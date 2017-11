Zapanjujuća obmana: HEP želi produljiti rad termoelektrane Plomin 1 za još 20 godina (!)

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je na svojim internetskim stranicama objavilo dokument nazvan Informacija o zahtjevu operatera za izmjenom i dopunom Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za TE Plomin 1 (vidi poveznicu) s nadnevkom 26. listopada 2017. godine u kojemu ističu kako ne namjeravaju zatvoriti to zastarjelu elektranu koja je osobito štetna po zdravlje ljudi i okoliš. Kako ističu, Plominu 1 bi se ‘ produžio vijek postrojenja za 15 – 20 godina’. Ta je vijest šokirala Istrane, posebice one koji žive u tom dijelu Istre, te na noge digla nezavisne stručnjake i ekologe, koji već godinama upozoravaju kako je rad te elektrane izrazito štetan, te kao bi bilo kakvo ulaganje u postrojenje koje je odavno pregazilo vrijeme bilo potpuno neisplativo.

No, posrijedi je novo ‘muljanje’ i obmana javnosti, drže istarski ekolozi, budući da je bilo najavljeno zatvaranje Plomina 1 sa zadnjim danom ove godine, dokad uostalom vrijedi rješenje koja dopušta njeno daljnje djelovanje. Ekspresnim izmjenama tog rješenja u posljednji čas Ministarstvo kojemu bi osnovna zadaća trebala biti zaštita okoliša izravno pogoduje HEP-u, unatoč ugrozi života i zdravlja građana te potencijalnoj financijskoj šteti po državni proračun.

– HEP produljuje rad termoelektrane Plomin 1 za 20 godina! – alarmiraju danas javnost iz istarske udruge Zelena Istra, vodeći se nedavno objavljenoj informaciji o HEP-ovom zahtjevu za izmjenom i dopunom Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za TE Plomin 1 u kojoj stoji da se njen vijek produljuje za 15-20 godina.

Fosilni dinosaur

– Trenutno važeće Rješenje vrijedi do 1. siječnja 2018., te je trebalo uslijediti, prema svim najavama proteklih godina, njeno zatvaranje. Vijest je zapanjujuća jer je Plomin 1 izgrađen još 1969. godine te je tijekom svog rada bio veliki izvor zagađenja zraka i bolesti u tom kraju. Prošle se godine zbog loših sigurnosnih uvjeta dogodio i veliki požar pa je uslijedilo zatvaranje elektrane i prije predviđenog roka. Lokalni stanovnici mogli su konačno odahnuti – ali ne zadugo. HEP fosilnog dinosaura želi ponovo pokrenuti! – ističe Dušica Radojčić iz Zelene Istre.

Naime, Studija utjecaja na okoliš za Plomin C iz 2011. je elektranu Plomin 1 nazvala zastarjelom i najavila je njeno uklanjanje, a u kontekstu izgradnje novog “C” bloka, studija je potvrdila da radni vijek TE Plomin 1 neće biti “duži od 2015. godine”, napominju u Zelenoj Istri. Njome je također utvrđeno da su emisije NOx “na granici mogućnosti” pa bi za rad bloka 1 nakon 2018. “bilo potrebno primijeniti dodatne primarne mjere ili ugraditi SCR”, što se “za tako staro postrojenje” “ne isplati”.

– U suprotnosti s tim izjavama kao i suprotno Vladinoj odluci o prihvaćanju Plana smanjivanja emisija iz 2008. prema kojoj je TE Plomin 1 trebala prestati s radom još 2015., HEP planira ugraditi DeNOx postrojenje i postrojenje za odsumporavanje i rekonstruirati termoelektranu puštenu u rad prije pola stoljeća. U Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode, odnosno objedinjenim uvjetima zaštite okoliša iz veljače 2016. objašnjava se da je, zato što do 2015. nije ušao u pogon blok “C”, bilo “razumno” da RH odgodom primjene odredbi europskih direktiva “omogući rad TE Plomin 1 i nakon 2015. godine, odnosno do 1. siječnja 2018.” Rješenjem se još jednom potvrđuje i neisplativost ulaganja u stare termoelektrane te se navodi da “troškovi modernizacije postojećih elektrana i ugradnje sekundarnih sustava zaštite okoliša iznose oko trećinu ukupne vrijednosti termoenergetskih postrojenja na tekuća ili kruta goriva” – ističu u Zelenoj Istri.

