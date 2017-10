Sabor u srijedu na “popravnom” ispitu: SDP na čelu Povjerenstva za Agrokor ( ipak) želi Orsata Miljenića

Ni saborsko istražno Povjerenstvo za Agrokor, a ni ustavni suci, nisu izabrani zbog tjeranja inata i vladajućih i oporbe. Iako je dogovor između HDZ-a i SDP-a bio postignut, zbog pomanjkanja povjerenja opozicije u HDZ nije proveden u djelo. U SDP-u smatraju da bi HDZ, ako je doista iskreno zainteresiran za osnivanje Povjerenstva, trebao pristati da se najprije izglasa sastav Povjerenstva, a tek onda izbor troje ustavnih sudaca. U protivnom, ne vjeruju da bi nakon izbora ustavnih sudaca HDZ podržao njihove kandidate za Povjerenstvo. Zbog toga je odluka o obje točke odgođena za srijedu…

Do obrata je došlo kad su u SDP-u, kako objašnjavaju, shvatili da bi HDZ nakon izglasavanja ustavnih sudaca, mogao opstruirati Povjerenstvo u kojemu bi se našla dva SDP-ova ministra Orsat Miljenić i Gordan Maras. Naime, u duhu neke vrste kompromisa i kao znak dobre volje, govorilo se da bi na čelu Povjerenstva bio SDP-ovac Franko Vidović , a uz njega i jedan, umjesto dva, bivši ministar socijaldemokrata, Gordan Maras. No, naposljetku se SDP ipak odlučio za Marasa i Miljenića, pri čemu bi upravo Miljenić bio i na čelu Povjerenstva. To, čini se, HDZ-u nije porihvatljivo. Ni nakon dvije stanke koje su zatražili klubovi zastupnika HDZ-a i SDP-a, dogovor o redosljedu glasanja nije usuglašen.Gordan Jandroković je ustrajao na tome da dnevni red utvrđuje predsjednik Sabora i da izbor sudaca Ustavnog suda prethodi izboru istražnog Povjerenstva.

A kad je HDZ-ov Branko Bačić predložio da se osnuje Povjerenstvo, potom izaberu suci Ustavog suda, a onda biraju članovi Povjerenstva, za SDP je bilo posve jasno, kako je izjavo Davor Bernadić, da HDZ zapravo ne želi Povjerenstvo i da su se Plenković i HDZ“ izgubili u svojim lažima“.

– HDZ bježi od povjerenstva kao vrag od tamjana, oni petljaju, muljaju, skrivaju, rade apsolutno sve da se ne osnuje Povjerenstvo i bježe od odgovornosti i problema. Plenković i njegova ekipa, pri čemu mislim na Martinu Dalić, Zdravka Marića i Antu Ramljaka, koji nisu članovi HDZ-a, ali toliko su se sapleli u laži da više jednostavno ne znaju što reći hrvatskim građanima. Potpuno su se izgubili u svojim lažima- rekao je Bernardić otklanjajući odgovornost za neosnivanje Povjerenstva. Naprotiv, kazao je, SDP je odgovoran zato što je predložio Povjerenstvo da javnost sazna istinu, odgvooran je što želi spasiti 40 tisuća radnih mjesta, a ne samo jedno radno mmjesto, Plenkovićevog ministra financija.

SDP je podnio i dva amandmana na prijedlog o osnivanju Povjerenstva za Agrokor. Jedan se odnosi na početak rada Povjerenstva, pa predlažu 30. listopada, a drugi na članove toga istražnog saborskog tijela, pa se kao predsjednik predlaže SDP-ov Orsat Miljenić ( a ne više Franko Vidović ), za tajnicu HDZ-ovu Mariju Jelkovac, te za članove Milijana Brkića, Antu Babića i Josipa Borića iz HDZ-a, Stjepana Ćuraja iz HNS-a, Gordana Marasa iz SDP-a, Nikolu Grmoju iz Mosta i Ivana Lovrinovića iz Pokrenimo Hrvatsku.