Poštovani,

Zbog zataškavanja istine od strane nadležnih institucija, prvenstveno CZSS-a Šibenik, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i pravobraniteljice za djecu, pri čemu nadležni nedvojbeno štite pravomoćno osuđenog obiteljskog nasilnika i oca protiv kojeg je ODO u Šibeniku pred gotovo godinu dana podignulo optužnicu za teška kaznena djela na štetu vlastite djece koja uključuju i spolno zlostavljanje, obraćamo Vam se ponovno u ime majke Ane Saratlije te šaljemo otvoreno pismo.

Nadležno Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Samostalni sektor za nadzor i predstavke uputio je dopis Hrvatskom Saboru i ostalim institucijama kojima smo se obratili za pomoć, u kojem ni jednim slovom ne spominju niti pravomoćnu presudu za obiteljsko nasilje izrečenu ocu djece, a koju je potvrdio i Vrhovni sud RH, kao ni činjenicu da je prije skoro godinu dana podignuta optužnica protiv oca djece za teška kaznena djela na štetu djece i to između ostalog za spolno nasilje i bludne radnje!

Naprotiv, nadležno Ministarstvo i pravobraniteljica za djecu su zauzeli jasan stav u kojem zataškavaju obiteljsko nasilje i kaznena djela zlostavljanja djece, te uporno samo ističu da je protiv majke podnesena kaznena prijava za ne poštivanje sudske odluke o susretima i druženjima oca sa mlt. djecom koju stavljaju iznad obiteljskog nasilja i zlostavljanja djece, a naposljetku i iznad teške bolesti mlt. Filipa.

Kojim kriterijem je kaznena prijava koja je tek podnesena protiv majke hijerarhijski iznad pravomoćnih sudskih presuda za nasilje i podignute optužnice za spolno zlostavljanje djece od strane oca?? Kojim pravom Samostalni sektor za nadzor i predstavke nadležnog Ministarstva može prozivati majku izuzetno bolesnog djeteta koji svakodnevno ima epileptične napade za ne omogućavanje susreta sa ocem za koji nadležni Centar sam nije stvorio uvjete?

Zašto CZSS Šibenik 7 mjeseci nije odgovorio na požurnice i prijedloge majke da se susreti održavaju u prostorijama CZSS-a Šibenik pod nadzorom? Zašto CZSS-a Šibenik nakon što je Općinski sud Garešnica izmijenio trenutnu privremenu mjeru te naložio CZSS-u Šibenik da uključi kliničku psihologinju, vještakinju i doktoricu znanosti gospođu Ginu Lugović u cjelokupan proces, (u kojem bi dotična psihologinja pripremala djecu za eventualne susrete s ocem, te bila prisutna zajedno s majkom na tim susretima u visoko kontroliranim uvjetima u prostorijama CZSS Šibenik) JOŠ UVIJEK nije osigurao uvjete za susrete djece i oca i uopće nije ni kontaktirao gospođu Ginu Lugović već je kazneno prijavio majku?

Odgovor koji smo zaprimili od Pravobraniteljice za djecu i Samostalnog sektora za nadzor i predstavke Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku smatramo zataškavanjem istine i opravdavanje nasilja, kao i daljnjim sekundarnim zlostavljanjem djece.

Iz detaljnog odgovora majke Ane Saratlije pravobraniteljici za djecu izdvajamo:

„Voljela bih da mogu reći da sam iznenađena ili razočarana Vašim dopisom, no nažalost Vi nastavljate ili bolje rečeno završavate onako kako ste i počeli: štiteći nerad, diskriminaciju, nasilje nad djecom i sekundarno nasilje od strane institucija.

Otvoreno, pod moralnom i svakom drugom odgovornošću tvrdim da su moja djeca koja su žrtve nasilnog oca, sada već godinama žrtve sustava i institucija koje su postale produžena ruka oca nasilnika.

Podsjećam Vas da jednako kao i CZSS imate 19 pisanih svjedočenja ovjerenih kod javnog bilježnika a pisanih pod kaznenom i moralnom odgovornošću, svjedočenja o nasilju oca nad djecom, te prijetnjama i diskriminaciji CZSS nad mojom djecom i nadamnom, fotodokumentaciju, pravomoćnu presudu za nasilje, obavijest o istrazi i podizanju optužnice protiv oca djece Joze Matoševića zbog teških kaznenih djela na štetu vlastite djece, medicinsku dokumentaciju moje djece i teško bolesnog sina i Vi šutite i pravite se da toga nema!!!

Činjenica je da vi svi imate od početka dokaze i svjedočenja o nasilju i ugrožavanju zdravlja i života moje djece od strane oca i niste učinili ništa da zaštitite djecu, nego ste dapače u misiji zaštite nasilnika na uštrb djece. Znate li da kazneni odvjetnik s kojim sam u komunikaciji kaže da to što institucije same nisu prijavile DORHU saznanja o nasilju nad djecom, odnosno teškim kaznenim djelima na štetu djece njihovog vlastitog oca da bi se to trebalo tumačiti kao zataškavanje teških kaznenih djela na štetu djece?!

Vaše relativiziranje bolesti mog teško bolesnog sina je ispod svakog nivoa za bilo koju instituciju a posebno za instituciju koja se zove pravobranitelj za djecu!!!

Vjerujem da će Europski sud po 100-ti put biti zapanjen hobotnicom institucija koje štiteći nerad i diskriminaciju drugih institucija i same rade isto i direktno ugrožavaju zdravlje i budućnost jednog dječaka od svega 5 godina!!!“

Ana Saratlija

S poštovanjem,

Upravni odbor Udruge “Djeca Ljubavi”