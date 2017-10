Kako vlada Vlada/ “Genijalni um” i ražalovana “vojska”

Iako danas navršava prvu godinu mandata na čelu Vlade, Andrej Plenković je “predstavu” za narod i zastupnike u Saboru odigrao još jučer. Pun sebe, samodopadan, arogantan i moćan. Ni sve havarije ovog svijeta koje su se sručile na Hrvatsku, od požara, preko poplava do Agrokora, samo je još nedostajao, kako je rekao gostujući u RTL-Direktu, teroristički napad, nije njegove velebne uspjehe omeo. Pravo je čudo zašto ljudi to ne vide, kako to ne osjete?! BDP raste, plaće rastu, raste izvoz, raste zaposlenost, raste standard građana… A to što je 150 tisuća ljudi napustilo Hrvatsku jer u “bajku o careviću Andreju” ne vjeruju, to je zbog ulaska u EU i znatno olakšanih migracijskih tokova…

Sat vremena samohvale i izostanka makar i minimalne samokritike, demonstracija samouvjerenosti i taštine, obložene tvrdnjom kako su svi navodi iz izvješća o radu Vlade utemeljeni na “odgovornosti, činjenicama i konkretnim potezima”. Suprotiva čemu stoji neodgovorna opozicija koja “ne želi vidjeti što je Vlada svojim aktivizmom spriječila”. Aludirao je, naravno, na Lex Agrokor koji je, kako tvrdi, spriječio gospodarsku kataklizmu, spasio 60 tisuća radnih mjesta i sustav od 73 društva, da ne dođe pod udar stečajnog zakonodavstva.

Što god je ova Vlada radila proteklih 12 mjeseci bilo je spasonosno i sudbinsko za Hrvatsku, prepotentno je isticao, a sve što je oporba radila kroz to vrijeme bilo je puko infantilno zanovijetanje. Selfiji uz zelje, ironizirao je po tko zna koji put poziciju šefa opozicije, SDP-ova Davora Bernardića, kao irelevantnog, nesposobnog i nedoraslog političkoj funkciji i političkoj situaciji.

Zeljade i čokolade…

Ja volim zelje, Kraševu čokoladu, idem na zeljade, no vi ste svoj angažman tada sveli na selfije i otvorenu liniju. Dok ste vi to radili mi smo se uhvatili u koštac, na nimalo populistički način, s najozbiljnijim problemom s kojim se Hrvatska suočila nakon agresije i Domovinskog rata- „udarao” je bespoštedno po opoziciji, zaboravljajući da je u Saboru ne da bi zastupnicima držao lekcije, nego položio račune, da nije u Vladi gdje svi pred njim stoje kuco!

Slavio je i hvalio konstruktivnost HNS-a kao novog koalicijskog partnera u vladajućoj većini, nasuprot destruktivnom i nelojalnom Mostu čiji ministri nisu bili spremni podržati svoga kolegu ( Zdravka Marića ) u Vladi, pa su ekspeditivno izjureni van. Što premijera nije ni zaustavilo ni paraliziralo, nego se, za razliku od svog neuspješnog prethodnika Tomislava Karamarka, uspješno presložio s pragmatičnom većinom „narodnjaka” i nastavio mandat. Kako? Bernardić bi rekao „ premijer stoji na mjestu a Hrvatska klizi nizbrdo…” Ili HSS-ov Krešo Beljak koji Plenkovićevo jednosatno nekritičko izlaganje drži izvješćem o neradu, a ne radu. – Branite Zdravka Marića koji je direktna produžena ruka Agrokora- prozvao ga je Beljak, sugerirajući mu kolektivnu ostavku Vlade i raspisivanje izbora.

Ni riječi o reformama koje nisu ni pokrenute, ili o onima koje su odranije startale pa su pod njegovom palicom zaustavljene. Kao što je slučaj s reformom obrazovanja. Samo niz uspjeha, samohvale, obećanja o boljem životu, većem standardu, boljim plaćama… da bi čovjek i riječ rekao kontra tako sposobnog i produktivnog premijera …

Kritičarima je odgovarao dociranjem i arogancijom koja je kod njega nepresušna.

Šprajcova migrena

Loši odnosi sa susjedima, što mu se također spočitalo iz zastupničkih klupa, redom datiraju iz nekog drugog vremena i mandata drugih premijera i šefova države. Otvorena pitanja sa Slovenijom sežu još u 1991.. A s BiH? Pa u proteklih godinu dana u Bosni je bio sedam puta…S Mađarskom? Tema Ina-Mol naslijeđeni je problem. Sa Srbijom? Koliko god bili najkompleksniji, ti narušeni odnosi datiraju još od velikosrpske Miloševićeve agresije na Hrvatsku, veli Plenković.

