Konzervativna revolucija: Vice nema ni za silovane “popusta” ni pravice !

Konzervativna revolucija u Hrvatskoj, stasala na četvrt stoljeća uporne sakralizacije društva ( države) i predominantnoj ulozi Crkve u Hrvata, praši šestom brzinom naprijed. Željka Markić i njezina sljedba okupljena „U ime obitelji“ dobila je dostojne nasljednike u „obiteljaškom“ krilu koncentriranom oko regresivnih grupacija Vigilare i Prolife. Danas su ovi potonji u Sabor predali preko 168 tisuća potpisa kojima traže zakonsku zabranu pobačaja, i pozivaju tek inauguriranog ustavnog suca Gorana Selaneca na ostavku! Zbog njegova stava o pobačaju i LGBT brakovima. Ambiciozno i u svojoj nazadnosti zastrašujuće…

Hrvatska se pretvara u bastion konzervativizma potpuno nekorespondirajućeg 21. stoljeću, kakvog se odriče čak i frustrirana i socijalizmom iskompleksirana Poljska ( inače, potpisnica Istambulske konvencije). Klasičan sindrom inferiorne nacije koja u vječitoj katarzi pravovjerja kontinuirano dokazuje kako je „veći katolik od Pape“. Jučer je Željka Markić mobilizirala sve konzervativne i kvazikonzervativne snage na referendum o „ustavnoj“ definiciji braka, što zasigurno ne spada u područje Ustava. Ali, što se može, danas je u Hrvatskoj brak ustavna kategorija, i nema šale, ni slobodne volje, s kime će tko u bračne odnose ulaziti. Bračna zajednica je samo ona koju čine muškarac i žena, a sve drugo je izopačena ilegala. Začudo, sankcije za tu vrst kršenja Ustava pravovjerna ergela konzervativnih jurišnika zasad nije predvidjela. To je vjerojatno sljedeća faza…

Obiteljski zakon na “popravnom”, Batarelo u ofenzivi

Pa se pokušalo revidirati Obiteljski zakon kao zadnju liniju obrane od prodora „devijantnih inačica obitelji“ koje prijete opstojnosti tradicijskih vrijednosti svake pristojne, autentične katoličke obitelji. U zakon je na mala vrata uvedena definicija obitelji koju neizostavno i eksplicite čine samo muž, žena i dijete. Bez djeteta nema obitelji. Što je izazvalo doslovce revoluciju u dobrom dijelu javnosti, nota bene, i katoličkih obitelji koje „božjom voljom“ nisu bile obradovane djecom. Ministrica Nada Murganić popila je „jezikovu juhu“ od neupućenog, neinformiranog premijera, a prijedlog zakona joj je vraćen na „popravni“.

Ali, nema odmora dok traje konzervativna katolička obnova! Štafetnu palicu sad je preuzeo Vincent John Batarelo, zvani Vice, i njegova zaklada Vigilare, s pridruženom potporom udruge Prolife. Traže da se zakonom zabrani pobačaj. I bogme su oborili rekord u šprintu na potpise istomišljenika i izmanipuliranih neukih pučana. Ni okom nismo trepnuli, a Vice je već pred Saborom stajao kao ceremonijalmajstor performancea gurajući jedna od 12 dječjih kolica, nerođenih korisnika, koje su matere besramno i bešćutno pobacile, pa su sad u kolicima umjesto beba, kilogrami papira s potpisima savjesnih i ćudorednih katolika.

Silovanje i pronatalitetna politika ( ?!!!)

Preko 168 tisuća potpisnika svjedoče svoj građanski apel na zakonodavca da žurno zaustavi pomor hrvatskih embrija, jer samo Svevišnji može odlučivati o životu i smrti. Bez iznimke. Da, naravno, i kad je dijete začeto silovanjem, nasiljem, protivno volji žene. Zašto bi itko nju pitao što o tome misli, ionako je „drugotna“…

– Tko smo mi da odlučujemo koje bi se dijete trebalo roditi? Zašto bi to dijete ( začeto silovanjem , op. a.) bilo kažnjeno radi zločina koji se dogodio? Znanstveno je dokazano da žene koje jesu silovane- otkriva nam Batarelo- imaju manji postotak pobačaja, to je znanstveno utemeljeno- tvrdi.

Na čemu? Možda bi radi povećanja nataliteta trebalo ciljano žene silovati, kao mjeru pronatalitetne politike, jer bi rađale više!? Je’l nam baš to Vice htio reći, ili je samo podvalio loš vic? Gori od onog kojeg smo već slušali od Vice Vukojevića-“manje pričaj, više rađaj!”- koji je ženu percipirao uglavnom kao tvornicu djece.

