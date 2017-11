Ministar Goran Marić u Šibeniku : “Na prostoru TEF-a ispisuje se povijest Šibenika!” Zašto ne budućnost?

Ministar državne imovine, Goran Marić, u šest mjeseci po drugi put dolazi u Šibenik ( bio je i u svibnju ) kako bi pomogao gradskoj vlasti što prije riješiti „problematiku TEF-a“, jer „riječ je o najvažnijem projektu u mandatu ove Vlade“, izjavio je ministar, a zadovoljno izvijestili iz Ureda za odnose s javnošću Grada. I ne samo to. Marić je, uz opasku kako je najvažnije u roku od mjesec dana deblokirati račun tvrtke, jer je to pretpostavka za daljnje djelovanje, također kazao:“Na prostoru TEF-a ispisuje se povijest Šibenika, a učinit ćemo sve da to bude dovoljno brzo i uspješno“.

Koliko brzo, to se ne zna, ili nije definirano, kao što nije poznato, ili nije definirano, što će to Vlada učiniti da Grad Šibenik na ovih 280 tisuća kvadratnih metara površine uz more, svome najvrjednijem resursu, ispiše svoju povijest. Pitanje je, zašto ministar misli da se na prostoru TEF-a ispisuje povijest, a ne budućnost Šibenika…

U svakom slučaju, Vlada i Ministarstvo državne imovine aktivni su i zainteresirani partneri Gradu, po svoj prilici ne samo u raspetljavanju financijskih hipoteka i dubioza na ovom atraktivnom zemljištu, jer tvrtka najviše duguje državi, nego i u valoriziranju lokaliteta koji je desetljećima kontaminirao prljavom industrijom tisućljetni Šibenik, istodobno ga i hraneći. Ministar je zadovoljan, a zadovoljni su i njegovi šibenski domaćini.

– Današnji sastanak je kontinuitet rada ove Gradske uprave u suradnji s Ministarstvom državne imovine na problematici TEF-a staroj 25 godina. Suzili smo moguće varijante konačnog rješenja situacije, a trenutno najvažniji korak nam je deblokada računa tvrtke TEF. Na prostoru TEF-a u konačnici priželjkujemo aktivnu zonu u kombinaciji gospodarskog i javnog sektora- rezimirao je susret s ministrom gradonačelnik Željko Burić, zahvalan Mariću na izuzetnom angažmanu oko TEF-a.

S obzirom na dugove ( Ministarstva gospodarstva, Ministarstva financija, Fonda za zaštitu okoliša… ) kojima je zemljište opterećeno, a spekuliralo se o čak 160 milijuna kuna, od čega je 13 milijuna već isplaćeno INA-i, moglo bi se dogoditi da u velikoj završnici država preuzme značajan vlasnički udjel kompleksa na kojemu je nekoć bila Tvornica elektroda i ferolegura. Iz te perspektive je jasno da je za Vladu TEF strateški projekt. No, bi li Grad tako mogao izgubiti i pravo definiranja toga prostora po mjeri i viziji njegovih građana?

A vizije su bile za 21. stoljeće. Marina sa 150 vezova, hoteli, sportsko-rekreacijski i ugostiteljsko –trgovački sadržaji. No, vizija je uvijek u „oku promatrača“, pa će svakako biti presudno tko će ovaj zanimljivi prostor – „promatrati“…

Daleke 1900. na prostoru Crnice izgrađena je, kao preteća TEF-a, Tvornica karbida, koja je postepeno prerasla u Tvornicu elektroda i ferolegura. Proizvodnja je zaustavljena 1994., a TEF stvarno „upokojen“ 1996. kada su srušeni tvornički dimnjaci i ugašena zadnja šansa za nastavak proizvodnje elektroda i ferolegura. Formalno, tvrtka još uvijek, i preko dva desetljeća od gašenja, nije brisana iz registra. Naime, TEF još nije „pao“ jer tvrtka u blokadi i danas ima troje zaposlenih: bivšeg i aktualnog direktora i – tajnicu. Netko ipak mora ostati u firmi da na kraju ugasi svjetlo…