Konce u HNS-u ne vuče ni Vrdoljak ni Štromar, nego Ferenčak ( ?!)

Ivan Vrdoljak se vraća na HNS-ov komandni most. Uostalom, i otišao je samo zato da bi se mogao što bezbolnije vratiti, kada se smiri bijes prevarenih, izdanih, razočaranih, a javnost sasvim otupi od laži i perfidija prijetvorne politike. A Vrdoljak je upravo paradigma onakve politike kako je razumije prosječni hrvatski politički akter. Samo, kažu da za sudbinu i perspektive HNS-a nije ni od kakve presudne važnosti hoće li joj na čelu biti Predrag Štromar, koji je trenutno vodi, ili Ivan Vrdoljak, koji bi je trebao ponovo preuzeti, jer sve konce u stranci, navodno, vuče glavni tajnik Srećko Ferenčak…

Činjenica je da je unatrag zadnjih nekoliko godina HNS doživio dvostruku disoluciju. Prvu, 2014. kad je iz redova stranke izbačen osnivač i jedan od najprepoznatljivijih likova HNS-a, Radimir Čačić, koji je sa svojim istomišljenicima osnovao Reformiste, a drugu u lipnju ove godine kada je skupina vodećih imena stranke, zastupnici Vesna, Pusić, Anka Mrak Taritaš, Goran Beus Richenbherg, Nada Turina Đurić , dalo odbijenicu kolaboraciji „narodnjaka“ s HDZ-om, protivno volji Središnjeg odbora stranke, te su osnovali GLAS. Vrdoljak je u tom dramoletu odigrao HDZ-ova „trojanskog konja“, javno se grozio i primisli na paktiranje s HDZ-om i sudjelovanje u Plenkovićevom preslagivanju parlamentarne većine, a tajno uporno i sustavno pregovarao s Vladimirom Šeksom i Andrejem Plenkovićem. I kad je tikva pukla, hineći žrtvu, odrekao se brzopotezno svih funkcija, uključujući i one predsjednika HNS-a, te netragom nestao iz političkog vidokruga. Bilo je, doduše, samo pitanje vremena kad će i s kakvim zadatkom taj ponovo kročiti na pozornicu za koju je besumnje rođen…

Arhitekt HNS-ova utapanja u HDZ-u

Svi su izgledi da Vrdoljak neće imati konkurencije u svom povratničkom osvajanju stranačkih insignija, ali i da je ima, nije teško prognozirati kakav bi epilog morao biti. Arhitekt HNS-ove koalicije s HDZ-om, koji je skupini partijskih zaslužnika omogućio da participiraju u Vladi, a nižerangiranim „narodnjacima“ donio priliku za promaknuća na kojekakvim državnim sinekurama, da se afirmiraju u tzv. pragmatičnoj političkoj trgovini „na sreću i dobro bolje Hrvatske“, apsolutno zaslužuje sve što od svoje koherentne sljedbe zatraži. HNS je odavno apsolvirao umijeće preživljavanja u visokoj politici, svim preferencijama građana ( birača) usprkos. Kako god okrenete, lijevo ili desno, HNS je na nogama. Uvijek u igri. Perfidnoj, koalicijskoj. Razvili su trgovački biznis u kojem se ne pregovara o ideološkim pitanjima i potrebama građana, nego isključivo o modalitetu za osvajanje ( ili očuvanje) vlasti, osobnim interesima i pozicijama. Sva sredstva su u takvoj političkoj raboti dozvoljena, implicite laži i obmane, na kojima je povratnik Vrdoljak doktorirao.

A istraživanja rejting agencija ne daju im više od 1 posto potpore glasača. Čak manje negoli dobijaju Čačićevi Reformisti, kao tek „separatistička“ frakcija HNS-a ( 1,5 posto podrške), i jedva o,1 posto više od GLAS-a Anke Mrak Taritaš koja još traži svoj politički prostor i biračko tijelo.

Kakva je to, zapravo, stranka, što je njezin politički program, kakvu ideologiju promiče i na koje birače cilja? To je doista teško pitanje. Formalno, rekli biste, kao što se takvom uvijek i sama deklarirala, pristojna, građanska politička opcija lijevog centra. Stvarno, ispostavlja se da je danas jedini HNS-ov program- praktičnost! Koju , navodno, baštine od svojih osnivača, Savke Dabčević Kučar, Mike Tripala, Srećka Bijelića… U to nas je, bar, pokušao uvjeriti privremeni šef stranke, Predrag Štromar, inače Plenkovićev potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornog uređenja. Veli da bi osnivači i velikani HNS-a biti svakako zadovoljni njihovim sudjelovanjem u HDZ-ovskoj vladi jer su „ti ljudi uvijek bili praktični“(?!) Kako to Štromar misli?

