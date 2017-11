Mokri letak na vlažnom zidu (foto TRIS/G. Šimac)

Nešto prije podneva iznad kišnog Šibenika je letio jedan mali avion. Napravio je krug ili dva oko grada, a iz njega su ispadali bijeli papiri. Kako se moglo vidjeti kasnije, kada su lepršajući pali na ulice, krovove, vrtove, na automobile i u more u šibenskoj luci, radilo se o lecima. Ta zanemarena praksa bacanja letaka iz aviona zakratko je zaživjela i iznenadila Šibenčane, koji su na navlaženim papirima na pločniku mogli pročitati sljedeću poruku, odnosno povijesnu poduku i čestitku:

‘Šibenčanke i Šibenčani, na današnji dan prije 73 godine, vaši očevi i majke, djedovi i bake, pradjedovi i prabake oslobodili su naš grad od fašizma i donijeli mu slobodu. Neka vam je sretan Dan oslobođenja Šibenika 3.11’. Smrt fašizmu – sloboda narodu’

A na drugoj strani istog letka stoji natpis Muzej pobjede – Victory Museum te crvenom bojom retuširana fotografije na kojoj Šibenčani tog 3. studenog 1944. godine oduševljeno dočekuju partizane koji su iz grada istjerali nacističke agresore, odnosno njemačku vojsku, te još oko 700 vojnika zarobili.

Tako je Šibenčanima danas povijest pala s neba, moglo bi se reći. Bitka za Šibenik je bila teška, trajala je dva i pol dana, podsjećaju povjesničari, a u njoj su sudjelovale sljedeće partizanske postrojbe: bataljoni 1. dalmatinske, 3. prekomorske i dijelovi 19. sjeverodalmatinske divizije.

No ni jutrašnji avijacijski ‘napad’ na Šibenik nije bio lagan. Unatoč daleko nadmoćnijim neprijateljskim oblacima, goloruki avion se uspio probiti do Šibenika iz pravca Sinja, recimo to riječnikom iz povijesnih pripovijesti.

– Avion iz Sinja trebao je jutros oko 10,30 sati doletjeti i baciti letke na kojima je čestitka građanima povodom današnjeg dana. Avion je iz Sinja jutros uzletio, međutim, javio se da je naišao na veliki oblak i kišu i sad se vrti okolo, a kad se vrijeme smiri tijekom dana letci će zasuti grad – kazao je Zoran Restović, predsjednik šibenske Udruge antifašističkih boraca i antifašista koja je provela tu složenu zrakoplovno-propagandnu operaciju.

U svakom slučaju, ako se izuzme nešto ekološke štete, ova akcija je donijela rezultate. Stariji Šibenčani su se prisjetili, a mlađi doznali ponešto o tom važnom datumu iz šibenske povijesti, danu nakon koje su njihovi djedovi, bake, pradjedovi i prabake mogli početi slobodno živjeti, nakon dugotrajne fašističke i nacističke represije. Doduše, bilo bi bolje kada se na ovakve povijesne događaje ne bi trebalo podsjećati, te kad bi oni bilo općepoznate neprijeporne činjenice. No, potreba postoji: posve je jasno kako u posljednje vrijeme neke političke skupine i institucije, te zlonamjerni pseudopovjesničari nastoje krivotvoriti povijest, a umjesto da se ističe pobjedonosna antifašistička uloga hrvatskog življa, pokušavaju se veličati zločinački režimi ondašnje NDH koji su bili saveznici nacista i fašista i suučesnici u brojnim zlodjelima protiv vlastitog i drugih naroda.

Osim toga, namjerno se prešućuje činjenica da je ondašnji čelnik ustaša Ante Pavelić fašističkoj Italiji zapravo poklonio gotovo čitavu Dalmaciju, Istru, i otoke, te priobalje do Boke Kotorske (poveznica: Lekcija za budale: Na jučerašnji dan je ‘domoljub’ Pavelić Talijanima poklonio Dalmaciju, otoke, Hrvatsko primorje, Gorski kotar i Boku kotorsku). No ondašnji dalmatinski puk nije bio ni glup ni povodljiv, nego mu je bilo posve jasno tko mu je neprijatelj i na koju se stranu treba svrstati. O tome svjedoči i podatak da je oko 25 tisuća (!) Šibenčana, odnosno više od trećine stanovništva, sudjelovalo u otporu i borbi protiv nacizma i fašizma.

– Trećeg studenog 1944. godine, kao i danas, kao i svake godine kad obilježavamo ovaj dan, padala je kiša. Od 68 tisuća stanovnika bivše općine Šibenik, čak 21 posto sudjelovalo je u narodnooslobodilačkoj borbi, a dodamo li on koji su odvedeni u logor u raznim vidovima antifašističke borbe sudjelovalo je 35 posto stanovništva općine Šibenik. Nažalost 4572 su osobe poginule, od toga 3023 u partizanima. Šibenik i danas baštini slavnu antifašističku prošlost, dokaz tome je i naš Muzej pobjede. Unatoč raznim revizionističkim pokušajima, bez obzira dolazili iz Beograda ili Siska te svako malo dođu sa strane, naš grad Šibenik je bio, jest i ostat će antifašistički grad – kazao je Petar Mišura, dopredsjednik Udruge antifašističkih boraca i antifašista Šibenik .

A kako oni koji bi htjeli frizirati povijest ne bi u tome uspjeli, ista je udruga nedavno otvorila Muzej pobjede, u kojem već nakon kraće šetnje i najzadrtija neznalica povijesnih ćinjenica može lako zaključiti tko je bio dobar, a tko loš, odnosno tko je nakon 2. svjetskog rata bio pobjednik,a tko poraženi.