(Lažna) dvojba: Zabrana i kažnjavanje ili educiranje o simbolima fašizma i ustaštva ?

Treba li ustaški pozdrav Za dom spremni, kao i sve simbole, znakovlje i pokliče koji promiču fašizam, nacizam i njihove kolaboracionističke režime kakav je bio i ustaški, ukloniti iz hrvatskog javnog prostora penaliziranjem ili edukacijom? Nova dvojba za dugotrajnu, jalovu i u osnovi alibi raspravu domaćih političkih elita kojom će se fingirati zagovaranje zdravog tolerantnog i osviještenog demokratskog društva, a zapravo produbljivati podjele i hraniti duha koji je davno pušten iz boce , znatno se udebljao i u nju više nikako ne stane. Gospodo zastupnici, vi koji pledirate da se problem rješava edukacijom a ne kažnjavanjem i zabranama, evo vam pitanje za milijun dolara: Tko će provoditi edukaciju? I po kojoj literaturi?

Proteklih 27 godina, otkako je samostalne hrvatske države, sustavno se provodi što tiha a što glasna rehabilitacija NDH i relativiziraju ustaški zločini. Neofašisti i filoustaše okupljali su se najprije na misama za poglavnika i njegove ustaške ministre, zatim su tijekom rata među branitelje provukli Juru i Bobana, Jasenovac i Gradišku staru kao „adrenalinsko sredstvo“ za podizanje borbenog morala, da bi u poraću crnokošuljaši počeli paradirati ulicama, klicati Za dom spremni na stadionima , koncertima i u kojekakvim javnim prigodama. Svastike su nicale po uličnim fasadama, jedna je dospjela čak nasred Poljuda, pa smo dobili i ministra kulture Zlatka Hasanbegovića, poznatog štovatelja NDH kao „povijesne težnje hrvatskog naroda“, koji je krenuo provoditi i oficijelno revizionizam, pa danas zapravo imamo problem s vlastitom prošlošću, a ne sa opskurnim simbolima zločinačkih režima.

Gubitak povijesti i gubitak identiteta

Nove generacije imat će identitetski problem, više doista neće znati za što su se borili njihovi djedovi i očevi, i je li hrvatski narod bio na strani Dobra ili Zla, na strani pobjednika ili poraženih i za koje se to vrijednosti borio kroz svoju turbulentnu prošlost. Ako im se godinama servira ušato U i Thompson kao mjera domoljublja i hrvatstva, klicanje Za dom spremni kao čin patriotske hrabrosti i odanosti hrvatskoj državi, Domovini, ako im se i s oltara propovijeda o ugrozi hrvatstva a sve one koji misle drugačije stigmatizira kao jugokomunjare, udbaše i veleizdajnike, kako ih sada, toliko godina poslije ovakve sustavne indoktrinacije, uvjeriti da je sve to bilo pogrešno? Tko je taj koji ih može i smije „kontraeducirati“? Ili makar podučiti osnovnim činjenicama iz povijesti?

Žalosna je istina da se ni zastupnici u Saboru ne mogu suglasiti oko prijedloga IDS/PGS/RI grupacije da se Kazneni zakon dopuni i propišu kazne zatvora u trajanju od šest mjeseci do dvije godine za propagiranje nacističkih, fašističkih i ustaških simbola , ukjljučujući i ustaški pozdrav ZDS, ili neke inačice toga prijedloga. Kao što su to učinile Austrija, Njemačka, Italija. Kod nas tu razinu samosvijesti ima samo Istra…

Baš kako je podijeljeno društvo, tako je podijeljen i parlament. HDZ kupuje vrijeme i pledira da se do proljeća sačeka mišljenje Povjerenstva za suočavanje s prošlošću, kao nekakva „neutralna, znanstvena istina“. Na koju bi se mogli pozvati i na koju bi mogli prebaciti teret odgovornosti za eventualne nove političke prijepore. Zašto bi odgovornoj politici koja je dobila mandat da upravlja državom i da je uredi kao civiliziranu, demokratsku i pravnu zajednicu tolerancije i dijaloga, trebalo nekakvo vladino povjerenstvo da je suoči s istinom o prošlosti? Zar ne znamo svoju prošlost? Znamo, naravno, samo je neki ne žele prihvatiti zbog vlastite ili uloge nekih članova svoje obitelji u njoj, ili zbog posvemašnje indoktriniranosti…

HDZ te indoktrinira, HDZ te educira…

Radi se o pomanjkanju političke hrabrosti da se vladajuća nomenklatura, debelo odgovorna za onog duha što je još ranih 90-ih pušten iz boce, suoči s posljedicama sustavne reustašizacije društva koju je generirao HDZ, ne samo toleriranjem nego često i poticanjem. Stranka koja je na vlasti dvadeset godina ne može izbjeći odgovornost za ono što danas imamo. To je njihovo djelo, njihov proizvod. Nikakvo povjerenstvo to ne može promijeniti. Kao što ni HDZ ne može nove generacije o povijesnim istinama educirati.

Zatvorske kazne svakako nisu najbolje rješenje jer će od polupismenog, zadrtog polusvijeta koji se kiti fašističkim i ustaškim znakovljem stvoriti samo neke nove kvaziheroje i žrtve režima, odnosno, kako veli HSS-ov Krešo Beljak tim bi needuciranim jadnicima koji misle da su domoljubi, a zapravo štete Hrvatskoj, tako samo dali na značaju. Zabrane koje su dijelom i danas u Kaznenom zakonu, tek su dio rješenja. Za one koji bi unatoč zabrani svjesno kršili zakon paradirajući u ustaškim kapama i kličući ZDS, trebalo bi propisati novčane, a ne zatvorske kazne. Što veće to bolje. Nema uvjerljivije sankcije od one koja udara po džepu.

A edukacija, nastava povijesti, školske ekskurzije u Jasenovac da bi djeca vidjela kakvo je to bilo zlo , učenje na licu mjesta o zločinačkoj naravi fašističkog i ustaškog režima, kako predlaže Beljak, to teško može danas proći, jer politika, obitelj i Crkva davno su učinili svoje. I činit će i dalje, zakonu i eventualnim zabranama unatoč. Tko će i po kojim udžbenicima educirati djecu u školama? Pa iz školskih knjiga dobar dio nacionalne povijesti odavno je izbačen. Povijest je revidirana, bezočno falsificirana, prilagođena potrebama vladajuće politike. I što u takvim okolnostima podrazumijeva edukacija? Isto što i mišljenje Povjerenstva kojega je strukturirao HDZ.

Izjednačavanje ustaškog i komunističkog režima

Da u ovoj zemlji postoji konsenzus o hrvatskoj prošlosti tada bismo zalutale ovčice mogli pokušati educirati. Ali, niti imamo konsenzusa niti istinske želje da se suočimo s prošlošću, pa prema tome ova tema u hrvatskim bespućima zbiljnosti može biti apsolvirana samo na jedan način: izjednačavanjem svih totalitarnih režima i fašizma i komunizma, i ustaškog U i petokrake, ustaškog pozdrava Za dom spremni i antifašističkog Smrt fašizmu-sloboda narodu. A to je poražavajuće za hrvatski narod i hrvatsku državu, jer se time odričemo i vlastite prošlosti i vlastitog identiteta. Što potvrđuje hrvatsku apsolutnu političku inferiornost s kojom i ne zaslužujemo ništa do li europskog dna.