Štromarova “vlada nacionalnog spasa”

– Ja se sjećam 1992. i Vlade nacionalnog spasa, kad je i Savka potpisala taj sporazum i kad je trebalo ovoj državi stvarno jedno ujedinjenje, pa tako mislim da smo i sada dobro učinili i stvorili ovu državu stabilnom kako bi se mogla dalje razvijati u dobrom smjeru- objašnjavao je novinarima HNS-ov potpredsjednik u Vladi. E, da je na tome ostao, ma koliko bilo patetično i licemjerno, jer niti je Hrvatska u ratnom stanju, a niti je ovo nekakva nadstranačka spasiteljska vlada. Nego je svoje opravdanje još potkrijepio i dodatkom: „A to smo i napravili na temelju njihovih ideala i sigurni smo da bi i oni tako učinili kao što smo mi učinili“. Dakle, nema prijevare, nema izdaje, samo čisti ideali i poštovanje stranačkih utemeljitelja i velikana čijom trasom smjerno hode i danas kad njih više nema… Kako bi Savka bila ponosna na Vrdoljaka i Štromara i njihovu beskompromisnu obranu HNS-ovih ideala i programatskih načela!

Izbori sabor HNS-a koji je najavljen za 17. prosinca, trebao bi ponovo ustoličiti Vrdoljaka na vrh raskoljenog HNS-a, a možebitno i inaugurirati na mjesto potpredsjednika Vlade umjesto Štromara. Koji se, pak, ne mora brinuti, jer, uzme li mu Vrdoljak potpredsjedničku funkciju, uvijek mu ostaje ministarska. U resoru graditeljstva i prostornog uređenja. A sve se na to svodi. Da svi uključeni akteri budu zadovoljni. I konzekventno tomu- mirni. Da se ne talasa. Vrdoljak bi se vjerojatno zadovoljio i pozicijom na čelu HEP-a, JANAF-a i sl., više negoli ministarskom palicom…

Zamislite sada Ivana Vrdoljaka, svojedobnog dogradonačelnika HDSSB-ovom osiječkom gradonačelniku, pa što ne bi bio i potpredsjednik HDZ-ovom premijeru, kada kao drugi čovjek u Vladi krene narodu obećavati renesansu i procvat, kao što nam je onomad, kao Milanovićev ministar gospodarstva tvrdio da ćemo postati “ mala Norveška“ koncesioniranjem Jadrana za potrebe istraživanja možebitnih naftnih zaliha koje bi eksploatirali drugi. Tko može vjerovati u studenomu, ili prosincu, nekomu tko je u travnju, svibnju ili lipnju govorio: Mi nećemo glasati za gospodina Jandrokovića, mi glasamo protiv HDZ-a i protiv Mosta. Možemo li biti jasniji? ( svibanj 2017.)

Ili: “Već danas smo ispisali zahtjev za opoziv Vlade, sutra ćemo poslati kolegama iz SDP-a i Mosta da ga supotpišu. Očekujem da ćemo ga u ponedjeljak ili utorak poslati, ako kolege potpišu, sad su zajedno s nama u opoziciji, zahtjev za opoziv Vlade, kako bismo dali trenutak Andreju Plenkoviću da jasno artikulira većinu u Saboru“. ( svibanj 2017. )

Ili: HNS neće ići ni u kakva preslagivanja, niti dati podršku manjinskoj Vladi, kako sad, tako ni nakon lokalnih izbora“, ( svibanj 2017.)

Da bi početkom lipnja pripremio teren izjavom: “Danas, sigurniji nego ikad, na reformi obrazovanja lomi se budućnost Hrvatske. I to prava, izvorna reforma bez ideologije, nošena energijom i emocijom za budućnost, a pokretana strašću ljudi koji su je stvarali. Učinit ću sve što je u mojoj moći da krene što prije, makar mi to bilo zadnje što ću učiniti u politici“. I učinio je, sabotirajući legendarnim twittom u tri ujutro kampanju kolegice Anke Mrak Taritaš u drugom krugu izbora za zagrebačku gradonačelnicu.

