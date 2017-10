Prijetnje HTV-ovoj novinarki Maji Sever zbog priloga o azilantu

Maja Sever, HTV-ova reporterka, koja je novim prorežimskim kadroviranjem sasvim marginalizirana nakon što je ostala bez emisije Hrvatska uživo u kojoj je bila jedna od urednica i voditeljica , sve je češća meta hrvatskih desničarskih radikala. U nedjelju navečer, kako je objavila na Facebooku, nešto prije ponoći, dobila je krajnje opskurnu, vulgarnu i opasnu prijetnju. Povod: prilog o azilantu iz Nigerije, Priceu Waleu Soniyikiju koji je u Hrvatsku došao još 2011., dobio azil i pokrenuo vlastiti posao.

No, za neke turbohrvatine, odgojene na preziru prema svima koji nisu poput njih primitivni, polupismeni, zadojeni mržnjom i isključivošću, afirmativan prilog o jednom migrantu sasvim je dovoljan razlog za prijetnju “smaknućem”autorici .

Junačina koja se krije iza, vjerojatno lažnog profila, i navodno živi u Belgiji, ali je navodno”hrvatskoga roda” , u nastupu bijesa nakon odgledanog priloga o Nigerijcu koji se u Hrvatskoj snašao i otvorio restoran, Maji Sever je napisao :

-Jebem ti mater kurvo jugo-masonska. Ako želiš živjeti s crncima idi u Englesku, Francusku ili SAD a nemoj promicati masonsku multikulti politiku u Hrvatskoj. Na tisuće Hrvata napušta zemlju a ti kurvetino jedna pravi reportažu o azilantu koji otvara restoran u Hrvatskoj. Doće dan kada ćemo te smaknuti smeće jedno!- poručio je prijeteći. Očigledni izdanak najgoreg u ljudskoj vrsti, deklarirani rasist, nasilnik, vulgarni šovinist koji u svakoj ženi vidi kurvu, u svakom migrantu neprijatelja , teroristu i atak na “čistoću hrvatskog nacionalnog bića”, a u svakom tko misli drugačije od njegove primitivne isključivosti i uskogrudnog “hrvatstva” , vidi smeće koje bi , da je kod kuće, tek hitnuo kroz prozor, a s distance – smaknuo po kratkom postupku..

Problem je što je takvih “hrvatina” koji govore u ime domoljublja i obrane Domovine od svih koji je “ugrožavaju” bilo bojom kože, vjerom, nacijom, rasom, spolom, ili ideologijom, u ovoj nesretnoj zemlji sve više. Problem je što se na njihov agresivni primitivizam gleda blagonaklono, što se njihova mržnja i sljepilo šire nezaustavljivo, prenose na mlade, raznose svoju kapljičnu zarazu gdje stignu, a mi se pitamo što nam se događa i kako smo dospjeli do te točke rigidnog konzervativnog šovinizma. Predugo smo ga tetošili, pustili da se slobodno razvija i iskaljuje, sve “u ime naroda i Domovine”, zalijevali ga i njegovali, na svim razinama, od društvenih mreža, preko ulica i stadiona do Sabora. I sad se čudimo da je tog korova toliko…