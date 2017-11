Nu2/ Ivan Vilibor Sinčić, “hrvatski Macron”: Imamo 20 posto stanovništva ispod ruba siromaštva, a kupujemo borbene avione

Najnovije istraživanje javnog raspoloženja građana prema hrvatskim političkim elitama i akterima vlasti, koje je Živom zidu donijelo čak 11,7 posto potpore anketiranih građana, dovelo je danas Ivana Vilibora Sinčića, šefa ove protestne stranke, u goste kod Aleksandra Stankovića, u HRT-ovu emisiju „Nedjeljom u 2“. Iako je ovonedjeljno izdanje mnoge gledatelje intrigiralo više zbog sudbine voditelja, od kojega se zbog prošle emisije njegova kuća ( HRT) javno ogradila, negoli provokativnosti gosta, „živozidaški“ čelnik pobudio je unaprijed interes publicuma, a kako je svojih „pet minuta“ iskoristio, to je druga stvar…

Stanković je Sinčića predstavio, pozivajući se na istraživanja, kao najpopularnijeg vođu jedne oporbene stranke koja sad uživa gotovo 12 posto potpore. – To je rezultat našeg rada i naše vjerodostojnosti- odmah je objasnio uzlet Sinčić, napominjući kako se Živi zid distancirao svojedobno od ostalih političkih elita. Prije dvije i pol godine je ORAH bio na vrhuncu popularnosti, dok je Živi zid bio aktivistički pokret, no „slava“ Oraha nije dugo trajala. Boji li se da bi takva sudbina mogla zadesiti i Živi zid?- pitao je voditelj. Sinčić od toga ne strahuje, jer je Orah nastao odvajanjem od SDP-a, i njihovi su mandati bili mandati SDP-a, tvrdi Sinčić, a Živi zid je autentična, izvorna stranka. Drugačija je baza i drugačija ideologija Živog zida.

Vlada udvostručila trošak za samu sebe!

U Saboru ne statiraju. Dosad su već ponudili deset zakonskih prijedloga, a ovih dana očekuje se i završetak njihovog prijedloga Zakona o zaštiti zviždača. Iako , otkako se bavi politikom i otkad je u Saboru još se nije dogodilo da vladajuća većina, odnosno HDZ prihvati prijedlog oporbe, kazao je.

Proračun za iduću godinu je, tvrdi, bez pravih reformi, promjena i vizija. Nešto više je dobila obrana, branitelji i Vlada,“ pa će za četiri godine udvostručiti rashode za samu sebe u odnosu na trošak Milanovićeve vlade“.

– Mi smo dali 14 amandmana. Tražili smo, uz ostalo, da se 1 posto uzme od proračuna za Vladu u korist djece koja nemaju novaca za školski obrok. Što mogu naučiti i što mogu zapamtiti djeca koja su gladna- dvoji Sinčić.

Predložili su i rezanje novca predviđenog za obranu, za nove borbene zrakoplove, a u korist obrazovanja, malog poduzetništva, razvoja znanosti… Zemlje u Europi izdvajaju 7-8 posto za znanje a mi svega 3 posto, podsjetio je čelnik Živog zida. Proračun je dokument kojim se financiraju politike. Ako dajete 5 kuna za obrazovanje iz toga je razvidan vaš stav prema obrazovanju- zaključio je, ocjenjujući apsurdnim da više novca dajemo za arbitražni tim u slučaju INA-MOL nego što ukupno izdvajamo za USKOK. Na opasku voditelja kako zastupnik Živog zida Branimir Bunjac tvrdi da se stanje u pravosuđu može riješiti za 30 dana, a činjenica je da je rak rana društva preko 30 godina, Sinčić kaže: – Ako gledate novac koji se troši za pravosuđe, ODO, ŽDO, USKOK, to je preventivni novac, dajete milijun da bi uštedjeli 5 milijuna štete. Ako duže od 5 godina vodite sudski spor, to je kršenje ljudskih prava.

