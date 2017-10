Isusovac Tvrtko Barun, u HTV-ovoj emisiji “Nedjeljom u 2” : Kršćanstvo se ne brani bodljikavom žicom

Isusovac Tvrtko Barun, gostujući u HTV-ovoj emisiji „Nedjeljom u 2“, snažno se usprotivio žicama koje dijele ljude, države i narode, te poručio da žice i rovove treba rušiti, umjesto što ih pred izbjeglicama neke zemlje podižu. U tom je smislu apostrofirao mađarskog premijera Viktora Orbana čija mu je teza o obrani kršćanstva u Europi bodljikavom žicom, apsolutno neprihvatljiva.

Barun, široj javnosti poznat po skrbi za izbjeglice iz arapskih zemalja, inače dobitnik nagrade “Europski građanin”, drži da ako čovjek živi po svojoj savjesti, ostvaruje svoj Božji poziv. Čovjek uvijek treba slijediti svoju savjest, poručio je, pa tako i on, iako svećenik, između onoga što bi mu naložila Crva i onoga što mu kaže savjest, trebao bi slušati glas svoje savjesti. I oni koji služe Bogu, kaže isusovac Barun, imaju svoje slabosti, i zato treba razlikovati službu, poziv i konkretnog čovjeka.

– Dok djelujem kao svećenik, djelujem najprije kao čovjek. Susret s izbjeglicom je susret s čovjekom u potrebi, a ono što me najviše potiče na rad s izbjeglicama to su djeca. Razmišljam kako im je uništeno djetinjstvo, ostavili su svoje prijatelje, članove obitelji, moraju svoj život početi iz početka – kazao je svećenik posvećen pomaganju potrebitih i siromašnih, koji se, uz ostalo pita zašto se bojimo drugih i drugačijih.

Otkrio je i svoje dvojbe po pitanju vjere, koje su se javile na početku studija filozofije, kada je stekao i neka nova, pa i ženska prijateljstva, a dvojbe je imao i oko toga treba li se posvetiti teologiji, no kad je ušao dublje i pročitao više teoloških radova, dvojbe su nestale, ispričao je.