Fajrunt istražnog povjerenstva za Agrokor: HDZ-ovo silovanje demokracije, farsa koju je mimo ovlasti, dovršio šef Sabora Gordan Jandroković

Saborsko istražno povjerenstvo za Agrokor otkako je na jedvite jade osnovano, de facto ucjenom SDP-a da neće biti ni izbora ustavnih sudaca ne pristane li HDZ na formiranje povjerenstva, zapravo nije imalo nikakve šanse. HDZ je pod pritiskom pristao, imajući na umu u startu da će rok trajanja toga tijela vrlo brzo isteći, točnije, onog trenutka kad to oni ( vladajuća većina) odluče. I nije problem što su po logici većine to i učinili, nego je prvorazredna blamaža kako su to učinili. Potpuno dezavuirajući demokratske procedure i zakon, uzimajući u ruke ovlasti koje ih ne pripadaju i silujući zapravo demokraciju primitivnom, sirovom moći proizašlom iz tanke, trgovačke većine.

U ponedjeljak, 20.studenoga, sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda odbio je žalbe protiv rješenja o provođenju istrage ŽDO u Zagrebu u kaznenom progonu protiv Ivice Todorića i ostalih, čime je rješenje o provođenju istrage u slučaju Agrokor postalo pravomoćno. Saborsko povjerenstvo za Agrokor, kojemu je predsjendik SDP-ov zastupnik Orsat Miljenić, sazvano je za srijedu, 22. studenoga, kada je trebalo saslušati iskaze novih svjedoka, među kojima i Bože Prke i Slavka Linića. No, HDZ-HNS-ova većinska petorka u povjerenstvu ne dolazi na sjednicu, za njih je povjerenstvo prestalo s radom već u ponedjeljak kada je rješenje o istrazi postalo pravomoćno. O svome stajalištu glede povjerenstva očitovali su se u pisanoj ( i potpisanoj) izjavi u kojoj se pozivaju na članak 4. stavak 2. Zakona o istražnim povjerenstvima koji kaže, ukoliko je pokrenut sudbeni postupak o nekom pitanju za čije je istraživanje povjerenstvo osnovano, ono odmah prestaje s radom. Koliko je ta interpretacija točna ili eventualno tek djelomično točna, drugo je pitanje. Pogotovo s obzirom na višekratne izjave glavnog državnog odvjetnika Dinka Cvitana da istragu DORH-a povjerenstvo ni na koji način ne ometa…

Jandrokovićevo uzurpiranje ovlasti i “pravno nasilje”

No, umjesto da se članovi HDZ-a i HNS-a odazovu na poziv za sjednicu i svoj stav iznesu na povjerenstvu, oni to tijelo posve ignoriraju kao posve irelevantno, kakvim očito drže i njegovog predsjednika, pa svoj mandat zaključuju izjavom u pisanoj formi. Jer je predsjednik Sabora Gordan Jandroković u međuvremenu , samoinicijativno, mada to nije njegov posao, zatražio od suda rješenje o pravomoćnosti istrage u slučaju Agrokor i potom ga dostavio samo članovima iz redova vladajuće koalicije. O tome nije izvijestio čak ni predsjednika povjerenstva Miljenića, koji takav potez šefa Sabora kvalificira kao pravno nasilje!

Prema Poslovniku o radu povjerenstva to tijelo odluke donosi samo na svojim sjednicama, većinom glasova. Nikako o njihovom prestanku ne može odlučiti predsjednik Sabora koji k tome, nekorektno i selektivno o rješenju suda izvijesti samo „svoje“ zastupnike. Jandroković je doista uzurpirao svoj položaj, jer se također pobrinuo, ne samo da i bez povjerenstva okonča njegov rad, nego je, preko tajnika Sabora na svoju ruku, samovoljno, dao da se obavijeste i pozvani svjedoci kako ne trebaju dolaziti na sjednicu povjerenstva. Pa su i Prka i Linić, koji su se pozivu odazvali, vraćeni kući. O čemu predsjednik povjerenstva i ostali članovi opozicije nisu imali baš nikakvog saznanja!

– To je apsolutna uzurpacija ovlasti u Saboru! To je kršenje Ustava, kršenje zakona o čemu se u Saboru mora povesti rasprava. Netko je na svoju ruku donio odluku da obavijesti svjedoke da ne moraju doći. Neprihvatljiv je način na koji se izigravaju odluke Sabora- izjavio je Miljenić, ocjenjujući kako to smatra jednim od najsramotnijih dana u Saboru koji predstavlja de facto udar HDZ-a na pravnu državu. Odnosno na ustavno-pravni poredak u Hrvatskoj, kako to veli Gordan Maras, s ciljem „da se sakrije njihova umiješanost u netransparentne i moguće kriminalne radnje u Agrokoru“. Da je po Marasu, podnijela bi se i kaznena prijeva protiv nepoznate osobe koja je naložila da se svjedoke opozove i bez znanja povjerenstva.

Nalog iz “duboke države”…

Ivan Lovrinović, koji u Saboru zastupa opciju promijenimo Hrvatsku, u tom je činu prepoznao opasne znake totalitarizma, te konstatirao da se HDZ, osobito nakon iskaza bivšeg guvernera HNB-a Željka Rohatinskog, boji istine koja bi mogla izaći na vidjelo kad bi se proučila sva pribavljena dokumentacija i saslušali svi dostupni svjedoci. Lovrinović vjeruje da je nalog za zaustavljanje rada povjerenstva došao iz „duboke države“…ma što to značilo.