I dok su mnoge europske države, uključujući sve baltičke zemlje, pa i Belgiju, već prestale proizvoditi energiju iz ugljena te razvijene zemlje Europe čine napore u tom smjeru (npr. Portugal cilja na 2020., Francuska na 2023., Velika Britanija, Austrija, Švedska i Danska na 2025.), Hrvatska i HEP ne mare za upozorenja o neisplativosti ulaganja u zastarjele tehnologije.

EU odustaje, Hrvatska ne mari

-Ne mare, čini se, ni za izjave direktora nekih od najvećih svjetskih kompanija za proizvodnju energije koje su već prepoznale da se, umjesto u ugljen ili plin, najviše isplati ulagati u obnovljive izvore energije. Ne uznemiravaju se ni nedavno uvedenim strožim ograničenjima za velike termoelektrane o ispuštanju toksičnih onečišćujućih tvari poput oksida sumpora i dušika te žive i lebdećih čestica koje zagađuju zrak i štete ljudskom zdravlju. Da bi se uskladile s novim EU propisima o emisijama termoelektrane će se do 2021. morati modernizirati ulaganjem u nove tehnologije ili se zatvoriti, odnosno smanjiti broj radnih sati na do 1500 godišnje. Prema riječima stručnjaka, trošak usklađivanja s novim standardima će za mnoge termoelektrane značiti “stavljanje ključa u bravu”, pa bi, umjesto modernizacije, pogotovo u slučaju onih starijih, bilo “racionalnije zatvoriti elektrane” – napominje Radojčić.

Samo u modernizaciju, odnosno ugradnju DeNOxpostrojenja te obnovu turbine, koja TE Plomin 2 omogućava rad i nakon 1. siječnja 2018., HEP će do kraja godine uložiti 27 milijuna eura.

– Upitno je koliko još javnog novca HEP želi uložiti u rekonstrukciju starog bloka 1, ma koliko to neisplativo bilo. No, ono što nije upitno jest da građane – koji su odbijanjem Plomina C, kao i termoelektrane na ugljen u Pločama jasno pokazali da ugljen nije energent na kojem žele graditi svoju budućnost – hrvatske institucije već godinama obmanjuju. Dio je obmane, očito i Vladina odluka iz 2014. u kojoj stoji da TE Plomin 1 “prestaje” s radom ukoliko se do 1. siječnja 2018. ne prilagodi uvjetima dogovorenim s EU; jer, ovakva je prilagodba u, sad već kratkom roku, fizički nemoguća, ako ne zbog čega drugog, onda barem stoga što javna rasprava o budućem radu TE Plomin 1 koja će trajati 30 dana nije još ni počela. Zbog toga što nas čitavo vrijeme “muljaju”, kao i činjenice da su neisplative i nezdrave termoelektrane na ugljen danas definitivno “out”, pozivamo sve građane da se uključe u javnu raspravu o nacrtu rješenja o izmjeni i dopuni okolišne dozvole za TE Plomin 1 koja će na stranicama MZOE biti raspisana u kratkom roku – pozivaju građane iz Zelene Istre.

Najžalosnije je pak u ovome slučaju što državne vlasti potpuno ignoriraju mišljenje građana Istre koji se već desetljećima zalažu za ukidanje termoelektrane zbog brojnog obolijevanja i smrtnih slučajeva koji se vezuju uz plominska postrojenja. Nadalje, čak ni činjenica kako je na referendumu o izgradnji Plomina C koji je održan u ožujku 2015., 94% građanki i građana Labinštine glasalo protiv te termoelektrane očito im ne znači ništa, pa se najavljuje otpor takvoj ignorantskoj politici vlasti kojima bi temeljna zadaća trebala biti doborobit hrvatskog življa, a ne nečiji mogući profit.