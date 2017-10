Reformist Petar Baranović odlazi u Agenciju za zaštitu okoliša?!

Bivši HNS-ov grlati saborski zastupnik, danas potpredsjednik Čačićevih Refomista, Šibenčanin Petar Baranović, već dvije godine je daleko od “svjetala političke pozornice”. Vratio se moru i profesionalnom ribolovu čime se bavio i do ulaska u politiku. No, izgleda da je došlo vrijeme da se Baranović vrati u igru. Iz dobro obaviještenih krugova, Tris doznaje da je za jednog od vodećih Reformista rezerviran stolac zamjenika ravnatelja državne Agencije za zaštitu okoliša.

Odgovorni ljudi iz “okolišnog” resora tvrde da je to sasvim pouzdana informacija i da je samo pitanje dana kad će biti raspisan natječaj na koji se očekuje Baranovićeva prijava. A sve ostalo, potom, ići će svojim tijekom…

Kad Vlada ima tanku većinu u Saboru, koja su uvijek iznova mora osiguravati i dokazivati, onda i samo jedna ruka u parlamentu, primjerice ona Ratka Čačića, zlata vrijedi. A Reformisti su svojeodbno dali potpis HDZ-ovom Andreju Plenkoviću kao mandataru da sastavi Vladu. Ta vrst podrške, iako je obrazlagana “voljom birača koju treba poštivati” i” interesom Hrvatske i njezinih građana da imaju stabilnu vlast”, ipak nikad nije sasvim “besplatna”. Reformisti žele i na odgovarajući način participirati u Vladi, odnosno u izvršnoj vlasti, a čini se da je došlo vrijeme za “naplatu” onog glasa podrške s početka Plenkovićevog mandata. Pa i Baranovićevim zbrinjavanjem.

Petar Baranović, nakon što mu je prestao saborski mandat u prošlim parlamentarnim izborima, nije uspio osigurati novi, pa se vratio na svoju koću i nastavio ribariti Jadranom. O svojoj, navodnoj, budućoj poziciji zamjenika ravnatelja Agencije za zaštitu okoliša, tvrdi da ne zna ništa.

– O tome možemo razgovarati kad se i ako se raspiše natječaj za to radno mjesto , a da imam ambicije i određena očekivanja od Stranke, imam – priznaje Petar.

– Trenutno sam na svojoj koći i zarađujem za život. Ali sigurno je da u 48-moj godini neću objesiti kopačke o klin. Moja stranka očekuje da ostanem u igračkoj kondiciji. Ali sve su to zasad samo špekulacije. Natječaja još nema, kad bude raspisan treba vidjeti ispunjavam li uvjete , a onda- što bude. Ovo nije prvi put da me se “zapošljava” u nekoj državnoj tvrtki. Pričalo se da idem u Upravu HAC-a, pa onda u Plovput, u mandatu prošlog premijera Tihomira Oreškovića trebao sam biti u Ministarstvu gospodarstva pomoćnik ministra za ribarstvo, takve kombinacije aktualne su već dvije godine, a činjenica je da sam ja čvrsto na zemlji, zasad na svom brodu zarađujem za život. Evo me na mom “Sokolu” upravo iskrcavam kašete kozica i mola. I to je trenutno jedina istina- poručuje bivši zastupnik HNS-a i potpredsjednik Reformista.