Osnovano Povjerenstvo za Agrokor, a Todorić prozvao Ramljaka kao starog suradnika Knightheada, fonda kojeg je svojedobno doveo i u šibenski TLM

Poštovani gospodine predsjedniče Vlade, ako vi niste znali za sastanke gospodina Ramljaka s predstavnicima fonda Knighthead prije donošenja neustavnog Lex Agrokora, onda ste bili ili naivni ili prevareni. Gospodin je Ramljak taj isti fond doveo u šibenski TLM, a njihov konzultant savjetnik mu je u Agrokoru, i znaju se i poslovno surađuju već godinama. U svakom slučaju to je znala Vaša potpredsjednica koja je, uz svoje partnere iz Ramljakovog kruga , taj isti Lex i pisala. Uostalom, to je potvrdio i sam gospodin Ramljak gostujući u jednoj emisiji RTL-a u kojoj je jasno naglasio vremenski okvir prije donošenja Lex-a rekavši „ kad smo pisali zakon“. Također, taj isti gospodin Ramljak, u suradnji s Martinom Dalić intenzivno je komunicirao i prije donošenja Lexa s nekim ljudima iz samog Agrokora. U kojem točno svojstvu? Provjerite pritom i ulogu odvjetnika Tina Doličkog, doći ćete do zanimljivih saznanja.

Te činjenice jesu dramatične, suprotno od onoga što ste rekli u Vašoj zadnjoj izjavi. Dramatične su jer ukazuju na smišljeni plan otimanja privatne imovine u kojem ste i osobno sudjelovali donošenjem Lexa. Gospodine predsjedniče Vlade, nadam se da ste pročitali i neprimjereni mail gospođe Dalić jednom članu uprave Agrokora od 28. ožujka poslan u sitne noćne sate. Naravno, ako jeste, sve vam je jasno. Nemojte sudjelovati u ovoj zločinačkom poslu, ti su ljudi izvan zakona. Ti ljudi obmanjuju institucije pravne države i vladajuću većinu. Kako imate ovlasti koje u kaznenim predmetima pripadaju samo DORH-u, provjerite i SMS poruke gospodina Ramljaka poslane 25. ožujka jednom članu uprave Agrokora. To Vam je i obaveza. Kažete nije bilo prijetnje i prisile u potpisivanju Lexa, samo pročitajte ove poruke. Ne zaboravite pritom da je najizravniju prijetnju i zastrašivanje potaknula upravo Vaša Vlada – samo dan prije nego sam bio prisiljen potpisati aktivaciju Lexa, dakle 6. travnja u Agrokor je ušla policija.

Po čijem nalogu gospodine predsjedniče Vlade? Ili niti to niste znali. Policijski službenici pritom izuzimaju dokumentaciju bez ikakvog nadzora vlasnika, moguća je zlouporaba i podmetanja razne dokumentacije nad čime nemam nikakvu kontrolu. Istovremeno s tim procesom gospodin Ramljak namješta bilance kako bi obezvrijedio Agrokor i poslužio ga jeftino svojim partnerima iza čega se kriju milijarde nepripadne imovinske koristi koje na taj način žele steći.