Gazda na tjeralici : Ne krijem se, savjest mi je čista…

Ivica Todorić od danas je na Europolovoj tjeralici , licem uz lice s najtraženijim europskim bjeguncima, društvenim talogom svih vrsta, od ubojica, razbojnika, pedofila i silovatelja do kriminalaca međunarodnog formata. Traže ga, a on se ne skriva. Njegovi odvjetnici su, tvrdi, u stalnom kontaktu s vlastima i nadležnim institucijama, njegova je adresa poznata, i prije negoli je protiv njega istraga pokrenuta. Tako bar poručuje s najnovijeg bloga kojeg već neko vrijeme koristi kao sredstvo svoje obrane prije bilo kakve službene obrane pred licem pravde. Tko je tu lud?

Todorić, Vlada, ili mi preko čijih leđa se tajkun i političke elite obračunavaju? Nakon što su prevalili dug put od bezrezervne ljubavi do prezira i mržnje. Još jučer su se međusobno podupirali, i službeno i privatno, s osmjehom i radošću pred iste kamere stajali, dijelili budžet i trpezu, uživali u raskoši Kulmerova tranzicijskog bogataša koji je rado davao svima dok je bilo i njima, Todorićevima. A onda, gotovo preko noći, „sin se odrekao oca“, vlast omiljenog tajkuna i carstvo se urušilo. „Car“ , skinut do gola, pobjegao. I sada sa sigurne udaljenosti plače kako je žrtva političkog progona, unaprijed konstruirane krivnje. Bjegunac, a ne skriva se…

Muška osoba, koja se odaziva ( tko zna, možda se i preimenovao ?!) na ime Ivica Todorić, formalni vlasnik posrnulog koncerna Agrokor, hrvatskog državljanstva, smeđih očiju i 180 centimetara visine, traži se zbog korupcije, prijevare, zloupotrebe u gospodarskom poslovanju, falsificiranja službenih dokumenata, povrede obveza vođenja poslovnih knjiga. Istraga se provodi protiv oca i dva sina Todorić, Ante i Ivana, te 1o menadžera kompanije i dva revizora zbog sumnje da su nezakonito pribavili, iz koncerna izvukli, milijardu i 142 milijuna kuna. Za Gazdu je određen istražni zatvor. Svi ostali branit će se sa slobode. Uključujući i Vladu. Kojoj prijeti oporba. Glasanjem o (ne)povjerenju. Sve zbog Todorića. No, vlast se ne boji, kao ni Todorić, bar oni imaju iskustva s trgovinom, odnosno preslagivanjima…

I dok ga sve eurounijske policije traže, bjegunac, netom nakon što je postao najnovija „zvijezda“ s Europolovog popisa najtraženijih, krati vrijeme blogovima. Taj očito neće šaptom pasti…

– Moja savjest je čista- veli, žaleći se kako su mu povrijeđena ljudska prava te se kao „ugrožena ljudska vrsta“ protivi političkom progonu kojem je izložen. Traže ga, a on se ne skriva. Kako to? Je li to prava „muška igra u kojoj mogu sudjelovati samo oni s velikim pologom, a nabrušenoj nemoćnoj sitneži preostaje samo nervozno priželjkivati epilog ove klasične priče o sprezi politike i kapitala i njihovom dramatičnom razvodu. Priželjkivati pravdu. Zapravo čekati Godota…