Marko Perković Thompson u SKAC-u Palma: Ukazanje božanstva među mladima, “živog svjedoka vjere i domoljublja”

Studentski katolički centar ( SKAC ) Palma, u Palmotićevoj 31., ugostio je prošlog tjedna Marka Perkovića Thompsona, kojemu je zanimanje glazbenika u ovoj prigodi bilo fakultativno. Jer, Thompson je među srednjoškolce došao „hrabro i ustrajno“ svjedočiti o vjeri i domoljublju, kako to stoji i na stranicama SKAC-a. Kao prava moralna vertikala društva popularni pjevač, inače poznat po tome da na svakom koncertu izvodi svoju ratnu „budnicu“ Bojna Čavoglave koja počinje ustaškim pokličem „Za dom spremni“, podučio je mlade temeljnim društvenim vrijednostima, ali onako kako ih postavlja Katolička crkva i HDZ.

Susret Thompsona i srednjoškolske katoličke mladeži organizirao je SKAC, dakle studenti, u okviru programa kojeg pokreću ciljano za srednjoškolce kojima je u ovom životnom razdoblju, navodi se u osvrtu na susret, najpotrebnije ohrabrenje i zato su im doveli „živog svjedoka vjere i domoljublja“. I postigli pun pogodak. Jer, kako se izvještavalo, dvorana SKAC-a pucala je po šavovima zbog nezapamćenog interesa mladih koji su se počeli okupljati i sat vremena prije početka susreta s mitologiziranim idolom.

Održao je predavanje srednjoškolcima o svome iskustvu susreta s Bogom, odrastanju u obiteljskom ozračju, o presudnim trenucima „njegovog temeljitog povratka vjeri“, i u svemu, donosi SKAC , je bio više nego uvjerljiv. Nije važno koliko i vjerodostojan…

Mlade ljude je, u razgovoru kojeg je moderirala jedna časna sestra, poticao da se oslone na vjeru, da mole i čine dobra djela drugima. Govorio je i o privrženosti vlastitoj obitelji, napose svojoj djeci koju uči vjerskim istinama i zajedno s njima provodi vrijeme u molitvi. Govorio je i o Domovinskom ratu i svome doprinosu u njemu, o svojoj bojni Čavoglave koju je opjevao i dvojbama oko glazbene karijere koju nije htio po modelu drugih glazbenika, nego, ako je to ikako moguće, rekao je, kroz autentični izričaj. A srednjoškolci su ga slušali zaustavljena daha, prenosi SKAC. Sve dok nije naposljetku, na opće oduševljenje, i zapjevao- „Samo je ljubav tajna dvaju svjetova“. Da bi čovjek i riječ rekao…

Ali, unatoč ushitu organizatora i izvjestitelja ovog susreta, punog idolopoklonstva i mitskog projiciranja vjere na „živog svjedoka“, nejasno je zbog čega se Thompsonovo druženje s mladima ocjenjuje činom „odvažnosti u svjedočenju vjere i domoljublja“. Možda zbog licemjerja koje je bogobojaznošću smjernog povratnika vjeri pokušao prekriti?

Tekst prenesen s Ike,Informativne katoličke agencije, prepun je emotivnog naboja, idolopoklonstva i nekog uzvišenog osjećaja susreta s otjelovljenjem samog Svevišnjega.

– Neka se ovaj žar samo prenese na mlade, kojima je tako potrebno svjedočenje vjernosti idealima. Idemo dalje, u Božje ime! Marko, hvala ti! Idemo dalje stvarati našu Hrvatsku, ZAJEDNO s ovim mladima. Ako Bog da, ako budemo svjedočili i govorili, i oni će biti spremni dati sve od sebe, i nastavit će tamo gdje smo mi stali. U Božje ime! Sad krećemo dalje mijenjati svijet- u zanosu piše autor, besumnje opčinjen susretom s idolom u Palmi, Palmotićeva 31. No, koji to ideal predstavlja Thompson? Ideal slave, bogatstva, popularnosti? Zar su to ideali Crkve, a ne skromnost, dobroćinstvo, poštenje, solidarnost?

Da, to je taj svijet vjere koji izgrađuje Katolička crkva i sustavno njime inducira nove generacije. Thompson je simbol najviših društvenih vrijednosti, stup društva, uzor mladima, svjedočanstvo moralnosti, poštenja, vjerodostojnosti. Zaludu je podsjećati da je taj moralni uzor novih generacija, hrvatski vitez i punokrvni hrvatski muž kakvog Crkva uzdiže do božanstva i širom mu otvara svoja vrata, svojedobno primio pola milijuna eura od bivšeg HDZ-ovog premijera Ive Sanadera, svejedno da li zbog toga da u kampanji ne pjeva drugim strankama desnice, dakle, za nerad, ili za crkvu u Čavoglavama kako je naknadno obranaški tvrdio, irelevantno je li primio 500 tisuća eura ili 50 tisuća kuna. Jer, čiji je to novac Thompson uzeo? Kojim pravom, temeljem koje to odluke je javni novac usmjerio u seosku crkvu kao spomenik samome sebi i svome dobroćinstvu našim novcem?

Zaludu je govoriti kako je zbog ustaškog poklika „Za dom spremni“ kojim počinje njegova „domoljubna“ uspješnica Bojna Čavoglave lani prekršajno prijavljen i novčano kažnjen, da bi isto djelo ponovio i ove godine u Slunju u prigodi 22. obljetnice Oluje te zaradio novu prijavu. Zaludu je spominjati da je čak i Ustavni sud stavio izvan zakona ustaški pozdrav ZDS ( slučaj Šimunić) u javnom prostoru. Jer, ako Crkva Marka Perkovića Thompsona bezrezervno štuje i s radošću u svom domu dočekuje, ako ga crkvene institucije šalju među mlade ljude da govori o temeljnim vrijednostima ovog društva, onda se nemamo čemu nadati. Naši su temelji duboko poljuljani, i na njima se stabilna kuća ne da graditi.