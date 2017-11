Preslagivanje ljevice: GLAS-no razdruživanje s SDP-om na “trećem putu”

Stranke lijevog centra najavljuju rekomponiranje, svojevrstan „ treći put“, kako se obično u Hrvatskoj naziva pokušaj refreširanja starih snaga novim amblemima. Posla se ovog puta uhvatio GLAS Anke Mrak Taritaš, koji se sprema predizborno diskvalificirati SDP kako bi sačuvali vlastiti politički identitet, umjesto da se po tradiciji drže za socijaldemokrate kao kakav priljepak. Fragmentirana ljevica time najavljuje novo raslojavanje koje samo može ubrzati proces demontaže krhkog, interesnog zajedništva na lijevoj strani političkog spektra i stabilizirati HDZ kao bezmalo neprikosnovenog vladara Hrvatskom.

I dok GLAS, kako se medijski spekulira, priželjkuje u svom društvu IDS, Pametno i još neke regionalne stranke i nezavisne opcije, dotle SDP i dalje računa na svoje standardne partnere iz HSS-a, HSU-a ali i GLAS-a. Dakako, odluči li se Davor Bernardić ipak okupljati a ne dijeliti svoje sve malobrojnije društvo. Od bazne stranke ljevice, SDP se pretvara u „neželjeno dijete“ kojemu bi dojučerašnji prijatelji radije oponirali negoli s njim surađivali.

Reduciranje SDP-ovog koalicijskog potencijala

Moglo bi se dogoditi da na idućim parlamentarnim izborima ljevica međusobno konkurira, raspoređena u dva- tri bloka, ili pak da se cijeli lijevi front , „oslobođen“ tutorstva SDP-a, ujedini i suprotstavi Bernardićevoj ekipi. Do parlamentarnih izbora još je dugo, tri godine, tijekom kojih bi se mudra, inteligentna politika preispitala i presložila, našla optimalnu kombinaciju. No, pretpostavka za tako nešto je manje tzv. liderske taštine, a više iskrenog respekta prema prirodnim savzenicima s kojima se dijele ključna politička stajališta. Ima li takvih, to je glavno pitanje!

Dakle, organizira li se GLAS u novi lijevi blok s IDS-om, splitskom strankom Pametno i drugim regionalnim i nezavisnim grupacijama koje znaju što hoće i kako to postići a ne izgubiti obraz, SDP će biti „osuđen“ na nestabilnu Beljakovu družbu, koja se pokazala kao nepouzdan partner i kod glasanja o opozivu Vladi ( izašli su iz sabornice u trenutku glasanja). Baš kao i HSU Silvana Hrelje koji pragmatično lavira između lijevog i desnog, tipujući ovog puta na desno, uz opravdanje, poput onog standardnog Pupovčevog, kako umirovljenici ( kao i manjinci) ne mogu ostvariti svoje osnovne potrebe ako nisu uz vlast. Što SDP može dobiti od takve potpore? Ništa!

Na žalost ni od SDP-a trenutno nitko na ljevici ne može puno dobiti, još manje profitirati. Možda je stoga najpoštenije i najispravnije da SDP testira vlastiti izborni potencijal samostalnim izlaskom pred birače, a poslije toga sve su opcije, kao što znamo, otvorene…

Uspije li se blok s GLAS-om, IDS-om, Pametnim… profilirati u naredne tri godine kao pristojna politička opcija relevantnih programskih prioriteta, na izborima može računati s nekoliko mandata, što ih čini automatski poželjnim postizbornim partnerom. S druge strane, ustraje li Bernardić na savezništvu s HSS-om koji se još traži, i HSU-om, kojemu je, izgleda, jedini prioritet prolaz u Sabor za njihova vječitog predsjednika-zastupnika, od takvog saveza neće biti osobite koristi , ponajmanje uspjeha. Opozicijski status SDP-a time će biti zajamčen. HDZ će ostati nedostižan…

Nekompatibilni Most i anarhični Živi zid

Most je izvan ovog preslagivanja jer svjetonazorski ljevici ne pripada. Nekompatibilan je. Njima predstoji samostalna bitka za novo dokazivanje kako nisu bili tek incident na hrvatskoj političkoj sceni. Bez obzira na njihova dva debakla s HDZ-om, nije isključen ni treći.

SDP zasad ne gleda ni prema Živom zidu. Ili, ispravnije rečeno, Živi zid se ne vidi s tim okoštalim socijaldemokratskim društvom „ mrtvih pjesnika“ kojemu se može samo pragmatično prikloniti kad je kakav „viši cilj“ u pitanju . Za Bernardića &com. Sinčić, Pernar i ostali skupina su anarhista, nezrelih, neozbiljnih političara kojima bi eventualno mentorirali, ali ih ne bi ravnopravno percipirali. Stoga, te dvije opcije, Most i Živi zid, koje zajedno imaju moguće i više od deklasiranog i dezorijentiranog SDP-a, mogu presuditi budućeg mandatara hrvatske Vlade. Prije negoli SDP, pa čak i HDZ koji još uvijek sam ne uspijeva vladati.

Kriza ljevice, dominantno obilježena krizom u SDP-u kao stožernoj lijevoj stranci, potrajat će bar koliko i hrvatska gospodarska recesija. Umjesto da se SDP unutarstranačkim izborima i uvođenjem novog stranačkog lidera konsolidirao, zapravo se demontirao. Otkako je Bernardić preuzeo uzde SDP-a od Milanovića, u toj stranci nema ni mira ni sloge, a sve manje je i prijateljstva. Ne poduzme li SDP žurno nešto ozbiljnije i odgovornije na svojoj restituciji, samo će dodatno gubiti na relevantnosti i povjerenju kod birača. Stranka danas djeluje rastrojeno, neartikulirano kao i njezin neuspješni lider, a lijeva opcija kronično treba novog čelnika. Pokušaji s Novom ljevicom, ili najnovijim „trećim putem“ GLAS-a, možda mogu makar taj rasuti teren okupiti u dva-tri, umjesto dvadeset-trideset stranačkih timova. A i to je nešto. Još kad bi se Bernardić okanio „ćorava posla“, možda bi se nešto na ljevici moglo i dogoditi u nekom doglednom vremenu…