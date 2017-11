Pisac i polemičar Igor Mandić u HTV-ovoj emisiji Nu2: Smrt je ništavilo, ali zašto je se boje vjernici koji se nadaju vječnom životu…?!

Igor Mandić, k'o Igor Mandić. Izravni ekscentrik, s nostalgijom za mladošću i puninom života, s cinizmom spram smrti.

Igor Mandić, k’o Igor Mandić. Izravni ekscentrik, s nostalgijom za mladošću i puninom života, s cinizmom spram smrti. Takav je bio i gostujući u HTV-ovoj emisiji Nedjeljom u 2. Jetki cinik koji i sa 78 godina života još itekako ima što reći, I vjerojatno bi štošta još rekao da ga nije shrvala depresija potaknuta konačnim saznanjem o prolaznosti. Što je za posljedicu imalo smrt kao središnju temu razgovora…

Voditelju Aleksandru Stankoviću predsmrtno se ispovjedio. Najavio je da na sahrani neće imati križ, sasvim dosljedno onomu što je govorio i predstavljao za života. Priznao da je čak 16 godina izdvajao novac za pogrebne troškove, valjda svjestan kakav je luksuz danas umrijeti ( i obitelj „oštetiti „ za bar 2 tisuće eura ), ali je jednog dana ostao bez novca i onda svoj „osigurani pogreb“ zapio. Počastio se za života, jer u smrti mu neće više trebati…

Dojadio je i sebi i drugima, smatra, pa bi bio red da svoju suprugu što prije rastereti vlastitim odlaskom, jer ljudi već godinama, požalio se, bježe od njega. Smrt je ništavilo, i njemu je to jasno, ali ne razumije, reći će, zašto se vjernici tako silno boje smrti a cijelog života govore o svojoj vjeri u vječni život. Žao mu je i ispričava se svima što nije otišao kako je i red, s prosječnih „muških“ 76 kako je to već uobičajeno u Hrvatskoj, ali, smrt je izvjesna, samo je njezin sat dolaska neizvjestan… S tim svojim depresivnim fatalizmom truje i svoju okolinu koju, veli, silno nervira. Valjda je to njegov PTSP izazvan recentnim blagdanom Svih svetih. Na groblje je svojim bližnjima i prijateljima išao koji dan ranije, ne na sam blagdan, jer mrzi gužvu i te „masovne orgije sudjelovanja ni u čemu“ .

Smrt mu je postala opsesija tek nakon smrti njegova djeteta 2004. Ne priznaje život nakon smrti u koji ga je nastojala uvesti supruga, ali priznat će makar toliko da mu je taj „science fiction“ zabavniji od gole religije.

Što se dogodilo s Igorom Mandićem, jednim od najbritkijih i najlucidnijih hrvatskih polemičara i pisaca, morao se zapitati tko god je danas gledao to uprizorenje jednog umornog, depresivnog starca koji shvaća da je život prošao, a ipak ga nije najbolje iskoristio. Zazivanje smrti, lamentiranje o samoubojstvu kojeg Katolička crkva danas ipak prihvaća kao izraz ljudske slabosti i grješnosti, obilježili su cijeli njegov sat kod Stankovića. Nigdje više onog prgavog, prepotentnog i fascinantno rječitog Mandića koji uvijek i o svemu ima što reći. Ovog puta zapravo se samo javno opraštao s ovozemaljskim svijetom i onima koji su ga poznavali. Sit svega, života najviše. Umrli su mu svi, dijete, obitelj, prijatelji, očigledno, i sam želi poći… Želio je samo da mu posmrtno slovo drži njegov najbolji prijatelj Arsen Dedić, ali sada ni to nije moguće, jer je Arsen otišao prije njega.

Ironizirao je tek svoj odnos prema alkoholu, kojega, kaže, pije u malo većim količinama ako se radi o pivu i ako mu je dostupno, jer ako bi toliko pio vina razbolio bi se od ciroze jetre, koja je, koliko god dobrodošla, ipak užasna smrt.

Kakva dostojanstvena starost?! To je preskupa tlapnja. Jer, ako Mandića pitate, to bi značilo rentu od 100 tisuća eura mjesečno, život s njegovom Slavicom u dalekim, egzotičnim krajevima… ali to su klasični snovi onih koji nemaju.

Pisanje mu je cjeloživotna opsesija, Hrvatska je propali projekt, pokradena i rastočena, patriotizam je posljednje utočište hulja, domoljublje ne postoji, ne zna što znači voljeti svoju domovinu, to mu je nejasan pojam, ljubav drži tek masnom laži jednako kao i priče o duši, a brak je posao koji se održava najjačim ljepilom na svijetu- zajedničkim potomstvom, nadzemaljskim, nadljudskim vezivom…