Srce od doniranog brašna (foto Socijalni dućan)

U Socijalnom dućanu u Zagrebu, na adresi Siget 18 a, nema ničega. Oko 4500 Zagrepčana, korisnika Socijalnog dućana, odnosno osoba slabijeg imovinskog stanja koji nemaju dovoljno za hranu, zasad ne moraju niti dolaziti u Siget 18 a.

– Trenutačno smo prazni, jer ovismo o donacijama. Pomažu nam određene tvrtke i svaki dan skupljamo hranu po trgovačkim centrima, ali imamo puno korisnika i nikad se ne zna koliko ćemo hrane dobiti. Pozivamo sve tvrtke koje nisu uključene u proces doniranja hrane da se uključe. I građani mogu pomoći. Jednostavno ispadne da nekada nemamo ništa. Prošli tjedan smo našim korisnicima dijelili samo pekarske proizvode i voće – i jedna jedina namirnica je dobrodošla – rekla je za N1 Tina Debeljak iz Crvenog križa Zagreb.

Socijalni dućan je pokrenulo Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb, a radi, kako kažu, ublažavanja posljedica siromaštva i socijalne isključenosti na području Grada Zagreba kroz pružanje pomoći u hrani i higijenskim potrepštinama.

– Europski pristup socijalnoj isključenosti temelji se na razumijevanju da siromaštvo i socijalna isključenost nisu primarno rezultat ljudske slabosti pojedinaca, niti njihovih promašaja, nego su rezultat strukturalnih problema u društvu – zaključuju ispravno.

Nadalje, mušterije u ovom dućanu (koji s uobičajenim dućanima nema veze jer se tamo ništa ne prodaje) su, kako se nabraja, osobe s invaliditetom, osobe s duševnim smetnjama, beskućnici, nezaposleni, umirovljenici i Romi, samci, mlade obitelji i ostali koji su suočeni s velikim kreditima i ovrhama, ili mjesecima ne primaju plaću i teško su pogođeni različitim oblicima siromaštva.

Istodobno, dok zagrebačke gradske vlasti predvođene gradonačelnikom Milanom Bandićem milijune troše na, po mnogima, potpuno besmislene i bespotrebne projekte, primjerice za gradnju fontana i vodoskoka, dotle veliki broj Zagrepčana – gladuje.

– Neka jedu fontane – parafrazirajmo Mariju Antoanetu.

– Kroz ovaj program pomažemo ljudima kod kojih je cijeli sustav podrške i pomoći zakazao. Socijalna prava koja ostvaruju ne mogu niti približno zadovoljiti njihove potrebe ili ih uopće ne ostvaruju i „ispali su“ iz sustava socijalne zaštite. U evidenciji Socijalnog dućana je više od 1700 obitelji koje zajedno sa ostalim članovima svojih kućanstava čine brojku od preko 4500 osoba s područja grada Zagreba – vele djelatnici tog dućana.

Osim što djelatnici odlaze po trgovačkim centrima i prikupljaju ono to tamo više ne trebaju, veliki dio donacija dolazi od građana koji susosjećaju s onima koji su siromašniji.

– Svoje donacije možete donijeti na našu adresu Siget 18a od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Našim korisnicima su najpotrebnije trajne prehrambene namirnice (brašno, šećer, tjestenina, riža, ulje, konzervirana hrana) ali i higijenski proizvodi (sredstva za osobnu higijenu i sredstva za čišćenje). U našoj evidenciji je 800 djece od kojih su 400 djeca u dobi do 4 godine i potrebne su im pelene i dječja higijena. Obzirom na brojku korisnika od 4 500 svaka donacija je dobro došla – kažu.

– I jedna jedina namirnica je dobrodošla – ponovimo apel Socijalnog dućana.