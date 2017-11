Hibridni rat i ratnici : Ne vode mediji ( hibridni ) rat protiv Hrvatske, nego vlast protiv medija!

Otkako je premijer Andrej Plenković u Bruxellesu prije nekoliko dana značajno izjavio „kako samo naivni mogu vjerovati da Hrvatska nije izložena hibridnom medijskom djelovanju“, ergo, ratu, od hibridnog ratovanja sve se praši. Tko god imalo drži do sebe nešto je rekao o toj temi. Uglavnom smrtno ozbiljno, valjda u skladu s opasnošću koja nam prijeti…

Jučer je ministar obrane Damir Krstičević uhvaćen, navodno, u prepisivanju dijelova završnog rada na Američkoj vojnoj školi, samog sebe proglasio žrtvom hibridnog rata koji se protiv njega kontinuirano vodi. Premijer je na marginama summita u Budimpešti danas na tu temu novosadskom kolegi Miodragu Sovilju koji ga je upitao „ s kime je Hrvatska u hibridnom ratu“, odgovorio u svom uobičajenom ignorantskom stilu: “A vi ste u Hrvatskoj ili u Beogradu?“, potom se okrenuo i velevažno otišao.

Oporbeno medijski “antihrvatski front” i nacionalna ugroza

Što jest, jest. Rat je na djelu. Hibridni. Specijalni.Vodi se posebnim oružjem. Dezinformacijama, spinovima,objedama koje u medije servira , a tko drugi nego neprijateljska oporba. I još se čudi ( Davor Bernardić) o kakvom to ratu HDZ-ovi prvaci zborno pjevaju. Od Plenkovića, preko Krstičevića do Božinovića i SOA-e, svi dramatično i sugestivno naciju pripremaju za novu ratnu opasnost. A ako taj najnoviji rat kojemu je megavažna Hrvatska izložena, komentiraju premijer, ministar obrane i ministar unutarnjih poslova, ako se oglašava čak i SOA, mora da je zbilja posrijedi velika nacionalna ugroza.

Napadnuto je samo srce HDZ-a. Stupovi Hrvatske. Ministar obrane Damir Krstičević, kojega neki mediji prokazuju kao plagijatora koji je u dobrom dijelu prepisao svoj završni rad na američkoj vojnoj školi bez prikladnog navođenja citiranih dijelova. A taman je plasiran u javnost kao mogući HDZ-ov ( alternativni) kandidat za predsjednika države ( u slučaju da se aktualna predsjednica Kolinda Grabar Kitarović ne urazumi i disciplinira te prestane kritizirati Vladu i suflirati opoziciji ). I tek što je počelo testiranje javnosti na Krstičevića, a već je odstrijeljen. U hibridnom ratu. Čija je žrtva i hrvatski ustavotvorac, vječita siva eminencija HDZ-a, Vladimir Šeks, kojemu je sada i dokumentirano u medijima njegovo, navodno, udbaško kolaboriranje o čemu se govori otkad je samostalne hrvatske države. Zlatko je sada, čini se, definitivno ostao bez paravana. Državni arhiv otvoren je novinarima kao i Šeksov dossier, nalik špijunskom trileru o najdugovječnijem dvostrukom balkanskom agentu.

A ako je to tako, ako nas netko napada, naš je zadatak obraniti se i proglasiti izvanredno stanje, uznemireno će lider oporbe, Davor Bernardić, vjerojatni hibridni ratni zapovjednik ove najnovije agresije na Hrvatsku.

Oni koji ratnu opasnost ne shvaćaju ozbiljno, morat će se prisjetiti kako je još prije tjedan dana premijer upozorio da je „glavna tema Istočnog partnerstva hibridno medijsko djelovanje“

– Pogledajte reference na brojne izbore, referendume koji su održani u Europi- rekao je tijekom sastanka Istočnog partnerstva Plenković, aludirajući na rusku involviranost u američke ( ali i neke europske) izbore.

U mantru o hibridnom ratu iznimno seriozno i akademski uključio se i sigurnosni stručnjak Vlatko Cvrtila, inače dekan Verna koji sasvim stručno ističe „kako u hibridnom ratu više ne treba čekati rat da biste ometali neprijatelja, već je dovoljno stvarati podjele u društvu“. Ta tko ih stvara? Zar to nije HDZ? Pa ne ratuje valjda HDZ sam protiv sebe i svojih reprezentativaca?!

