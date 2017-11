Odašiljač stari se ruši, a novi se gradi

Radio Student, jedinstvena neprofitna radio postaja kojoj je zbog besparice i zastarjelog odašiljača prijetilo ne-odašiljanje, odnosno gašenje, odašiljat će i dalje. Naime, u svega 6 dana od objave (vidi TRIS) kako pokreću tzv. crowdfunding kampanju koju su nazvali Nek´se daleko čuje! za nabavku novog odašiljača, te zamolili prijatelje, slušatelje i sve dobronamjerne da ih pomognu u prikupljanju potrebnih 10 tisuća dolara, novac je – prikupljen. Akcija koju smo mi radno nazvali Dajmo da odašilju je uspjela: kupuje se novi odašiljač.

– Radio Student je stigao do cilja – nabave novoga odašiljača! U samo 6 dana kampanje Nek´se daleko čuje! stigli smo do cilja, nabave odašiljača vrijednog 10.000, 00 USD. Ohrabreni potporom slušatelja Radio Student nastavlja crowdfunding kampanju Nek´se daleko čuje! Za narednih 10.000,00 USD prikupljenih u kampanji namjeravamo unaprijediti našu opremu novim slušalicama, mikrofonima, diktafonima i serverom, te osigurati polugodišnju plaću za jednog zaposlenika – javljaju veselu vijest s Radio Studenta.

Organizacijska struktura Radio Studenta donedavno je, ističu, imala samo jednog zaposlenog – glavnog urednika na čak 147 volontera i 54 emisije, što je jedinstvena pojava u medijskom prostoru.

-Iako program počiva na radu studenata- volontera, netko to sve treba nadgledati i organizirati. Stoga smo odlučili pokušati prikupiti sredstva kako bismo platili još jednog zaposlenika – multimedijalnog specijalista, barem na 6 mjeseci. U konačnici to znači da će zvuk Radio Studenta biti bolji i jasniji, da će web streaming biti brži, da ćemo imati još bolje jinglove, reportaže, emisije, priloge. A kako bismo proslavili naš novi odašiljač, pozivamo vas da naš uspjeh proslavite s nama velikim tulumom za 21. rođendan u Močvari na kojem će nastupati Šumovi protiv Valova, (The) Lesser Men, Veja i Seine 24. studenog! – pozivaju na proslavu rođendana s Radio Studenta.

Podsjetimo, većina neprofitnih medija, kao i oni okupljeni u platformi E-mreža (čiji su članovi i Radio Student i Tris) nisu u zavidnoj poziciji, te se održavaju na životu s minimalnim sredstvima za rad, budući da su državne vlasti u protekle dvije godine pokazale kako im slobodno, objektivno i neovisno profesionalno novinarstvo nije po volji. Tako su, dolaskom bivšeg ministra kulture Zlatka Hasanbegovića ukinute i minimalne potpore koje je Ministarstvo kulture dodijeljivalo onima koji su svojim medijskim projektima zadovoljili visoke profesionalne kriterije na njihovim natječajima. Istu politiku nastavljaju i nasljednici Z. Hasanbegovića, a čiji je prvi ministarski potez inače bio upravo svojevrsni obračun s neprofitnim medijima.

Stoga, iako je uspjeh kampanje prikupljanja novca dobra vijest, ista ostavlja i gorak okus, budući da bi u nekim drugim uređenim državama mediji koji njeguju takvu vrst medijskog djelovanja, bez potrebe za trivijalizacijom i komercijalizacijom sadržaja, bili paženi kao kap vode na dlanu. No ne i u današnjoj Hrvatskoj, u kojem je objektivno novinarstvo vlastima nepoželjno, naspram informiranja po mjeri režima, a kakvome smo posljednjih godina svjedoci i na javnim medijima poput HRT-a.

Čestitamo kolegama s Radio Studenta, a u nastavku su poveznice na njihovu kampanju.