Trgovačko društvo

Potom priznaje da je razgovarao s Plenkovićem, kune se u dobrobit Hrvatske, jer njegova politička karijera je nevažna, važna je samo Hrvatska… i slični bakrači. I da ne duljimo, Predsjedništvo HNS-a kojemu je Vrdoljak izložio HDZ-ovu kooperantsku ponudu, odbija koaliciju, Vrdoljak daje ostavku na dužnost šefa HNS-a, ali slijedi Središnji odbor koji premoćno optira za pakt s HDZ-om. Ako bi bilo po Andri Vlahušiću, HNS je odlučio biti trgovačko društvo a ne politička stranka…

HDZ-ova većina se presložila, HNS infiltrirao u Vladu, strasti se stišale, i eto nama Vrdoljaka natrag. Pravac u „Titanik vladu“ kako je sam mjesecima nazivao Plenkovićev tim. Je li Titanik čudom, zvanim Vrdoljak, izronio, tek da bi se na njega ukrcao ambiciozni koliko i beskrupulozni HNS-ovac i pokazao cijeloj Hrvatskoj kako se živi i radi za Domovinu?

Predsjedništvo HNS-a nominiralo je za Vrdoljakovog zamjenika Predraga Štromara ( za kojega bi imalo biti utješno da se ova funkcija izmislila specijalno za njega, jer nakon „posla“ koji je odradio, doista ne može niže od zamjenika…). Za potpredsjednike su predloženi Ivan Gulam, uspješni mladi načelnik općine Pirovac, i Marija Puh, saborska zastupnica.

Tridesetgodišnji Gulam, izgledni budući potpredsjednik HNS-a ne boji se za perspektivu stranke, unatoč niskom rejtingu u istraživanjima raspoloženja javnosti. – Nama rejting nikad nije bio osobito visok, ni kad smo bili u lijevoj koaliciji i Milanovićevoj vladi, ali smo imali značajan broj prolaznih mjesta na listi za Sabor. Hoćemo li ovaj put ići na listu s HDZ-om, ili nekim trećim blokom, odlučit će Predsjedništvo, a sve će ovisiti o rezultatima koji budu ostvareni u resorima naših ministara i o percepciji građana na izborima- „pragmatično“ će Gulam, ne elaborirajući mogućnost samostalnog HNS-ovog izlaska na izbore. Od 2011. HNS to nije ni pokušavao. Može li to činiti sutra, nakon što se disolucijom pocijepao na čak tri stranke?

Gulam u Kurikulum i HDZ vjeruje…

– Otkad sam u HNS-u stalno čitam kako HNS nestaje, a mi smo uvijek tu negdje, stranka smo s 40 tisuća članova, a takva stranka se, vjerujte, ne treba bojati za svoju političku budućnost- optimističan je HNS-ov „mladi lav“. Svjestan je, kaže da HNS ima snažno uporište u kontinentalnoj Hrvatskoj dok Dalmacija i priobalje šlepaju. Ali, i da samostalno izađu za tri godine na parlamentarne izbore, uvjeren je, uvijek mogu računati na svoje zastupnike u 2., 3. i 4. izbornoj jedinici, a je li baš moguće samostalno dobiti zastupnika i u 9. izbornoj jedinici ne bi se, priznaje, u to kladio. No, sudeći po svemu, kao i mnogi u HNS-u, kladio bi se na Ivana Vrdoljaka koji kao glavni protagonost u pregovorima o koaliciji s HDZ-om, nije trebao ni davati ostavku na dužnost predsjednika i time bi umnogome olakšao prve koalicijske mjesece stranci, veli Gulam. Posve je „na liniji“, pa kad ga pitate za komentar Štormarovog pozivanja na Savku Dabčević Kučar i ostale osnivače HNS-a u odluci da „dadu ruku“ HDZ-u, uz opasku kako bi to i oni podržali kao praktični ljudi, Gulam će kazati: Savka je jedno od najvećih ne samo HNS-ovih, nego i hrvatskih političkih imena. A Savka je znala reći „nije važno što Hrvatska može za nas učiniti, nego što mi možemo učiniti za Hrvatsku“, i upravo to ovog trenutka čini HNS preuzimajući odgovornost za bolju Hrvatsku. Kreće Kurikularna reforma koju smo definirali kao naš prioritet, i to se može zaustaviti samo u slučaju da padne Vlada- zaključuje. A da Vlada ne padne, pobrinut će se uvijek praktični HNS…

Baranović: Nedopustivo je svoje političke poteze abolirati pozivajući se na Savku…

