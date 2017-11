Zelena akcija: Nepodnošljiva lakoća manipuliranja

Zelena akcija je javnosti uputila priopćenje nakon što su u jednoj dnevnoj tiskovini optuženi za antisemitizam, a zato jer je investitor megalomanskog projekta na Srđu iznad Dubrovnika Izraelac, kako se ističe. Nakon toga, ista tiskovina nije objavila cjeloviti demantij Zelene akcije, pa mole druge medije da ga prenesu ‘u cilju pravovremenog i točnog informiranja javnosti‘. Stoga je u nastavku njihovo priopćenje i cjeloviti demantij.

Slobodna Dalmacija: Nepodnošljiva lakoća manipuliranja

Besprizornom manipulacijom Slobodna Dalmacija je nedavno Zelenu akciju optužila za antisemitizam. Naši plakati “Reket, a ne golf”, kojima kritiziramo model po kojem se građanima prisilno nameće takozvani razvoj putem izgradnje golf resorta, proglašeni su antisemitskim. Jedan od tih građanima nametanih projekata je i onaj na Srđu poviše Dubrovnika. Iskonstruirana teza o antisemitizmu se oslanja na činjenicu kako je investitor u golf resort na Srđu poviše Dubrovnika, Izraelac.

Istovremeno, odvjetničko društvo Hanžeković, tvrtka u vlasništvu iste osobe kao i Hanza media d.o.o. koja je nakladnik Slobodne Dalmacije, obraća se Zelenoj akciji pod prijetnjom tužbe radi narušavanja ugleda investitora u projekt golf resorta na Srđu poviše Dubrovnika.

Dakle, iste osobe stoje s jedne strane koja besprizornom manipulacijom Zelenoj akciji “pakira” antisemitizam protiv tzv. investitora na Srđu i, s druge strane, koja takav “antisemitizam” za tog navodnog investitora želi naplatiti na sudu.

Svoju reakciju na sporni članak pravovremeno smo uputili glavnom uredniku Slobodne Dalmacije tražeći, sukladno Zakonu, objavu ispravka. Međutim, naš ispravak je, protivno Zakonu, “zakopan” na manje vidljivo mjesto (17. stranica) od članka na koji smo reagirali (4. stranica) te značajno izmijenjen. Molimo stoga sve medije da, u cilju pravovremenog i točnog informiranja javnosti, objave cjeloviti tekst demantija kojim smo reagirali na tekst Slobodne Dalmacije, a koji Slobodna Dalmacija nije htjela objaviti u neizmijenjenom obliku:

“Demanti Zelene akcije: U slučaju Srđa Slobodna Dalmacija raspiruje vjersku mržnju

U tiskanom izdanju Slobodne Dalmacije od 2. studenog 2017. godine objavljen je tekst naslova “Krvavom golferskom palicom na investitora” kojim se komentiraju plakati Zelene akcije s porukom “Reket, a ne golf” dovodeći iste u kontekst antisemitizma. Identičan članak objavljen je pod naslovom “U Dubrovniku osvanuli skandalozni plakati: Vlada i EU sufinancirali oglase kojima se koči projekt golf terena na Srđu” i na Internetskom portalu Slobodne Dalmacije 3. studenog 2017. godine.

Bez ikakve provjere o značenju poruke s autorom Zelena akcija uvučena je u prljavu igru u kojoj je, u konačnici, optužena za antisemitizam. Naime, poruka navedenih plakata kritika je modela u kojem se građanima prisilno nameće takozvani razvoj putem izgradnje golf resorta, a koji nisu ništa drugo nego prikrivena apartmanizacija obale, jednog od najvrjednijih hrvatskih resursa. Izjave o takvoj poruci plakata javno smo davali i prije objave spornog članka.

Zbog navedenog na perfidni smo način uvučeni u situaciju u kojoj moramo ponavljati naše dobro poznate stavove o projektu na Srđu. Smatramo da je projekt na Srđu zbog potrošnje vode i pesticida neprihvatljiv za okoliš, zbog korištenja javnih sredstava za izgradnju infrastrukture ekonomski neprihvatljiv, zbog jednokratne potrošnje zadnjeg slobodnog dubrovačkog prostora za privatne potrebe razvojno neprihvatljiv te neodrživ zbog dodatnog pritiska na ionako preopterećen Dubrovnik.

Bilo koje vjersko, nacionalno ili rasno obilježje takozvanog investitora nikad nismo spominjali kao obilježje relevantno za pitanje apartmanizacije Srđa. Dapače, one koji su to činili javno smo upozoravali da to ne čine. Zbog toga i ovaj put javno upozoravamo Slobodnu Dalmaciju da ne pokušava ekološke, ekonomske, društvene, gospodarske i razne druge probleme projekta na Srđu zamaskirati skrećući raspravu na vjersku pripadnost tzv. investitora. S obzirom da mi nikad nismo dali povoda za to vašu interpretaciju možemo jedino smatrati raspirivanjem vjerske mržnje. Unizili ste time ime Slobodne Dalmacije i tekovine borbe koja joj je to ime nadjenula. Mi se nećemo s vama valjati u tom blatu!

Enes Ćerimagić,

potpredsjednik Zelene akcije”