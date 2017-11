Impol-TLM ponudio 73 milijuna kuna za šibensku tvornicu u koju je dosad investirao preko 80 milijuna eura

Impol-TLM je u četvrtom krugu elektroničke javne dražbe za prodaju pokretnina i nekretnina TLM Aluminium d. d. u stečaju, koje su se prodavale po početnoj cijeni od jedne kune, ponudio 73,3 milijuna kuna, priopćili su iz Uprave Impol-TLM-a. Dražba je završena 31. listopada 2017.

Za pokretnine i nekretnine TLM Aluminiuma u stečaju, koje su bile predmet ponude, utvrđena početna cijena za nadmetanje iznosila je jednu kunu, a u elektroničkoj javnoj dražbi mogli su sudjelovati kao ponuditelji samo one fizičke i pravne osobe koje su prethodno dale jamčevinu u iznosu od 75.387.914,81 kuna. Tako je IMPOL – TLM d. o. o. po svim ispunjenim pretpostavkama za sudjelovanje u javnoj dražbi dao ponudu za kupnju pokretnina i nekretnina TLM Aluminium d. d. u stečaju u iznosu od 73.300.001,00 kuna- navodi se u priopćenju iz uprave tvrtke Impol-TLM, koja je sa svojim vlasnikom IMPOL GRUPOM iz Slovenije, time još jednom dokazala, ističu, svoju čvrstu namjeru za rastom, razvojem i modernizacijom proizvodnje u Šibeniku.

-Do sada je IMPOL GRUPA uz uplaćeni iznos ponude za kupnju nekretnina i pokretnina TLM Aluminium-a, uložila i preko 80 milijuna eura, što u obnovu valjačkog stroja V24 nakon požara u svibnju 2016 godine, što u investicijske projekte kojima se povećava produktivnost i kvaliteta samih proizvoda, te u financiranje samog proizvodnog procesa. Kada je IMPOL GRUPA u ožujku 2016. godine ušla u šibenski TLM putem Ugovora o zakupu- kaže se u priopćenju- svoju proizvodnju u Šibeniku je započela s nešto više od 200 radnika, a danas kada se bližimo kraju 2017. godine zapošljavamo 380 radnika. Zahvaljujući svim svojim zaposlenicima IMPOL – TLM uspješno ostvaruje mjesečne planove proizvodnje pa je tako bilo i u prethodnom mjesecu listopadu, poručuju iz Impola s optimizmom.

Očekuje se da bi slovenska tvrtka mogla i formalno postati vlasnik šibenske Tvornice aluminija do kraja ove godine, a već se najavljuju investicije i u šibensku Ljevaonicu gdje bi posao moglo dobiti još stotinjak radnika. Sve u svemu, plan je budućeg vlasnika, kako neslužbeno saznajemo, oko 600 zaposlenih i proizvodnja od preko sto tisuća tona aluminijskih proizvoda na godišnjoj razini.