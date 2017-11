Nikola Grmoja na FB-u: Moramo se usprotiviti gašenju Istražnog povjerenstva!

Dolazak bivšeg guvernera HNB-a Željka Rohatinskog pred saborsko Istražno povjerenstvo za Agrokor moglo bi presuditi ovom saborskom tijelu. Naime, ako je vjerovati izvorima Mostovog zastupnika Nikole Grmoje, već idućeg tjedna HDZ bi mogao presuditi Povjerenstvu kako bi spriječili, drži Grmoja, da se otkrivaju novi detalji o Todorićevoj tijesnoj povezanosti s politikom. – Moramo se usprotiviti gašenju istražnog povjerenstva- nakon priznanja Rohatinskog, želimo priznanja i drugih aktera, istina mora izaći na vidjelo- poručio je Grmoja u svojoj objavi na Facebooku.

Mostov zastupnik smatra da je najava gašenja Povjerenstva za Agrokor zapravo dokaz da je Ivica Todorić „vladar“ HDZ-a, a dokaz za to nalazi u priznanju Rohatinskog da su ga Tomislav Karamarko i Milivoj Kujundžić nagovarali da se politički angažira, odnosno kandidira na predsjendičkim izborima, što je on odbio. Bivši guverner je priznao i da je u tome sudjelovao Ivica Todorić, štoviše, smatra Grmoja, Rohatinski je bio dio političkog projekta Ivice Todorića, s Karamarkom, Kujundžićem i Zdravkom Marićem. Već da se samo to otkrilo na Istražnom povjerenstvu, ocijenio je u svojoj objavi Grmoja, ono je ispunilo svoju svrhu i smisao. Doduše, upletenost u vabljenje bivšeg guvernera na politički angažman, Kujundžić je demantirao, ironizirajući cijelu priču, tvrdnjom kako je Rohatinskog mogao nagovarati samo na kolonoskopiju ili gastroskopiju, kao specijalist gastroenterologije, a svakako ne na predsjedničke izbore. Čudio se izjavama ex-guvernera, no, nije mogao decidirano reći kako je Rohatinski plasirao pred Povjerenstvo laži. Kako bilo, svjedočenje Željka Rohatinskog, smatra Grmoja, razotkrilo je da Ivica Todorić ima izravan utjecaj na izbor predsjednika HDZ-a, ali i njihovih ministara u Vladi. Zbog svega što se dosad razotkrilo, Grmoja drži da Povjerenstvo treba nastaviti s radom, a ništa protiv toga nema ni glavni državni odvjetnik Dinko Cvitan. No, HDZ se poziva na zakon prema kojemu onog trenutka kad istraga postane punomoćna, istražno povjerenstvo automatski prestaje s radom. Je li posrijedi interpretacija zakona ili njegova imperativnost, nije sasvim jasno.

U svojoj najnovijoj objavi na Facebooku Grmoja je napisao:

Saborsko istražno povjerenstvo za Agrokor ispunilo je svoju svrhu u onom trenutku kada je Željko Rohatinski priznao da je bio dio političkog projekta Ivice Todorića s Tomislavom Karamarkom, Milanom Kujundžićem i Zdravkom Marićem.

To priznanje otkriva da je Ivica Todorić preuzeo HDZ, odnosno da je postavljao, ne samo ministre i dužnosnike nego i predsjednike HDZ-a. Rohatinski je svojim priznanjem jasno i nedvosmisleno objasnio spregu Ivice Todorića i politike.

Dobio sam informaciju da sljedeći tjedan HDZ ide u gašenje saborskog Istražnog povjerenstva. U saborskoj proceduri imaju moj prijedlog izmjene odluke o osnivanju Povjerenstva prema kojem izbacili točku koja se tiče kvalitete financijskih izvješća u koncernu Agrokor što je i predmet istrage koja je u tijeku.

Osim izmjene Odluke o osnivanju koju smo zajedno dogovorili na Povjerenstvu jer SDP i HDZ nisu izabrali potpredsjednika Povjerenstva može se ići i u promjene Zakona o istražnim povjerenstvima koja je također stavljena u proceduru. Ali očito je da to HDZ to ne želi jer bi time njihova ionako tanka argumentacija da Povjerenstvo mora prestati s radom nestala.

Ako krenu u smjeru gašenja najavljujem im žestoku i beskompromisnu borbu za rad Povjerenstva kako bi istina o Agrokoru izašla na vidjelo.

Kao što smo čuli priznanje Željka Rohatinskog želimo i priznanja ostalih aktera ovog procesa koji je hrvatsko gospodarstvo doveo do ruba ponora. Hrvatska javnost zaslužuje istinu o sprezi HDZ-a i SDP-a s Agrokorom i za tu istinu ćemo se mi u Mostu boriti svim raspoloživim sredstvima- poručio je na kraju Mostovac.