Specijalni agent Ivica Todorić

Cvrtila nas doatn o podučava kako je hibridno ratovanje koncept za postizanje političkih ili ekonomskih interesa u kojem se koristi kombinacija propagande, dezinformacija, sabotaže, hakerskih napada, ekonomskog utjecaja i specijalnih vojnih postrojbi obučeih za hibridno ratovanje. Sudeći po svemu pravi maheri hibridnog ratovanja su Rusi koji su se iskušali na arapskim bojištima, ili u Ukrajini, i de facto prestavljaju prijetnju cijelom bivšem istočnom komunističkom bloku, navodno i Hrvatskoj. Europa je prestravljena, donosi cijeli set mjera za obranu od specijalnog ratnog hibrida koji je, eto, pustio svoje pipke i u hrvatskoj državi. Europski parlament na tom tragu detektira kao dva najveća neprijatelja za EU, upravo Rusiju i „Islamsku državu“

Specijalni agent Ivica Todorić također se uključio u tzv. hibridni rat senzacionalnim otkrićem kako su glavni akteri toga rata protiv Hrvatske zapravo Vlada i Ante Ramljak, jer taj specijalni rat nije ništa drugo do li „iz Vlade i izvanredne uprave ozakonjena pljačka Agrokorovih vrijednosti koje Ramljak transferira izvan Hrvatske“.

– Nakon Jamnice, Vupika, Zvijezde i Leda koji su to učinili krajem prošlog tjedna, danas je i Belje izvijestilo o davanju zaloga 11 svojih žigova Trustu Medison Pacific iz Hong Konga- piše gnjevni propali tajkun prokazujući Vladu i Antu Ramljaka kao ključne igrače famoznog hibridnog rata.

Medijski rat ili rat protiv medija !

Ali, skratimo priču. Osim što je hibridni, naša Vlada najnoviji rat protiv Hrvatske drži i medijskim. Nimalo slučajno ! Naprotiv. Cilj je apsolutno discipliniranje i zastrašivanje novinara, njihovo ušutkivanje. Upiranje prstom u medije, kako to čini ministar obrane Krstičević u nedostatku argumenata kojima bi obranio vlastiti dvojbeni moralni i akademski integritet, vrijeđajući i bijesno diskvalificirajući („ sram vas bilo!“ ) novinara Indexa koji je njegovu rabotu razotkrio, zapravo je poziv na obračun s njima. Svim sredstvima i na svakom mjestu, ako treba i javnim linčem, ne bi li zašutjeli zauvijek. Dosad se na medije i novinare koji su se usuđivali javno kritizirati vladajuće strukture, išlo tužbama i golemim odštetnim zahtjevima kojima se kažnjavao njihov „verbalni delikt“, dakle, vrijednosni sud i tjeralo ih se u bankrot. Sada im se prijeti sasvim otvoreno, javno, s najviših državnih instanci. Bez imalo ustručavanja i zadrške.

Zbog toga je danas reagiralo i Hrvatsko novinarsko društvo osudom verbalnog napada potpredsjednika Vlade i ministra obrane Damira Krstičevića na novinara portala Indeks.hr Nenada Jarića Dauenhauera koji je otkrio ministrov plagijat.

– Na legitimno i konkretno novinarsko pitanje – Ministre, jeste li prepisali završni rad?- Krstičević je odgvoorio: „Možda vi želite nešto drugo, ali gospodine ovdje je bila velikosrpske agresija“ te nastavio napadati kolegu Dauenhauera krajnje neprimjerenim riječima praktično ga proglasivši neprijateljem Hrvatske- navodi se u priopćenju HND-a, u kojem se ističe da su napadi na novinare nedopsutivi. Posebnu težinu takav napad ima kad dolazi od potpredsjednika Vlade, i kao takav neizravan je, ali opasan poticaj na javni linč što potvrđuje i činjenica- stoji u priopćenju- da je nakon nedopustive Krstičevićeve reakcije kolega Dauenhauer dobio niz prijetećih poruka.

HND zbog toga zahtijeva od Damira Krstičevića da se javno ispriča kolegi Dauenhaueru, a o ovom novom verbalnom napadu na novinare te prijetnjama izvijestit će međunarodne organizacije i institucije koje se bave zaštitom novinara i slobode izražavanja- poručuje strukovna novinarska udruga.

Ne može se svako novo otkrivanje neke afere proglašavati hibridnim ili nehibridnim ratom, kaže SDP-ov Orsat Miljenić, sasvim racionalno i zdravorazumski. Ako njega pitate nije čuo za hibridno ratovanje, znade samo za hibridne kukuruze. A posao medija jest da otkrivaju afere i ispravljaju „krive Drine“ i to ne može biti kvalificirano ratom, ma kakvim.

Mediji ne ratuju protiv Hrvatske nego za Hrvatsku ali protiv korupcije, kriminala, nezakonitosti i pljačke državne imovine i javnog dobra. Rat vodi vlast protiv medija i to nimalo hibridni. Već smo gledali kako se novinari premlaćuju, a njihovi batinaši ne otkrivaju. Zar to ponovo želimo gledati i zar to ijednoj vlasti može pomoći?