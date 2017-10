Mate Rimac u Nu2 : Radim dnevno i po 16 sati, dok god mogu gledati

– Radnička prava su floskula, mi se trudimo da kod nas bude vrhunski- ustvrdio je, gostujući u HTV-ovoj emisiji Nedjeljom u 2, Mate Rimac , inovativni hrvatski poduzetnik koji se sa samo 29 godina može pohvaliti da ima firmu vrijednu milijardu kuna, u kojoj je u sedam godina zaposlio 250 ljudi najrazličitijih nacionalnosti. Za Rimac Automobile, kao i svaku modernu tvrtku, radnička prava su nešto što se podrazumijeva, pogotovo u tehnološkim tvrtkama kojima su ljudi na prvom mjestu.

To, naravno ne znači da je radnik zaštićen kao u socijalističkim 70-ima kada nije mogao dobiti otkaz, ali zato se njegova firma itekako brine da zapošljava samo najbolje, bilo Amerikance, Irce, Nijemce, Australce u čije zemlje, pak, naši ljudi odlaze.

Na opasku voditelja Aleksandra Stankovića kako se vječito govori da je cijeli posao počeo zahvaljujući sumnjivom novcu kojega mu je posudio otac, Mate Rimac je objasnio kako je njegov otac radio u Njemačkoj na baušteli, majka čistila hotele u Frankfurtu, živjeli su skromno, dijelili zajednički WC s drugim stanarima, a u Hrvatsku su se vratili 2000. , u Samobor gdje je otac kupio kuću. Otac je radio za Lidl, Kaufland, velike trgovačke centre… Posudio mu je novac, ali mu je Mate svaku lipu vratio. Dva puta ocu je suđeno, ali je oba oslobođen. ” Sve što je radio bilo je pošteno i stojim iza njega”, kazao je Mate Rimac, inače rođen u Livnu.

Elektrotehnika ga je oduvijek zanimala, bio je i županijski i državni prvak u elektrotehnici, predstavljao Hrvatsku na svjetskim natjecanjima, i da nije bilo potpore profesora, smatra, tko zna bi li danas bilo Rimac Automobila.

Otkrio je i formulu svoga uspjeha. – Ako sedam sati dnevno čitaš što te zanima i tako četiri godine, bit ćeš među jedan posto ljudi u tom području. U životu se morate puno toga odreći da bi radili tako nešto. U firmu dođem ujutro, do 18 sati imam sastanke, u 22 sata idem doma i radim još kod kuće dok god mogu gledati, i po 16 sati dnevno. Sve to za svoju viziju- veli Mate, koji danas ima dvije firme – Rimac Automobile i Grey Bike, koja proizvodi bicikle. Automobili su njegova strast oduvijek, a već s 18 godina kupio je BMW kockicu, uz pomoć roditelja, ali je s njim izdržao jedva dva natjecanja. Pomislio je što bi bilo da je na električni pogon, čitao je sve što je stigao o tome, pitao koga god je mogao , učio, informirao se, živio za to, i tako je krenuo.

Na svom prvom automobilu počeo je raditi 2008., 2010. ga je prvi put vozio, a 2011. srušio Guinnessov rekord! Nije odmah shvaćao što znači napraviti sam cijeli automobil, ali se brzo suočio s tim, shvatio da to nitko ne radi, i zato su počeli razvijati tehnologiju i prodavati je drugima, jer je to bio jedini način da sami naprave auto. Razvili su Superautomobil i ConceptOne koji im danas služe da pokažu što zapravo mogu i danas rade tehnološka rješenja za druge proizvođače kao što su Aston Martin, Jaguar, Koenigsegg, za koje rade pogonski sustav ili bateriju, rade male serije i prototipove. Cilj im je proizvodnja par tisuća komada godišnje.

Zainteresiranih kupaca za njegovu firmu ne manjka, ali nastoji se održati kao većinski vlasnik, iako razmišlja da pusti unutra jednog velikog proizvođača automobila. Uvjeren je da će se u budućnosti sve jako promijeniti, a tek kada se promijeni model korištenja automobila, drži Mate Rimac, električni auto će imati smisla. U svojoj firmi želi inženjere entuzijaste, nebitno imaju li diplomu i iskustvo ili ne, bitno je da znaju osnove, a ostalo nauče kroz praksu i projekte. Demantirao je i kontinuirane priče o tome kako je kod njih plaća svega 5 tisuća kuna.

– Prosječna plaća je kod nas 9.663 kune, a ne 5 tisuća kako ispada po službenim podacima Fine, na što godinama ukazujem jer daje krivu sliku- ljuti se inovator Rimac. Državi plaćaju 5 milijuna eura poreza, a od nje su dobili nešto preko milijun eura poticaja. Po prvi put su dobili i sredstva europskih fondova, oko 7 milijuna eura, ali su morali dokazati da imaju svojih 10 milijuna… Prvi je, kaže, za to da država ukine poticaje svima i da svi budu ravnopravni u poslu.

Nije najbolje plaćen u svojoj firmi, neki su puno bolje plaćeni od njega, tvrdi. Recimo, žele dovesti inženjera iz Amerike, ali treba osigurati posao i za njegovu suprugu koja je inženjer građevine.- Nema posla za nju, nema ni inženjera za nas, a to samo znači da će se naša firma sporije razvijati. Takvi ljudi koji dolaze izvana ne uzimaju posao našim ljudima, nego obogaćuju našu firmu- konstatira Mate Rimac.