Prosvjed u Velikoj Gorici: Stop asfaltnoj bazi

U Velikoj Gorici će se sutra, 15.10.2017., na trgu Stjepana Radića (Galženica) sa početkom u 15 sati održati javni prosvjed nazvan „STOP ASFALTNOJ BAZI“, a svrha kojeg je zaštita okoliša, zdravlja ljudi i kvalitete života, kako kažu organizatori.

– Naime, u mjestu Donja Lomnica, između Zagreba i Velike Gorice, investitor Strabag d.o.o. je započeo gradnju građevine proizvodne djelatnosti – asfaltne baze s postrojenjem kapaciteta 160 t/h na udaljenosti od desetak metara od obiteljskih kuća, te stotinjak metara od vodocrpilišta s kojeg se opskrbljuju Grad Velika Gorica, sva mjesta u Turopolju i Grad Zagreb, te dvjestotinjak metara od jezera Lomnica, a koje je povezano s podzemnim vodama. Sama lokacija asfaltne baze je u području 2. vodozaštitne zone, odmah pokraj bunara koji opskrbljuju cijelo područje od Velike Gorice do Zagreba sa pitkom vodom, te se javnost s pravom brine što u slučaju ekoloških incidenata. Podsjećamo da jedna kap ulja zagadi 1000 litara vode. Manipulacija i skladištenje velikih količina bitumena, pa toliki kamioni koji se premazuju naftom dok pretovaruju asfalt i slično, vjerojatnost za eko incidente je prilično velika – upozorava se.



Ukoliko se dozvoli nastavak gradnje asfaltne baze na lokaciji u Donjoj Lomnici, štetni spojevi poput kancerogenih PAH spojeva koji će izlaziti iz dimnjaka baze ili isparavati prilikom utovara asfalta u kamione (prosječni dnevni broj kamiona koji će dolaziti/odlaziti s lokacije iznosi i preko 97 kamiona), završit će u zraku koji udišemo, vodi koju pijemo te na tlu, odnosno zemlji s koje ubiremo plodove. Sve to ozbiljno ugrožava zdravlje mještana Donje Lomnice, susjednih mjesta Velike Gorice i Novog Zagreba, kao i šire okolice, ističe se.

– Također, iz rezultata neovisnih istraživanja proizlazi da u krugu od jednog kilometra od asfaltne baze postotak bolesti raste preko 40% zbog onečišćenja, dok su u konkretnom slučaju prve obiteljske kuće na svega deset metara od lokacije na kojoj je Strabag započeo gradnju, a i samo stotinjak metara od ulazne ploče ZAGREB. Osim onečišćenja ne manje bitno je spomenuti i da vrijednost nekretnina pokraj takvog postrojenja drastično opada – navodi se.

U nastavku pročitajte širu argumentaciju organizatora prosvjeda:

Studija je izrađena i prihvaćena 2010. godine, a gradnja je krenula tek ove godine. U tih sedam godina došlo je do velikih promjena u smislu zagađenja na tom području. Došlo je do ozbiljnih promjena rubnih uvjeta u odnosu na vrijeme kad je Studija izrađena a to se lako može i dokazati mjerenjima sa postojećih stanica na aerodromu i u Jakuševcu. U tom periodu uz mjesto je sagrađena nova dionica auto ceste A11 Zagreb-Sisak, paralelno sa prugom koja je postojala od ranije. Zračna luka Zagreb u čijem se sletno uzletnom koridoru (pravac slijetanja zrakoplova za RWY 05 MZLZ) nalazi navedena asfaltna baza povećala je kapacitet za više od duplo na 5 miliona putnika godišnje sa pripremom za proširenje na 8 miliona putnika godišnje. To znači puno više i puno većih zrakoplova iznad Donje Lomnice.



Mještani Donje Lomnice osim zagađenja preletom zrakoplova imaju i zagađenje bukom. RH je potpisnik Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu u skladu sa ICAO dodatkom 16 (06/2003) i sukladno tome povećanje buke ne smije biti veće od mjera koje su propisane. Bitno je napomenuti da Studija utjecaja na okoliš u potpunosti preskače i zanemaruje ovu problematiku. Buka zrakoplova se redovito mjeri i to na mjernom mjestu u središtu Donje Lomnice tako da podaci postoje. Nacionalna zakonska regulativa RH za područja izložena buci koju uzrokuju zrakoplovi kaže da razina buke ne smije prelazi 67db(A) do 75 db(A), a u praksi mjerenja pokazuju da je mjesto izloženo buci preko 65-75 db(A) sa dnevno preko 130-160 preleta plus vojni zrakoplovi koji često prelaze i 120 db(A).