U drugom „krilu“ raskoljenog HNS-a, za koje vrijedi ona „nomen est omen“, pa su se prozvali Reformistima, percepcija je, razumljivo sasvim drugačija. Njihov potpredsjednik Petar Baranović svojoj bivšoj stranci želi sve najbolje, jer u HNS-u je, kaže, puno dobrih i pozitivnih ljudi ali nesklonih promjenama. A nakon izbacivanja Radimira Čačića, današnjeg šefa Reformista, iz HNS-a, stranka se, drži Baranović, odmakla od svoje izvorne politike u osnovi koje su uvijek bili veliki ideali i neka vrst građanske pristojnosti. – Oni koji danas vode HNS su ljudi koji su zabili nož u leđa Radimiru Čačiću, a svima im je on bio mentor. Što se može od takve stranke i takvog vodstva očekivati? Svejedno je hoće li šef biti Štromar ili Vrdoljak, stranka time neće dobiti ni izgubiti na kvaliteti jer su autentičnu „narodnjačku“ politiku napustili. Osim toga, u toj stranci, odnosno onome što je od nje ostalo, konce ne vuče ni Vrdoljak ni Štromar, nego glavni tajnik HNS-a, Srećko Ferenčak- tvrdi Baranović.

Ni njegovi reformisti ne boje se budućnosti, jer sjeverozapadni dio Hrvatske je, smatra Baranović, sigurno njihov. Uostalom, Ratko Čačić je za taj kraj učinio puno, od 1050 POS-ovih stanova koji su izgrađeni, do sportskih dvorana, ili škola koje sve redom rade samo u jednoj smjeni. Ljudi su se probudili i dali Čačiću povjerenje na loklanim izborima gdje je u drugom krugu „potukao“ Štromara i izborio se za mjesto varaždinskog župana.

Čačića su optužili zbog kave s Bandićem, a Ferenčak je svaki vikend na kavi s Karamarkom

I dok reformisti jačaju, kako vjeruje Baranović, HNS nema više ljude oko kojih bi se okupili jer su im najjača i najprepoznatljivija stranačka imena otišla, od Vesne Pusić, s nesumnjivo respektabilnom političkom biografijom, preko Nade Turine Đurić i Anke Mrak Taritaš, do Gorana Beusa Richenbherga. Što je uopće danas HNS? Osim Vrdoljaka koji se nije proslavio, i Štromara koji se ničim izazvan našao na mjestu potpredsjednika Vlade, a direktan je proizvod Ratka Čačića, koga još imaju? A kad se odlučivalo o izbacivanju Čačića iz HNS-a presudili su mu upravo oni koje je on politički stvorio, nisu to učinili ni Pusić ni Vrdoljak, nego Batinić, Štromar, Škvorić… oni su mu zabili nož u leđa. Što je to Čačić učinio na štetu HNS-a? Optužili su ga da je pio kavu s Bandićem, a Ferenčak svaki vikend ima kavu i brifing s Tomislavom Karamarkom u Sheratonu, s kojim je, kako mi je sam svojedobno rekao, još u ožujku 2014. dogovarao da HNS izađe iz Narodne koalicije i komplotira s HDZ-om. Vjerojatno je na nekoj od tih kava bio i Vrdoljak…Ali, to su njihove stvari. U HNS-u sam proveo najljepše godine mladosti, dao sam im svoju energiju i polet, i volio bih da budu kvalitetan segment hrvatske politike. A hoće li to uspjeti ne znam, to ovisi o onima koji su imali snage ostati u toj i takvoj stranci.. .

Tko je vrijedio, iz HNS-a je otišao, ocjenjuje Baranović. – Što je HNS-u ostalo? Malo što čime bi se mogli pohvaliti. A najmanje je pohvalno kad svoje političke poteze pokušavaju abolirati pozivajući se na Savku Dabčević Kučar, hrvatsku intelektualnu, moralnu i političku veličinu. Pustimo Savku da u miru počiva. Ali, toliko da se zna, Savkine kčeri, Savka i Jasna, sjede zajedno sa mnom u Glavnom odboru Reformista. Nisu u društvu ni Štromara ni Vrdoljaka, ali mi s time ne mašemo niti ima potrebe to činiti- poručuje Baranović.

Što, dakle, znači danas HNS? Kojemu konce, navodno vuče Srećko Ferenčak , nepravomoćno nedavno oslobođen optužbi u aferi Nanbudo, gdje ga se teretilo da je zajedno s Petrom Turkovićem zemljište od pet tisuća kvadrata, namijenjeno izgradnji Centra za invalidne osobe, 2002. preprodao Konzumu za 10,6 milijuna kuna …Ne više od produžene ruke HDZ-a, s tim da je HDZ autentičan i svoj, a HNS politički trgovac bez integriteta i kredibiliteta, koji osobne interese pojedinaca prodaje pod općenacionalne…