Predbacivanja oporbe na račun (ne)funkcioniranja pravosuđa i utjecaj politike na rad DORH-a nazvao je bizarnim, a rasprave o nepravomoćnim presudama politički promašenim i neprimjerenim. Ukratko, aktualna Vlada zna što radi i čini to uspješno, a opozicija kritizira neargumentirano, površno i lapidarno. Kao da je sam filistejski Golijat s mačem i štitom ušao u sabornicu i narugao se Davidu i njegovoj prački…

Istom manirom neupitnosti i nepogrešivosti Plenković je nastupio i u RTL-Direktu kod Zorana Šprajca. Trajalo je predugo i bilo je prezamorno. Šprajc se borio za zrak i kakvu takvu priliku da postavi pitanje. – Polako, polako… – svaki je njegov pokušaj provokativnosti Plenković neutralizirao, biflajući in continuo gomilu demagoških frazetina koje su potpuno prekrile svaki iole smislen sadržaj. Što je zapravo premijer kazao, o čemu nas je informirao, to je bilo gotovo nemoguće apsorbirati i dokučiti. Jedini konkretan odgovor odnosio se na zabranu pobačaja koja, e to smo uspjeli razabrati, ne dolazi u obzir, začudo je bio jasan Plenković od čije slatkoriječivosti malo koga nije zaboljela glava. Špracja, činilo se, najviše. Kao da je jedva dočekao da završi ta muka u kojoj je, ma koliko se trudio, ostao tek inferiorni statist s izvjesnom migrenom…

Potrošni “ljudski resursi”

Tako je naš premijer i njegov tim obilježio svoju prvu godišnjicu mandata s lovorovim vijencem oko vrata. Njegovoj rječitosti malo tko može parirati, a kako su kod nas riječi tradicionalno važnije od djela, mirno može nastaviti u leru , nema žurbe, Hrvatska je ionako na europskom dnu, niže ne može pasti, pardon, može za još jedno mjesto niže koje trenutno drži Rumunjska, a njemu za vratom nitko ozbiljno ne puše.

Čak više ni nezadovoljnici u vlastitim ( HDZ ) redovima. Tko mu zasmeta, leti. Koga odluči uzeti u zaštitu, branit će ga nezavisno od argumentacije ili grijeha koji ga diskvalificiraju. Ali, i to ima rok trajanja. Plenković “svoje ljude” lako troši. Ma koliko ostavljao dojam da ih, čak i neprincipijelno štiti. Taj njegov ambivalentan odnos prema ministrima, već smo vidjeli. Jučer je zaštitio Nadu Murganić čiju je ostavku opozicija zatražila zbog rigidnog prijedloga Obiteljskog zakona po kojem obitelj bez djece nije – obitelj. Dobila je po prstima od, navodno neupućenog premijera, zakon je vraćen na korekciju, ali je ministrica ostala u fotelji.

Svojedobno je bio spreman vlastitim integritetom braniti Zdravka Marića, ministra financija pridošlog u Vladu iz Agrokora. I našao je u inkriminiranom SDP-ovom Tomislavu Sauchi presudnu ruku za Marićev spas. Ali, je li ga doista i spasio od “ispadanja”?Teško. Mariću više nitko ne vjeruje. Informacije o sastancima s Todorićem na sve strane cure, vjerodostojnost ministra srozala se na najniže grane, i pitanje njegova “tihog odlaska” iz Vlade vjerojatno je samo pitanje dana.

Rotacije, rekonstrukcije…

Već se spekulira i kako bi ga na tom mjestu mogla zamijeniti svestrana Martina Dalić, čijih se usluga šef Vlade nije spreman tako lako odreći. A na mjesto ministra gospodarstva, umjesto Dalićeve, možda će Tomislav Ćorić, aktualni ministar energetike i zašite okoliša, koji je izvorno i ciljao na to ministarstvo, ali je bilo jačih i moćnijih igrača od njega. Spominjao se u toj kombinaciji čak i bivši ministar gospodarstva iz vlade Jadranke Kosor, Đuro Popijač… Svakako, Zdravku Mariću, ma koliko ga Plenković javno štitio i njegov opstanak ne dovodio u pitanje, ipak se, tvrde u krugovima bliskim Vladi, odbrojavaju dani. A otići će kad premijer ocijeni da mu je to najkorisnije. Nije li se tako odrekao i ex-ministra znanosti i obrazovanja, Pave Barišića, kojega je zastupao kao svoga najrođenijeg i branio ga od svih javnih prozivki? Nije li mu Davor Ivo Stier, bivši ministar vanjskih poslova, bio glavna potpora kad je odlučio preuzeti HDZ i afirmirati novu stranačku i političku paradigmu ( hm…), a ipak ga nije nimalo srčano zadržavao u Vladi, nego se s njim oprostio kao s daktilografkinjom koja odlazi na porodiljski dopust? Čeka li isto, kako se spekulira, i ministra zdravstva, Milivoja Kujundžića?

I sve se to događa u Vladi tako sposobnog i efikasnog premijera, koji se održava na tananoj saborskoj većini, a nema propusta ni krivih poteza, sve samo uspjeh do uspjeha. A moglo bi se dogoditi da nakon samo godinu dana mandata “genijalni um” promijeni pola svoga tima. Koji navodno i sada pobjeđuje…