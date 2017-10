Odbor vjerovnika u slučaju TLM-ovih stanova odlučio : Ide se dalje u prodaju stanova !

Na Trgovačkom sudu u Zadru danas je održan odbor vjerovnika u slučaju TLM- a u vezi s prodajom 38 stanova bivših radnika šibenske Tvornice aluminija. Sjednica je bila zatvorena ne samo za javnost nego i za zainteresirane radnike i njihove sindikalne predstavnike, a, kako nam je rekao sindikalni zastupnik radnika iz Teritorijalnog ureda SSSH Zadar, Vedran Uranija, nakon dva i pol sata čekanja, dobili su informaciju da je Odbor vjerovnika odlučio je da se ide dalje u prodaju stanova.

– To svakako nije dobro jer takva odluka znači da se radnička agonija nastavlja i potrebna je snažnija intervencija države- tvrdi Uranija najavljujući novi apel, već sutra, prema državnom vrhu, Ministarstvu državne imovine, Ministarstvu gospodarstva, premijeru Andreju Plenkoviću i predsjednici Kolindi Grabar Kitarović.

– Tražit ćemo- ističe Uranija- da se državni vrh odredi prema potraživanju HEP-a kao državne tvrtke jer je upravo HEP generator ove situacije i ovakvih odluka, zbog svoga potraživanja od 102 milijuna kuna. Plediramo na Vladu da utječe na HEP da se odrekne svoga potraživanja, jer za njih je to kap u moru, odnosno da se postigne nagodba- kaže Uranija.

Sindikat je, inače, predložio četiri modela za rješavanje problema koji potencijalno može biti prava socijalna bomba. Prvi i najbolji model je, kako procjenjuju, otkup stanova uz povoljne uvjete ( i minimalne kamate), drugi je moratorij , treći je da se HEP odrekne svojih potraživanja i četvrti- „Lex TLM“.

Za sporne stanove u kojima su, po sporazumu o pravu korištenja, bivši radnici TLM-a, mahom 20-30 godina, pristiglo je 46 ponuda. Sedam stanara spremno je u gotovini otkupiti stanove, dok ih čak 35 nema novca za trenutni otkup pa se nadaju da će na kraju ipak biti prihvaćen model otkupa pod najpovoljnijim uvjetima, obročno i uz minimalne kamate.

– Svojedobno smo uputili pismo Vladi, odnosno Ministarstvu gospodarstva, Ministarstvu državne imovine, predsjednici države i dugo nije bilo nikakve reakcije. Tek jutros smo iz Ministarstva državne imovine dobili ohrabrujući odgovor u kojem nam ministar Goran Marić daje načelnu potporu za prijedlog otkupa stanova pod povoljnim uvjetima. Ministarstvo gospodarstva nije reagiralo, a od predsjednice Kolinde Grabar Kitarović , koja nema mogućnosti izravnog utjecanja na rješenje spora, primili smo potporu za naše napore- ispričao nam je Uranija, odlučan već sutra krenuti u novu akciju za pravedno rješenje stambenog pitanja TLM-ovih radnika. – Oni nisu krivi što su dovedeni u ovu situaciju, nego uprave TLM-a koje im godinama nisu htjele omogućiti otkup stanova- napominje Uranija. Naime, u dijelu ovih stanova nekad su živjeli radnici srpske nacionalnosti koji su početkom rata napustili stanove i otišli iz Hrvatske. Neki su otišli nakon zamjene stanova, a neki su naprosto zatvorili vrata za sobom i više se nikad nisu vratili, a bili su nositelji stanarskog prava u tim stanovima. Kako bilo, TLM je kasnije s radnicima koji su uselili u te stanove sklopio sporazum o pravu korištenja, pa su u jednom razdoblju temeljem toga sporazuma plaćali i najam za stanove. Otkupiti ih nisu mogli a kontinuirano su bili uvjeravani kako ih iz tih stanova nitko ne može izbaciti. Danas su, nažalost, na korak od moguće deložacije…

– Ako dođe do deložacije, bit ćemo uz radnike i nećemo dozvoliti da ih poslije toliko godina izbace na ulicu. Ovaj slučaj je paradigma za tisuće potencijalno istih slučajeva u Hrvatskoj. Nisu svjesni da je ovo prava socijalna bomba- veli sindikalni zastupnik Uranija, poručujući kako se netko ružno poigrao sa sudbinom TLM-ovih radnika i sad bi još htjeli da ljudi šutke prihvate deložaciju. Ne možemo se baviti samo Agrokorom i Todorićem. Ne možemo svi biti taoci Agrokora. Ovo je važnije od Todorića – poručuje Uranija.