Mladi odlaze jer u Hrvatskoj nema pravde, reda ni nade…

Na pitanje kako zadržati mlade ljude u Hrvatskoj, i je li to u nekom kraćem roku uopće moguće, Sinčić će primjetiti da je to trend danas, ne samo u Hrvatskoj. Pribaltičke zemlje, primjerice, rekao je, u zadnjih desetak godina su izgubile trećinu svog stanovništva. Iz Hrvatske mladi ljudi odlaze jer nema pravde, reda ni nade.

– Nismo osudili nijednog krupnog kriminalca, nijedna sistemska greška nije ispravljena, nijedna krupna glava nije pala… Uzmite samo slučaj Horvatinčić koji imamo u zadnje vrijeme, a i kad se presudi, onda je to guljenje krumpira, i to nema smisla. Ljudima treba dati nadu da će u ovoj zemlji biti reda, baš nas briga što misli otpadna ili stečajna mafija…

No, može li se Hrvatska reformirati? Oni koji su gledali Kurikulum kažu da je 97 posto stvari oko kojih se svi mogu suglasiti, a tek 3 posto oko kojih bi bili prijepori. Zašto onda ne idemo na reformu obrazovanja? Sinčić se slaže s onima koji misle da je trebalo davno provesti makar onaj dio kurikuluma koji nikome nije sporan. Jer, ističe, svaka generacija koja se ne školuje po novom programu, imat će problema s poslom. – Daj bože da se reforma obrazovanja u Hrvatskoj provede, ali bilo što ako dolazi iz HNS-a, prema tome sam sumnjičav.

Ne vjeruje da ministrica sa par HNS-ovih mandata u Saboru može ispraviti sve slabosti hrvatskog obrazovnog sustava. A stanje u zemlji generalno nije dobro, unatoč statistici koja nam pomalo ide u prilog. I ako ostanemo na ovoj razini, misli Sinčić, samo ćemo sve dublje tonuti, a drugi će ići naprijed. Mi imamo 20 posto stanovništva ispod ruba siromaštva , a to se ne rješava, nego novac odlazi na borbene avione!

Hrvatski “treći put”?

Komentirao je i ukidanje istražnog povjerenstva za Agrokor, konstatirajući kako je Zakon o istražnim povjerenstvima iz 1996., dakle, 21 godinu se nije mijenjao. HDZ je jedva čekao da se potvrdi pravomoćnost istrage kako bi ugasio povjerenstvo i da oni najkrupniji svjedoci, Dalić, Marić, Plenković… ne bi morali stati pred njega.

Boji se da će na kraju Agrokor otići u stečaj. Dio firmi, naravno, nastavit će s radom, ali pitanje je u čijem vlasništvu. – Stanje oko Agrokora možda najbolje dočarava činjenica od prošlog tjedna, kada je SOA podnijela izvještaj. Naš Bunjac je to vidio i naravno potpisao da ne smije ništa govoriti, ništa nije htio podijeliti s nama, ali na njegovu licu sam vidio da je šokiran time što je vidio i to mi je bila dovoljno da shvatim što se događa oko Agrokora- izjavio je Sinčić, konstatirajući kako su se sve vlade klanjale Todoriću, a ništa nije napravila ni Martina dalić dok je bila u vladi Jadranke Kosor.

– Povjerenstvo bi se trebalo zaustaviti kad dođe do pravomoćne optužnice. U svakom slučaju , ovo su dobro odigrali za sebe, dobili su svoje ( ustavne suce op.a), ali ne znam je li se moglo drugačije jer oni imaju većinu ruku. Sva dokumentacija koja se u povjerenstvu prikupi morala bi se trajno spremiti u arhivu Sabora da se ne dogodi slučaj kao ono sa Šeksom koji je još 1996. radio na slučaju Agrokor- primjetio je Sinčić. Uvjeren je da bi Vlada i dalje sve tolerirala Ivici Todoriću, kao i do sada, da kola nisu krenula nizbrdo, te pozvao Todorića da sa sobom u zatvor povuče bar desetak političara i bar 20 službenika iz raznih institucija koji su bili najviše involvirani u slučaj. Složio se da je u Agrokoru na djelu sukob američkog i ruskog kapitala, da Vlada favorizira američki Knighthead u odnosu prema ruskoj Sberbanci u kojoj utjecaj ima direktno Putin. Inače, zadnja točka na kojoj se moglo spašavati Agrokor, smatra, bila je kupnja Merkatora, a nakon toga je bilo kasno.

