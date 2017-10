Veseli Ivica u društvu sretnih ljudi (liustracija) foto: www.ivicatodoric.hr

U zagrebačkoj Zračnoj luci dr. Franjo Tuđman za danas se sprema Doček Ivice Todorića, kako se zove događaj, odnosno event, najavljen na društvenoj mreži Facebook. Navodni doček je planiran za 15.30 minuta, a očekuje se pretežno sunčano vrijeme i temperatura zraka od oko 11 stupnjeva. Zapravo, informacije su dvojake, jer neki, doduše neslužbeno, tvrde kako je doček počinje u 15:29,99 sati, a ne u 15:30 sati.

U državi u kojoj je teško razabrati razliku između zbiljskih i satiričkih vijesti, nije lako razlučiti radi li se ovdje o šali: je li posrijedi stvarna materijalna ili pak samo nadrivirtualna pseudoinicijativa. I vi novinari svašta pišete, svakakve gluposti, reći će neki. I bit će u u pravu, u ovom slučaju.

– Uglađen i fin, izravnim letom, poslovnom klasom, dolazi jedan od nas, uznik. Dočekajmo ga i pokažimo vjeru u hrvatsko pravosuđe… Blagajnice Konzuma lajkaju! – pozivaju organizatori.

AKCIJA: Aerodinamična leteća rajčica

Možda je ipak riječ o šali, jer organizatori usput ističu i oglas za prodaju aerodinamičnih letećih rajčica:

AKCIJA

K-plus leteća rajčica sada 38% snižena!

Velike, sočne, aerodinamične…

Samo 7,99 kn/kg

No, nikad ne znaš. U zemlji u kojoj milijarda kuna zajedničkog novca ne vrijedi ni 99 lipa, istražni zatvori traju nekoliko sati ili služe da bi notorni lopovi dotjerali liniju i pustili brade, a superzvijezde su odvjetnici, sve je moguće. Pa i ovo: poziv za organizirani prijevoz na doček Ivice Todorića.

– Pozdrav ljudi organiziran je prevoz iz Hercegovine, Autoherc po akcijskoj cjeni karata 99,99 KM. Svi u Zagreb nek vide da nas ima. Todi mi te volimo – poručuje poduzetni Hercegovac.

Dočekivati se može, ali jesti se mora.

– Hoće li bit kakva zakuska, što za popit da ne jedemo kod kuće? – interesira se jedan od dočekača.

Paradajz-genosid sproću poslovođe Jovice

Doček bi čini se mogao biti međunarodnog karaktera, jer su za organizirani prijevoz na doček zainteresirani i u susjednoj Srbiji.

– Pozdrav dečki, ima li neki organizirani prijevoz iz Beograda za predstavnike IDEA-e – pita se Beograđanin, valjda zaposlen u jednoj od tamnošnjih poduzeća u (nekadašnjem?) vlasništvu Ivice Todorića.

Ima i radikalnijih zaštititničkih poruka iz redova srpskog naroda, ako se ovdje ne radi o nekom veštačkom virtualnom četniku.

– Ustaše jopen prete paradajz-genosidom sproću najvećeg srpskog poslovođe Jovice Todorića. Jovice ko udari na te iz Otišića letit će granate! – poručuje ratoborno taj prekogranični Todorićev pristalica.

Inspirirani vrtoglavom pa strmoglavom poslovnom karijerom dinastije Todorić, neki pokušavaju iskoristiti ovaj event za vlastiti poslovni probitak.

Trula jaja po 0,99 kn

– Prodajem jaja trula i smrdljiva, uvozna, idealna za doceke, kupljena jutros u Konzumu. 0.99 kn/kom – veli jedan takav.

Neki traže bengalke, drugi se pitaju: Bude kakav after party u Kulmerovim dvorima? Treći smatraju kao bi trebalo biti i koncerta, a ne samo suhog dočeka, pa da se angažiraju Houdek, Houra, Jole i ostali. Dosta onih koji bi dočekali Todorića se raspituju za dress code, odnosno odjevni obrazac.

– Gdje se mogu kupiti majice: Svi smo mi Todorić – pita jedan.

Dobro bi išle i majice s natpisima ‘Todorić, a ne zločinac‘ ili ‘Od stoljeća 6,99-og tu žive Hrvati‘.

-Dolazimo u kockicama ili…? – pitaju se neki.

– Ne. U crno-bijelim vodoravnim prugicama – odgovara netko, valjda sarkastično.

Ivica i 12 apostola

Dakako, ima i onih koji u svemu što se događa I.T. (66) vide elemente zavjere, kao što čelnik zagrebačkog suda teorijom zavjere naziva nagađanja da se I.T. nagodio s državnim odvjetništvom, uspoređujući to s tezom kako se Amerikanci uopće nisu spustili na Mjesec.

– Dragi narode pa zar si slijep pored zdravih očiju? Zar ne vidiš znakove koje ti Bog šalje? Ova izdajnička Vlada Republike Hrvatske je kao u doba komunizma nacionalizirala Agrokor i odbacila Boga i njegovog poslanika Ivicu Todorića. I to im nije bilo dovoljno nego su krenuli s progonom njega i njegovih najbližih suradnika – sugerira pozadinu aktualnih zbivanja jedan od sudionika rasprave o dočeku.

Ukazuje i na očitu brojčanu podudarnost sa zbivanjima iz Biblije, odnosno novozavjetnih spisa prema kojima je prema predajama Isus Krist sa svojih 12 apostola temeljio kršćanstvo.

– Mislite li da je slučajno DORH pokrenuo optužnicu protiv Ivice i njegovih 12 suradnika ili kako se to prije zvalo apostola, sljedbenika? Ne vidite Božji znak u tome? Mislite li da je slučajno jedan od tih suradnika ključni svjedok DORH-a odnosno ključni izdajnik kao onomad Juda? – smrtno ozbiljan je taj.

No još ozbiljnija je gospođa koja je izrazila ozbiljnu sumnju u masovniji doček Ivice Todorića u 15:29,99 sati na Plesu, odnosno Dr. Tuđmanu. Ona smatra kako bi dočekače od dočeka mogli odvratiti barijere ekonomske naravi, odnosno cijena aerodromskog parkinga.

– Na kraju od svih ovih silnih duša nebu nitko došao jer nitko nema 27 kuna za sat vremena parkinga – veli ona suho i racionalno.

Za Todorića spremni

Za kraj, donosimo i najozbiljniju reakciju, u kojem druga gospođa s gnušanjem odbija mogućnost odlaka na doček Ivice Todorića jer o njemu, čini se, nema neko previsoko mišljenje.

– Pa ne pada mi na pamet docekat nekoga tko je skroz deveo Hrvatsku s tim i narod Hrvatski u propast , tek sada budu isli svi iz Lijepe nase, treba te milijarde sve vratiti od kud pa ce opet udarit po narodu da skupe koji milijuncic da nebi im nedaj Boze place se umanjile ili da nebi ostali pojedini Velikani bez svojih stolica.. – u dahu reče ona, ne mareći za pravopis.

A za zbiljski kraj, evo i novosklepanog pozdrava koji je akcijski skovan za ovaj povijesni trenutak, a dijelom nalikuje na onaj omraženi. ZTS – Za Todorića spremni...

– Hrvacki puće, pokažimo još jamput jedinstvo ka i devesprve, nemoj mo da nas udbaši i orjunaši dilu. ZTS – poziva se.

Nastavlja se…