnere i cijelu hrvatsku javnost tvrdeći da suradnja s HDZ-om ne dolazi u obzir, po čemu je konvertitstvo u politici pristojno, to Vrdoljak nije rekao. Umjesto toga nadmeno je poručivao kako je HNS stranka suradnje sa svima koji Hrvatskoj žele dobro, koji žele bolje, reformirano obrazovanje, posao za sve, investicije, reformirano pravosuđe i upravu. Jer cilj HNS je uspješna Hrvatska.

A do tog cilja Vrdoljakova družba, navodno, kani afirmacijom znanja, razvojem kreativne industrije i realizacijom Industrijske strategije Hrvatske, postavljanjem čovjeka u centar politike i centar HNS-a, stranke kojoj je ambicija definirati nove standarde u politici. ( Kakve to standarde može postavljati stranka koja je izgubila vjerodostojnost , vidjet ćemo… )

Prisjetio se kako su im, nakon odluke o suradnji s HDZ-om, i izlaska iz ideoloških rovova, kako to kaže Vrdoljak, govorili da su izdajice, prodane duše, da su što, trebali čekati još jedan izborni ciklus i promjene na čelu opozicije, da SDP konačno dobije novog funkcionalngo vođu (?!) Hvala bogu da to nisu učinili, veli samodopadno „ novi Vrdoljak“, sretan da je raskrstio s „ljudima kojima je stranački interes iznad državnog“, kako je kazao… Jer bi im, valjda, trebao biti osobni interes iznad državnog , kako nije kazao, ali mora da je mislio s obzirom na sve dosad učinjeno i rečeno…

Naglasio je i kako nije bila pogrešna odluka da uđu u Vladu i da im partner bude HDZ jer, ističe, sve što su napravili u prošlih šest mjeseci potvrđuje da su odlučno radili na korist Hrvatske i na to su silno ponosni.

Hrvatska je od danas sretnija zemlja, a valjda i prosperitetnija, jer lider HNS-a obećava kako će njegova stranka biti brana svakoj radikalizaciji društva, a glavno uporište onim snagama koje žele modernizaciju Hrvatske u kojoj neće biti podjela na lijeve i desne, partizane i ustaše, muškarce i žene, homoseksualce i heteroseksualce. – Dobar posao smo počeli- samouvjereno će Vrdoljak- želim aktivno sudjelovati u njemu i želim da završimo započeto i radimo novo.

Gdje li je taj čovjek živio do sada, gdje se krio, što mu bi da se nije prije s lanca pustio?! Tko li ga je u lance stavio, tko mu je kreativnost što se sada razmahala, zatirao? Hrvatska politička scena morala bi procvjetati inauguriranjem takvog političkog kalibra koji je dosad, izgleda, bio pod kočnicom, mada mu ovo nije prvi izbor za šefa HNS-a.

Samo, u prvom je činu glumio lojalnost i zahvalnost onima koji su zaslužni za njegov politički uspon, a u drugom je sve to pogazio, ali radi viših društvenih, pače, nacionalnih interesa. Moglo je i bez predstave s ostavkom koju je podnio u trenutku obznanjivanja HNS-ovog pakta s HDZ-om, valjda da bi izbjegao one najjače, prve udarce razočaranih. Pa je pustio druge u vatru, a on se iz nje sklonio. Ali, nije trebao bježati iz vatre koju je potpalio, jer svima je bilo jasno da jedva čeka u vatru se vratiti i njome ogrijati…