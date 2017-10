Ilustracija

Meteorološke udruge diljem Hrvatske kao gromom ošinute ustaju protiv nekih zamisli Državnog hidrometeorološkog zavoda koji je otvorio javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti, a koje je na poveznici https://esavjetovanja.gov.hr otvoreno od 12. listopada do 11. studenog 2017. godine.

– Duboko smo razočarani i šokirani prijedlogom zakona o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti čiji je nacrt izradio DHMZ te uputio u sustav e-Savjetovanja. Umjesto suradnje između Udruga i državnih institucija, skandaloznim prijedlogom zakona koji je primjereniji nekoj diktatorskoj državi trećeg svijeta, čini se da DHMZ želi uvesti apsolutni monopol u polje meteoroloških informacija, izuzev podobnih subjekata za koje povjerenstvo odluči da mogu plasirati podatke u javnost – kažu u Udruzi Istramet.

Oni smatraju kako DHMZ posebnim zakonom želi kriminalizirati rad Istrameta i ostalih meteoroloških udruga u Hrvatskoj, a to vjerojatno planiraju realizirati drakonskim kaznama koje se penju i do 300.000 kn za Udrugu te do 50.000 kn za odgovornu osobu.

Nije jasno znači li to i da bi neki ribar, u strahu da ga ne opale po džepu, trebao javno zatajiti prognozu nakon što na zapadu primjeti izmaglicu koja najavljuje kišu. Ili da će bakica – pučka meteotrologinja iz Međimurja završiti u zatvoru ako na lokalnom radiju prognozira snijeg na sv. Katu.

– Te svote višestruko premašuju godišnje proračune svih hrvatskih meteoroloških Udruga zajedno, stoga je poprilično jasno koji je njihov krajnji cilj – gašenje Udruga. Opravdano smatramo kako DHMZ zakonom želi uvesti apsolutni monopol na publikaciju meteoroloških podataka, kao i to da putem nadležnog tijela želi u potpunosti kontrolirati subjekte kojima će dati te ovlasti – vele Istrametovi meteorolozi.

Kriminalizacija objave prognoze

Kako napominju, kriminalizira se primjerice publikacija meteoroloških podataka s osobnih automatskih stanica, objava meteoroloških vijesti i prognoza, objava bilo kakvih podataka mimo suglasnosti povjerenstva.

– Dakle, mogli bi se naći u situaciji da doslovno preko noći pisanjem vijesti o vremenu završimo na stupu srama kao najgori prekršitelji zakona države. Naše mišljenje je kako je DHMZ ovim prijedlogom u potpunosti zastranio, umjesto putem napretka i suradnje s civilnim organizacijama kao što je slučaj u razvijenim zemljama zapadnog svijeta, ide se na zabrane koje ne mogu donijeti ništa dobro. Kao da su zaboravili tko zapravo financira njihov rad – vele u Istrametu uz napomenu kako će se s ostalim Udrugama boriti protiv besmislenog i zastrašujućeg prijedloga zakona.

Udruga Šibenik Meteo je nakon objave DHMZ-a postavila crnu traku preko svog profila u znak protesta protiv skandaloznog prijedloga Zakona o hidrometeorološkoj djelatnosti kojim bi se zabranio rad meteorološkim udrugama u RH.

– Ovim putem iskazujemo veliko razočarenje da spomenuti prijedlog zakona nijednom riječju nije prepoznao rad meteo udruga koje su nemjerljivo unaprijedili domaću meteorologiju u posljednjih 15 godina. Prema tom prijedlogu DHMZ nastoji kriminalizirati rad meteo udruga i uspostaviti apsolutni monopol u publikaciji meteoroloških podataka što je u današnje vrijeme gotovo nezamislivo i čime nas se diskriminira – kažu u Udruzi Šibenik Meteo, a koja postoji postoji od 2012. godine.

Zabranili i Mjesečeve mijene

Ta Udruga diljem županije ima postavljene automatske meteorološke postaje i panoramske kamere, sonde za mjerenje temperature mora, detektore grmljavinske aktivnosti, seizmički senzor, pa drže kako su time znatno pridonijele meteorološkoj informiranosti ljudi i promociji naše županije.

Spomenute potencijalne zabrane u potpunom su sukobu sa zdravim razumom, smatra se, a neki ih već nazivaju i meteo-diktaturom i nekim sličnim terminima. Promatranja i prognoziranja vremenskih prilika je bilo uvijek i bit će, te nitko razuman to ne može zabraniti, ističe se. Radi se o vremenskoj progrozi.

Inače, DHMZ-ova uprava je pokazala znakove neobičnog ponašanja i kada je sa svojih stranica naprasno uklonila podatke o izlascima i zalascima Sunca i Mjeseca, te mjesečevim mijenama.

Valjda su unatoč suprotnom tisućljetnom ljudskom iskustvu zaključili kako su podaci o Suncu i Mjesecu za njih neprimjereni te nemaju veze s meteorologijom.