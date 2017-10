Vlaho Orepić optužio premijera za miješanje u rad policije i pravosuđa

Bivši Mostov ministar policije Vlaho Orepić iznio je tešku optužbu na račun premijera Plenkovića. Navodno je još u vrijeme njegovog ministarskog mandata pokrenuta istraga o Agrokoru i policija je bila spremna i na uhićenje Ivice Todorića. To je, međutim, tvrdi Orepić, onemogućio Andrej Plenković koji je kazao da ne želi nikakva uhićenja uoči lokalnih izbora.

Ako je to točno, ako se predsjednik Vlade izravno miješa u posao policije i pravosuđa, onda u drugom svjetlu možemo promatrati i slučaj Saucha- odmah se referirao na Orepićevu optužbu šef SDP-a Davor Bernardić.

– U okolnostima navodnih pritisaka na njega, u smislu navodnih brojnih informacija koje su dolazile do njega da Orepić priprema uhićenja, od koga, ne znam, ali on je rekao da ne želi nikakva uhićenja uoči lokalnih izbora- iznio je novinarima bivši ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić, potvrđujući da je to premijer njemu osobno rekao.

Na optužbe premijer odgovara kako on jasno odvaja politiku stranke i izvršnu vlast od policije, DORH-a i pravosuđa. – I zato očekujem da istu percepciju uloge policije imaju i oni koji su obnašali funkciju ministra unutarnjih poslova a koji su u momentu kad su ostali bez svoje dužnosti, ako se sjećate, pozivali narod na ulice- uzvraća „udarac“ Plenković.

Tvrdite da Orepić laže?- pitali su novinari premijera. – Ja kažem što je moj stav i što sam kontinuirano javno govorio- neodređeno će Plenković

Ali na pitanje hoće li onda tužiti Orepića, benevolentno kaže:- Ne, ja bih mogao tužiti svaki dan koga god hoćete. Ali kad sam se odlučio baviti javnim poslom, onda ću to trpiti na svojim leđima – poručio je premijer.