Potom se, na prijedlog SDP-ova kluba zastupnika, rasprava preselila na saborski Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, ali kako vladajuća koalicija nije bila u punom sastavu, jer nije bilo HNS-ova Milorada Batinića, nije bilo ni većine, pa ni zaključaka. Odlučivanje Odbora prolongirano je do utorka, kada će se pred njim naći dva prijedloga: Da se zaključi kako povjerenstvo za Agrokor prestaje s radom po pitanju financijskih izvješća, zbog pravomoćnosti istrage koja je u ponedjeljak potvrđena, ali se rad nastavlja po ostalim pitanjima, odnosno, kako je u ime većinske pozicije predložio Željko Reiner, da se donese zaključak o prestanku rada povjerenstva od 20.studenoga, odnosno pravomoćnosti istrage.

Kako god bilo u utorak, a zna se kako jedino može biti, i jasno je da je istražnom povjerenstvu došao kraj, nešto bi iz ove farse trebalo naučiti. Bar u opoziciji. Jer, vlast ne misli da učiti treba, sve svoje neznanje ona supstituira s moći. Recimo, da su istražna povjerenstva, ma koliko ih je zakon propisao i predvidio za određene situacije, potpuno besmislena i uzlaudna, jalova. Nijedno dosad nije imalo uspjeha, jer njihovu produktivnost, učinke i opravdanost ipak uvjetuje većina koja vlada. I kad njoj nije po volji istraživanje bilo koje afere, ona će učiniti sve, pa čak dovesti u poziciju i predsjednika Sabora da krši zakone i uzurpira tuđe ovlasti, samo da to sabotira i onemogući. Svesti istražna povjerenstva na oporbenu propagandu i skupljanje jeftinih političkih punata, kako je to pokušao manjinski zastupnik Furio Radin gostujući na N1 televiziji, nekako je suviše u maniri HDZ-a. Pogotovo kada Radin izjavi da je Joža Manolić, stari lisac , vješto sebi radio reklamu, pa je izgledalo kako on isputuje Gordana Marasa, a ne ovaj njega. Za ime boga, pa zar starcu poput Manolića treba ikakva reklama?! Nije li ovdje prije riječ o Radinovoj potrebi da relativiziranjem svrhovitosti istražnog povjerenstva, opravda svoje i manjinsko kolaboriranje s HDZ-om, strankom koja, kako vidimo, nevjerojatnom lakoćom krši demokratske procedure i zakone samo zato da bi spriječila razotkrivanje istine koja bi je možebitno diskreditirala kao saučesnika u slučaju Agrokor…

Manolićeva “propaganda”

Znalo se, i prije negoli je povjerenstvo osnovano, da će njegov rad doći u pitanje dočim rješenje o provođenju istrage u slučaju Agrokor postane pravomoćno. Ono je formirano samo zato što je bilo dio paketa „ ustavni suci- istražno povjerenstvo“. Jedno bez drugog nije moglo. A kad je opozicija dobila obećanje da će biti osnovano, a potom i suci Ustavnog suda prisegli, stvar se brzo vratila na početak. Odmah se vidjelo da će vladajuća većina uglavnom povjerenstvo sabotirati, a manje u njemu korektno i predano, sukladno odluci o osnivanju, raditi.

HDZ je argumentom pravomoćnosti istrage unaprijed osporavao oportunost osnivanja takvog saborskog tijela, ali da tkogod ne bi pomislio kako je njihovo antipovjereničko djelovanje motivirano strahom od otkrivanja istine koja bi ih kompromitirala kao ključnu kariku u sprezi s Agrokorom, fingirali su suradnju, makar dok istraga ne postane pravomoćna. Čak i u tom kratkom životnom vijeku istražnog povjerenstva, članovi HDZ-a i HNS-a, u ime vladajuće većine koja je, dakako, dominirala brojem i u povjerenstvu , diktirali su način i opseg rada, odlučivali o tome koje svjedoke se može a koje ne može pozvati , propitkivati i saslušati, u osnovi, bagatelizirali njegov rad i cijeli povjerenički posao pretvorili u cirkusantsku šarenu lažu. Nije dolazilo u obzir da se za svjedoke pozovu oni koji objektivno imaju najviše toga za reći, Zdravko Marić, Martina Dalić, Andrej Plenković, Ante Ramljak…

Nametnuli su kao prioritet Jožu Manolića, čovjeka u 90-tima, s tragovima sluha, ali besprijekornog sjećanja i lucidnosti, Stipu Mesića, čak i neočekivano intrigantnog Željka Rohatinskog, pristali na očitovanje Franje Gregurića i Borislava Škegre, svjesni da su dio njihova tima i da s njima mogu uvijek računati. I tako se narugali i s oporbom i s javnošću, pretvarajući jedno saborsko tijelo u javno ruglo. Dezavuirajući demokratske standarde i procedure, poigravajući se s dignitetom Sabora i zastupnika koji dignitet još imaju, per fin, i dignitetom države koji je ionako dvojben…