Je li Živi zid hrvatski „treći put“, Ivan Vilibor Sinčić hrvatski Macron? Hoće li prihvatiti inicijativu GLAS-a za okupljanje na tzv. liberalnoj platformi? Je li im žao što nisu na izbore izašli s Mostom?

– Ako uzmemo scenarij iz 2015. kad se još nije znalo tko je Most, da smo išli zajedno , mislim da bi minimalno osvojili 40 posto glasova i s te strane mi je žao što nismo išli zajedno. Neće HDZ i SDP dirati ni u pravosuđe, ni državnu i lokalnu upravu i samoupravu ili gospodarenje otpadom, jer je to mutna voda i njima ne paše da se tu uspostavi red- kazao je Sinčić, napominjući kako se s Beljakovim HSS-om ne vidi, jer su i oni došli na leđima SDP-a, a stranka mora biti original, a ne tek odvojeno krilo neke velike opcije. Za HDZ je rekao da nije državotvorna nego državnorazlagačka stranka, koja, i da sjekire padaju, osvaja bar 22 posto potpore, jer su tu ljudi iz interesa.

Cjepljenje kao preporuka, a ne obaveza

Isprovociran prilogom o srpskom nacionalističkom vođi Dveri, Boškom Obradovićem, kojemu je svojeodbno čestitao na ulasku u Skupštinu Srbije i uputio poziv na suradnju na platformi antiglobalizma, Sinčić je tek rekao kako su svim strankama koje se bore protiv NATO-a i EU , protiv globalizma, uputili takav poziv, ali danas više takav poziv Obradoviću ne bi uputio jer mu „ovo s Mladićem i njegovim veličanjem nije trebalo, to je anticivilizacijski“.

Istanbulsku konvenciju podupire, ali konvencije ništa ne rješavaju, sve se svodi na sukob HDZ-a i SDP-a, a i jedni i drugi su mogli dosad ratificirati konvenciju, a nisu, nego se međusobno za to prozivaju i licemjerno optužuju. Najkonzervativnija linija HDZ-a na čelu s Mirom Kovačem je u vrijeme vlasti SDP-a zagovarala Konvenciju, a sada ova,navodno, liberalna o njoj šuti…

Komentirao je i izjavu supruge HDZ-ovog župana Alojza Tomaševića, sustavno premlaćivane Mare Tomašević, koja je ženama poručila da „šute i trpe“. – To je skandalozno i za društvo poražavajuće jer pokazuje da ono ne funkcionira. Uzalud sve konvencije ako sustav ne djeluje, ako se ozbiljno ne shvaćaju prijave o nasilju i nasilnici ne sankcioniraju- rekao je Sinčić.

Kao otac dvoje djece, jednoipogodišnjeg Ksavera i četveromjesečne Iskre, cijepljenje bi sveo na preporuku a ne obavezu.

– Da bismo povećali procijepljenost treba poštovati etičke konvencije, napraviti preporuku, dati ljudima sve informacije, testiranja na kontraindikacije, sve, i kad dobijete informacije porast će povjerenje u sustav i procijepljenost. Moja djeca su primila neka cjepiva, a moj stav je da nakon konzultacije sa stručnjacima procijenite sami koja cjepiva dati djeci, a koja ne.

Sinčić smatra da je dobar otac s obzirom na obaveze koje ima, a najvažnijim drži djecu učiti toleranciji, ljubavi i dobrim radnim navikama. Jer, sve što je vrijedno ne postiže se, kaže, tako lako.