Samo uzevši taj dio obzir prema zakonskoj regulativi prostor koji je zagađen bukom do i preko dozvoljenih granica ne može se naknadno devastirati novom bukom i onečišćenjem atmosfere. Studija o utjecaju na okoliš izgradnje asfaltne baze iz travnja 2010. godine izrađena od strane IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o., a prema kojoj je zahvat Asfaltna baza i betonara – radna zona Donja Lomnica prihvatljiv za okoliš, prema mišljenju struke jako je sumnjiva. Zbog izražene sumnje u istinitost (već zastarjele) studije, zatražen je nadzor Ministarstva okoliša.

Peticija s više od 800 potpisa mještana postoji davno prije izdane građevinske dozvole tako da tu ne pričamo o pobuni šake građana prije izbora, kako se izvlači gradonačelnik Velike Gorice. Građevinsku dozvolu je Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja Grada Velike Gorice izdao 15. rujna 2016. bez informiranja mještana Donje Lomnice. Grad Velika Gorica se sada opravdava da je protiv izgradnje asfaltne baze te je od Uprave Strabaga zatražena i obustava radova, koja je trajala do završetka lokalnih izbora. Tijekom travnja i svibnja 2017. godine novu je peticiju protiv izgradnje asfaltne baze potpisalo skoro 7000 građana te je ista predana na Grad Veliku Goricu, ali i na Ministarstvo zaštite okoliša i Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja.



Javna tribina pod nazivom SPASIMO NAŠU DJECU OD KARCINOMA održana je 28. travnja 2017. na temu štetnosti gradnje Asfaltne baze u Donjoj Lomnici. Istaknuti predavači i znalci ove problematike bili su: prof.dr.sc. Stanko Uršić, fizikalni kemičar i mag. med. biokemije Josipa Juričev-Sudac, s Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta u Zagrebu. A nakon toga održan je i veliki prosvjed na kojem je bilo po procjeni medija oko 1000 ljudi ispred gradilišta Strabag 6.svibnja ove godine.



Prilikom izdavanja građevinske dozvole bilo je raznih propusta i stoga smo predali Gradu Zahtjev za obnovu postupka prvenstveno zbog neinformiranja građana o postupku i svemu što se tu događa. Prema Arhuškoj konvenciji, čiji je potpisnik i RH građani imaju pravo biti informirani o projektima koji utječu na okoliš u njihovoj sredini. Naš Zahtjev za obnovu postupka je odbijen, ali mještane dodatno muči i proglašavanje izgradnje oborinskih voda za taj projekt privatnog investitora interesom od Republike Hrvatske. Naime, samo postrojenje neće imati otpadne vode, već samo oborinske vode koje se kao takve ne smiju ispuštati u tom vodozaštitnom području pa ih planiraju cijevima izvući u treću vodozaštitnu zonu i ispuštati u korito starog potoka Lomnica. Kako i po kojim zakonima je tako nešto moguće? Privatni interes ne može nikako biti i interes RH.



U slučaju da nadležna tijela Grada Velike Gorice ili Ministarstva zaštite okoliša trajno ne obustave daljnje radove, odnosno zaustave izgradnju asfaltne baze Strabaga, mještani planiraju, zbog kršenja odredaba Aarhuške konvencije, poslati pritužbu i na nadležni Odbor za usklađenost s Aarhuškom konvencijom sa sjedištem u Ženevi, te na nadležne Europske sudove.

Situacija unutar Hrvatske je takva da sva tijela kojima se obraćamo vrate nas natrag na Gradski ured koji je izdao Građevinsku dozvolu, a Grad upućuje na ta ista tijela koja nas vraćaju prema Gradu. Grad je obećao da će napraviti pravni tim i napraviti sve da do gradnje ne dođe. Gradnja napreduje, pravnog tima nema i ispostavilo se da se radi samo o kupovanju vremena.

U emisiji RTL Potraga od 21.9.2017 razotkriveno je i zašto. Naime, pokazalo se da je Gradonačelnik Barišić sklopio i dodatni ugovor sa Strabagom o uzajamnom reguliranju odnosa u toku 2016. godine dok je građanima u isto vrijeme govorio da ne zna ništa o gradnji i da nisu oni izdali građevinsku dozvolu, te je obećavao da će sve učiniti da se zaustavi gradnja. Nema drugog zaključka nego da sva obećanja su bila lažna, u tijeku predizborne kampanje i u smislu kupovanja vremena, pogotovo što ni do današnjeg dana ništa ne događa, nema komunikacije sa građanima, a nije osnovan odvjetnički tim.

Daljnji razvoj događaja pratite na Facebook Grupi „STOP Asfaltnoj bazi u Lomnici“.