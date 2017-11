Milan Kujundžić. Ministar. Zdravstva. Foto:TRIS/J.Krnić

Možda je dobro da je Milan Kujundžić (60) ministar zdravstva u državi Hrvatskoj. Svojim javnim istupima utječe na mentalno zdravlje kod mnogih u Hrvatskoj, te podstiče moždanu aktivnost, a onda izaziva i široki raspon raznovrsnih emotivnih reakcija, posebice kod letargičnih i depresivnih osoba. Osim toga, dobar je i za niskotlakaše i one sa slabije aktivnim kardiovaskularnim sustavom. Mnogim hipotenzičarima biva bolje, srce im zakuca brže, a krv jurne cjelokupnim organizmom kada čuju neke izjave ministra zdravstva.

– Nitko na svijetu nije dovoljno bogat da liječi sve… Hrvatima treba dati malo istine, ne demagoško – populistički, kako rade pojedini zastupnici u Saboru. Problem hrvatskog zdravstvenog sustava s jedne strane je u financijskom smislu, ali s druge strane zdravstveni je sustav najbolje što Hrvatska ima – rekao je među ostalim prije neki dan u razgovoru za N1 televiziju M. Kujundžić, upitan zašto država ne osigura lijekove potrebne djeci koja boluju od rijetkih bolesti, i usput pripomogao mnogima s navedenim zdravstvenim tegobama.

Blagotvorni prirodni stimulans za usavršavanje u inozemstvu

Ministar misli na zdravlje nacije, pa joj periodično priredi sličan zdravstveni tretman. Vodi računa i o krvožilnom i nervnom sustavu liječnica i liječnika, medicinskih sestara i braće, jer su oni stupovi zdravstvenog sustava. Uspješan učinak na zdravlje zdravstvenih trudbenika imala je izjava kako u bolnici više vrijedi jedan svećenik nego 20 liječnika.

– Govoreći iz svojega osobnog iskustva o svećenicima koji djeluju u bolnicama rekao je da nekad jedan svećenik u bolnici vrijedi više od 20 doktora jer svećenikov osmijeh, utješna riječ, ohrabrenje, beskrajno znače i bolesniku i obitelji – izvjestili su nedavno o izjavi zdravstvenog ministra na portalu www.kazotic.org s tribine “Vjera i politika u odgoju, obrazovanju i zdravstvu” , koja je u sklopu serijala tribina „Korizma na Peščenici“ održana u Dominikanskom samostanu bl. Augustina Kažotića u Zagrebu.

Nadalje, neki su liječnici, čuvši ovu izjavu ministra, naglo dobili pozitivni podstrek i blagotovorni prirodni stimulans za dodatno profesionalno usavršavanje u kliničkim bolničkim centrima i zdravstvenim zavodima u Stockholmu, Hamburgu, Dubaiju itd.

U očekivanju nove terapije, podsjetimo kako je dr. Milan Kujundžić vjerojatno dobar terapeut jer je, uz ostalo, od 1990. do 2004. godine obnašao dužnost glavnog tajnika Hrvatskog liječničkog sindikata. Onda je bio pomoćnik ministra zdravstva Republike Hrvatske, a od 2004. do 2012. godine je sjedio u fotelji ravnatelja Kliničke bolnice Dubrava. Usput, od 1996. godine do danas pročelnik je Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju Klinike za unutarnje bolesti u Kliničkoj bolnici Dubrava, kako se ističe u njegovim biografijama.

Umrla doktorova stranka

Na žalost ili na sreću, dr. Kujundžić nije uspio postati predsjednik države, no pokazalo se kako i aktualna predsjednica RH ima podjednak ili čak snažniji poticajni učinak na na moždanu aktivnost hrvatske populacije.

U profesionalnim karijerama liječnika se potkrade i koja greška – takva je priroda života i liječničkog poziva – pa je doktorova politička stranka Hrvatska zora stranka naroda umrla nakon kraće i teže bolesti, a klinički je mrtva i njezina internetska stranica http://www.hrvatska-zora.hr/, na kojoj je sada sve bijelo.

Ipak, dr. Kujundžić je, kao svojevrsni medicinski fenomen, u vrlo kratkom roku uspješno i bez odbacivanja transplantiran natrag u HDZ-ov organizam, gdje mu je radi brže rehabilitacije odmah omogućeno daljnje utjecanje na zdravlje građana Republike, u čemu, kako osjećamo, postaje sve učinkovitiji i uspješniji.