Tomislav Saucha kao junak crnohumornog vica o hrvatskoj politici

Tomislav Saucha, bivši SDP-ov „odlikaš“ kojemu je nekadašnji šef Socijaldemokratske partije bezrezervno vjerovao, danas je u Saboru bio glavni akter u crnohumornom vicu o hrvatskoj politici. Svom donedavnom kolegi i stranačkom prijatelju Davoru Bernardiću, pomogao je „otkriti“ kako je „velika truba“, a HSS-ovog Krešu Beljaka prokazao je kao oporbenog posrednika koji ga je uoči sjednice Sabora na kojoj se raspravlja o opozivu Vlade, pokušao pridobiti ponovo na „pravu stranu“. Najžalosnije je u svemu što je nekredibilni prevrtač Saucha u tom igrokazu naprosto uživao, likovao smijući se samome sebi i onima koji su se, navodno, trgali za njegov proskribirani glas…

Isprovocirala ga je jedna od replika Davora Bernardića na govor premijera Andreja Plenkovića, u kojoj je čelnik SDP-a dobacio Plenkoviću da su uzeli „nove ortake, Sauchu, Vrdoljaka…” i sada slavodobitno pričaju kako imaju osiguranu većinu od 78 ruku, a to su, drži Bernardić samo priče za malu djecu. Za Sauchu je to bio šlagvort kojega kao da je jedva čekao, pa se odmah drčno oglasio: Gospodine Bernardiću, ako imate nekakve dokaze, ako imate nekakve činjenice, molim vas prijavite. Vi jako dobro znate zašto sam ja onomad glasao onako, razgovarali smo bili o tome u vašem uredu. Vi ste se spominjali o tome da želite ići na izbore i vidjeti koliko ste vi truba. E, pa gospodine Bernardiću ne trebate ići na izbore da bi saznali kolika ste truba. Ja vam mogu reći, velika ste truba- ponosito će SDP-ova bivša moralna vertikala koja se sklonila pod kabanicu vladajućeg HDZ-a ne bi li se zaštitio od kaznenog progona. Iako je dotad, do afere s lažnim putnim nalozima i dnevnicama, cijeli svoj politički angažman posvetio kritiziranju HDZ-a. S mjesta predstojnika Ureda premijera Zorana Milanovića gotovo je doslovce ušetao u koalicijski korpus HDZ-a. I nije ga sram ni optužbi koje mu vise nad glavom, ni kišobrana kojim se od njih štiti. Naprotiv!

Pa kad HSS-ov Krešo Beljak pred saborskim mikrofonom upita – Zar vam nije neugodno da vam jedan Saucha drži većinu- doći će to raspoloženom Sauchi k’o „kec na desetku“.

– Vi ste bili prvi koji ste mi nekidan došli razgovarati sa mnom da ne bi li ja ponovo pretrčao na vašu stranu. Pa kako vam nije neugodno? Vas su poslali meni od svih ljudi, vas koji me pljujete najviše od svih zadnjih šest mjese ci.Vidite, to su grdo fulali. Možda bi imali više sreće da su nekog drugog poslali. Možda da su Beru poslali. I onda sam vas ja pitao s kim ćete raditi većinu. S Bernardićem na čelu? Vi ste mi rekli: Ne nužno s njim. Eto- grcao je od smijeha šaljivi Saucha- toliko o povjerenju koje imate u lidera vašeg koalicijskog partnera – samozadovoljno će“ poentirati“ bivši SDP-ovac, kao da se upravo pohvalio sjajnim dobroćinstvom i iznimno moralnim djelom.

Beljak se pokušao „čupati“ iz crne rupe u koju ga je gurnuo kolega, opaskom: Da ste imali muda i poštenja stali bi pred govornicu i rekli bi da vas se hapsi!

A mnogima, koji još drže do vjerodostojnosti i moralnosti, uzbunio se želudac od mučnine izazvane novom porcijom kvarne politike. Koju plaćamo mi, obični mali ljudi, uredni porezni obveznici, da bi nam se kesili s ekrana ovakvi paraziti, ridikuli i moralni lakrdijaši, prevrtači suspektnih rabota i uvijek pragmatičnih ciljeva, okrenuti sebi i samo svome probitku. Jer, ova epizoda s diskreditiranim Milanovićevim predstojnikom tragično je realan, ma koliko crnohumoran vic o hrvatskoj politici. U kojoj svatko svakome podmeće, svatko sa svakim paktira, svatko o svakom iza leđa govori, svi lažu, a s vremena na vrijeme, pokaže se da neki, i kradu. A mi bismo im trebali vjerovati. Za njih na izborima glasati. Za sauche, vrdoljake, štromare, ma i Beljake, Bernardiće, a o Culejima , Lucićima i ostaloj HDZ-ovoj družb da i ne govorimo…