Glavna teza njihova kampanje manipulativno nazvane „Imam pravo živjeti“ ( pa ti reci da si protiv !?) , jest da život počinje začećem, pa po logici stvari treba zaštititi svaki nerođeni život. Novoimenovani ustavni sudac Goran Selanec drznuo se kazati kako je samo pitanje vremena kad će se definicija braka proširiti i na istospolne parove. Već je to bilo dovoljno skaredno za „vigilarovce“ i slične, a kamoli izjava da je za njega jedino relevantno pitanje je li embrij osoba, s obzirom da pravni poredak jamči pravo osobama. A osoba se, prema pravnom poretku postaje rođenjem ( a ne začećem ). Sasvim dovoljno da se „bogohulnika“ opozove!

Neukost, pretpostavka manipulacije

Nije problem ni Vice ni Vigilare, ni „U ime obitelji“ ni gđa. Markić. Problem je kad estabilshment smjerno staje iza takvih građanskih inicijativa, tobože se pozivajući na volju naroda, koju su sami regrutirali, mobilizirali i instruirali da za njih odrade „prljave poslove“ konzervativnog puča kontra svih stečevina modernog, europskog načina života i sustava vrijednosti, ne bi li se dodvorili ključnom ideologu ovog prevrata, moćnoj katoličkoj Crkvi. Svjesnoj da se narod može držati u poniznosti i pokornosti samo kad je neuk, primitivan, zaglupljen i per fin- zastrašen. A tko se boga boji taj Crkvi slijepo vjeruje!

I zato otpor konzervativne desnice Istambulskoj konvenciji koja se bori za sprječavanje nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, za rodnu ravnopravnost i dokidanje svake diskriminacije po bilo kojoj osnovi. A ona je na djelu, i na poslu i u obitelji, i u politici, u plaći, u društvenom i profesionalnom statusu, u respektu društva prema diskriminiranima… Da nije tako, zar bi požeški nasilnik koji je, prema javnom svjedočenju njegove supruge Mare, besramno premlatio svoju bračnu družicu, ne jednom, nego je to činio kontinuirano pune dvije godine, a ona, žrtva, doživjela osudu i obitelji, i djece, i sredine. A on, agresivni pijetao, otresao ležerno ženine optužbe s ramena poput prhuti, popravio odijelo i otputovao u Poljsku predstavljati Hrvatsku i njezinu regionalnu samoupravu. Ta, ipak je on župan. I nitko ga nije opozvao. Pa ni suspendirao. Pa ni posramio se njegova nasilja. On je muškarac. Može što hoće. Žena ima šutjeti i trpjeti. Crkva joj ne dopušta mogućnost da ode iz tog pakla. Brak je neraskidiva zajednica. Sklopljen pred bogom. Iznimke vrijede samo za ekskluziviste, Crkvi iz nekog razloga dragocjene, poput Thompsona…

I dok je tako, nema rodne ravnopravnosti, a onda ni iskrenog prihvaćanja Istambulske konvencije. Zanimljivo je kako se konzervativne muškarčine patološki boje homoseksualaca i samosvjesnih, emancipiranih žena koje su se izborile za vlastitu rodnu ravnopravnost. Usprkos njima koji drže da je moć imenica muškog roda. A evidentno nije, ni po prirodnoj ni po gramatičkoj zadanosti… A ne smeta im svećenička pedofilija, ni pobačaji iza crkvenih zidova.

Ministar Kujundžić kao Vigilare…

Koliko je slijep, a koliko pragmatičan u svome nastojanju da se što duže zadrži na političkoj poziciji, ministar zdravstva Milivoj Kujundžić, kojemu su dopali antipobačajni potpisi kako bi ih inkorporirao u duh zakona, ostavio je da zaključujemo sami. Dešifrirajući njegovu opreznu, provigilarovsku izjavu kako život počinje začećem i treba ga zaštititi.

– Mislim da svakog pojedinca treba respektirati a poglavito potpise 160.000 ljudi. Hrvatska je demokratska zemlja i međusobno se trebamo razumijevati i uvažavati i svi zajedno ustrajati na zaštiti života, a kako će zakon biti napisan pustimo svim dionicima da o tome kažu svoje- rekao je ministar za N1 Televiziju, dodajući da “život počinje sa začećem i treba ga zaštiti, međutim, kako ga zaštiti, koji su najbolji oblici – to je uistinu otvoreno pitanje”.

A što se Istambulske konvencije tiče, oko koje se hrvatska Vlada još dvoji ratificirati je ili ne, a i HDZ-ovi eurozastupnici oko toga nemaju suglasja, Kujundžić se brani kako nije upućen u detalje oko toga, ali da, konvencija dijelom promovira rodnu ideologiju. Što se može očekivati od takvog ministra i od zakona koji bi trebao izaći iz njegova ministarstva?

Da Hrvatska nije članica EU, od srednjovjekovne inkvizicije novog doba nitko nas ne bi spasio. Ovako, od vlastite nezrelosti, gluposti i primitivizma može nas izbaviti samo europski okvir iz kojega čak ni ova rigidna nomenklatura ne želi biti izjurena. Da se EU kojim slučajem raspadne, Hrvatska bi valjda postala vatikanska podružnica. Naša perspektivna zbilja nije obećavajuća…