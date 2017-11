Kistanje u žalosti za generalom Praljkom: HOS-ova zastava na pola koplja…

Dramatična smrt „uživo“ generala Slobodana Praljka, koji se otrovao u haaškoj sudnici u trenutku izricanja pravomoćne presude kojom je osuđen na 20 godina zatvora, ima svoj snažan eho posvuda u Hrvatskoj. Koja se danas dijeli na one koji generala slave, Haagu usprkos, i one koji pravomoćnu presudu kao legalisti prihvaćaju. Među bezrezervne štovatelje lika i djela generala na svoj način su se svrstale i Kistanje. HOS-ovom crnom zastavom na pola koplja. Usred mjesta…

Sasvim očekivano, o presudi i Praljkovom samoubojstvu, oglasila se Vlada, Predsjednica Republike, Sabor… a održana je i minuta šutnje za sve pale branitelje i žrtve rata kojega je smrt generala Praljka „zadnji čin“. Svi zastupnici i klubovi nisu bili suglasni oko odavanja počasti „pravomoćno osuđenom ratnom zločincu“, kako je to u svojoj FB objavi napisao GLAS-ov Goran Baus Richenberg i odmah zaradio cijelu seriju opakih uvreda, pa čak i prijetnji smrću. Na meti „anonimnih junaka“, zbog izjava da je Praljkova smrt epilog pogrešne hrvatske politike prema BiH iz ranih 90-ih, našla se i Vesna Pusić kojoj je sa sigurne udaljenosti poručio nepoznati netko kako će je „zaklati kao prase“. A i Ivan Pernar iz Živog zida dobio je „prijateljsko upozorenje“ opskurnog nezavisnog zastupnika Željka Glasnovića kako su se trojica muškaraca zanimala za njega, i srećom da ga nisu našli, jer danas ne bi sjedio u Saboru…

„Žalovanju“ za generalom Praljkom pridružile su se i male Kistanje. U središtu mjesta, inače podijeljenog na srpski i hrvatski ( janjevački ) dio, postavljena je crna HOS-ova zastava na kojoj stoji ustaški pozdrav Za dom spremni. Na pola je koplja. U znak žalosti za umirovljenim generalom koji se otrovao pred haaškim sucima. Nitko na nju nije reagirao. Načelnik općine Goran Reljić, ponajmanje. Odbio je čak i komentirati. Nije odatle…

Naime, zamolili smo načelnika za komentar, a umjesto očekivanog, makar i načelnog odgovora, dobili smo zanimljivu, i nadasve jedinstvenu, SMS poruku.

– Najtransparentnija smo općina u RH za 2016. i 2017. Potpisali smo ugovor od 16 milijuna kuna za „poduzetnički inkubator Kistanje“, partner smo na projektu NP Krka „nepoznata blaga Krke“ gdje će se investirati u centar Kistanja 19 milijuna kuna, odobren nam je projekt „eko centar Kistanje s tržnicom“ 3,5 milijuna kuna, napravljena pješačka i biciklistička staza uz kanjon Krke, općina je investirala 200 tisuća kuna, a NP Krka ostalo, nagradili smo vatrogasce s 30 tisuća kuna za sezonu koja je iza nas, u proračun stavili sredstva za stipendije studenata, igraonicu za djecu, provodimo projekt starih i nemoćnih, asfaltirali smo 4,5 kilometara ceste, izradili dokumentaciju za tenisko igralište, autokamp, kapele na grobljima Varivode i Kistanje, radimo na rekonstrukciji vodovodnih mreža, najveća smo općina u županiji i jedna od najugroženijih u RH… To su teme koje ću vrlo rado komentirati s vama. Želim vam ugodan dan, Goran Reljić.

Bravo, gospodine Reljić! Doista impresivna lista projekata i investicija, i želimo vam da ih sve uspješno realizirate. Ali, kakve veze sve to ima s HOS-ovom zastavom na pola koplja, k tome s ustaškim pozdravom „Za dom spremni“, usred Kistanja? Zar zbilja kao lokalni dužnosnik ni riječ o tome ne smijete reći, ili se bojite da bi vas svaka riječ mogla skupo stajati? Pa u svom uredu mirno vodite načelničke poslove i hinite da mimo toga ništa ne vidite i ne čujete, oslanjajući se na staru maksimu – šutnja je zlato.

A mogli ste jednostavno reći, kako se obično kod nas kaže – “pustimo da institucije rade svoj posao“…