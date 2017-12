Blagdanske čarolije u blagdanskom parku

Dalmare centrom ove će subote zavladati fantastična ekipa! Djed Božićnjak je poslao svoje pomoćnike vilenjake i Soba Sobeka da naprave nezaboravnu zabavu za velike i male Šibenčane…

Jeste li znali da, prema legendi, pomoćnici Djeda Božićnjaka, marljivi vilenjaci, 9. prosinca napuštaju svoje skrivene domove i odlaze po svijetu kako bi širili duh Božića i zajedništva? Čini se da to nije samo legenda jer oni uistinu ove subote dolaze u Dalmare Centar s istom namjerom. Uz vilenjake, ove subote shopping oaza Šibenčana dovodi posebnoga gosta – Soba Sobeka – koji je najveći ljubitelj Božića i djece.

Uz ludu zabavu ovaj vikend, najmlađi blagdanoljupci imat će priliku naučiti kako izraditi sobovsku krunu i lutku malih vilenjaka. Bit će tu puno plesa i igre, a Sob Sobek pripremio je poseban plesni program. I tu zabavi nije kraj! Uz pomoć facepaintinga moći ćete potezom kista postati svoj omiljeni božićni lik, a potom sreću okušati na vilenjačkog tomboli. Sve to događat će se u Božićnom parku od 10.30 do 13 sati i od 17 do 20 sati.

Provedite nezaboravan vikend u shopping centru Dalmare, do kojeg možete doći besplatnom autobusnom linijom koja polazi u 9 sati iz Rogoznice, Murtera i Knina, a vraća se iz Dalmare centra, ispred McDonald’s restorana, u 20 sati.