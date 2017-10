Trenutak ispaljenja (foto MORH/T. Brandt)

Dobar dio Dalmacije se jutros u mirno nedjeljno prijepodne zatresao i zatutnjao: podrhtavali su vrata i stakla na prozorima, tanjuri i žlice na stolovima itd. Mnogi su se preplašeno zapitali: što se to sad događa, je li to neka teška grmljavina, potres ili netko ispaljuje vatromet usred dana? Ili je pak počeo neki novi rat? Dalmatinci u priobalju i na otocima čuli su zapravo potmule i zlokobne detonacije i eksplozije bombi, raketa, granata i tome slično.

Naime, u akvatoriju srednjeg Jadrana, na potezu od otoka Žirja prema Rogoznici odvijale su se svojevrsne ratne igrice, odnosno vojna vježba gađanja koje zajedničkim snagama provode Hrvatska ratna mornarica, Hrvatska kopnena vojska, Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i protuzračna obrana, Zapovjedništvo za potporu, pukovnija Vojne policije, Zapovjedništvo specijalnih snaga, Središnjica za obavještajno djelovanje i Središnjica komunikacijsko-informacijskih sustava, kako nabrajaju u MORH-u. Tu su vježbu ispaljivanja streljiva nazvali “Harpun 2017”.

Tko nas napada: Albanci, Crnogorci ili NATO braća?

Premda se razumije da vojske moraju tu i tamo u moru ispaljivati bombe i granate kako bi potvrdile potrebu svojega postojanja u mirnodopska vremena i opravdali golema izdvajanja za glomazni vojni pogon, opet nije jasno zašto se gađanje svake godine iznova mora vježbati u ovom razdoblju godine, tzv. turističke posezone, kada na moru i dalje postoji intezivni pomorski promet. S obzirom je i dalje toplo, meteo uvjeti su posljednjih tjedana gotovo ideralni za boravak na moru, more je još uvijek ugodno za kupanje (i do 23 stupnja), a cijene najma plovila znatno povoljnije, tako je u šibenskom, splitskom i zadarskom akvatoriju i dalje mnoštvo jedrilica i drugih plovila. O tome smo pisali i prije dvije godine, a o nečem sličnom što se događa u okolici Knina prošle godine, no ista se bombastična praksa nastavlja.

Naime, za dobro uvježbanu vojsku trebalo biti svejedno je li more valovito i pada li kiša, pa bi možda bilo korisnije da se vježba održava u zimskim mjesecima kada na moru baš i nema puno plovila. No ništa od toga.

Na ovom ispaljivanju skupocjenih granata i streljiva sudjelovao je i ministar obrane Damir Krstičević, u uniformi kaki-boje, koji je uoči nego se zatresla zemlja, nebo, otoci, ljudi i obale poručio kako je ‘Hrvatska ratna mornarica jamac sigurnosti na moru’. Nije se govorilo o tome odakle bi nam došla prijetnja našoj sigurnosti na moru: odnosno bi li nas mogli napasti Albanci i Crnogorci, ili pak NATO braća iz Slovenije i Italije. Čini se prije kako smo najveća prijetnja sigurnosti na moru sami sebi, barem vlastitom nautičkom turizmu.

– Očekujem jako dobru vježbu i precizna gađanja. Ono što je najvažnije je da pokazujemo združeno djelovanje mornarice, zrakoplovstva, kopnene vojske, vojne policije i drugih rodova koji će pokazati svoju spremnost izvršavanja zadaća na moru – rekao je ponosni ministar Krstičević.

Bogobojazni ministar se moli za zrakoplovce

Nije jasno kako je za gromoglasnu vježbu gađanja inače bogobojazni ministar odobrio u svetu nedjelju, odnosno vrijeme kada se tradicionalne kršćanske obitelji okupljaju na zajedničkom nedjeljnom objedu.

Svoju kršćansku orijentaciju ministar je pokazao više puta u svojim javnim obraćanjima i sudjelovanjima u vojinim hodočašćima ili primjerice zahvaljujući Bogu što nije bilo mrtvih u ovoljetnim požarima u Dalmaciji, ili zazivajući Boga za zdravlje i sigurnost hrvatskih pilota koji lete polovnim borbenim avionima.

– Iskreno ću vam reći kako svaki dan molim Boga da dečki koji ulaze u MiG nakon toga i slete. Svaki dan molim Boga da se nikome ništa ne dogodi. Remont tih aviona je napravljen kako je, problema ima puno, neispravnosti je puno, stari su… – pojasnio je Krstičević 24. lipnja ove godine u Dubrovniku na konferenciji ‘Europska obrambena unija – između potrebe i mogućnosti’ mjere koje provodi radi sigurnosti zrakoplovaca.

Valjda će Bog pomoći ministru i da koju milijardu potrošimo na nove ratne avione, a onda neka Bog bude na pomoći i hrvatskom zdravstvenom, socijalnom i obrazovnom sustavu. No, svejedno, sada smo valjda sigurni, jer je cilj vježbe “HARPUN 17” bilo uvježbavanje ‘snaga u oslobađanju privremeno okupiranog teritorija’. Kako bi mi to oslobodili dio otoka Žirja od, npr. okupatora iz Slovenije, vidjeli su i vojni izaslanici iz Irana, Kine i Bosne i Hercegovine, te kanadski časnici s kanadskog vojnog broda koji je privezan u Splitu. Sad kada su Bosanci, Kinezi, Kanađani i Iranci vidjeli kako se oslobađamo, oni nas zasigurno neće napadati. Stoga je akcija, osim po plašenju domicilnog stanovništva, razbijanju nedjeljne dalmatinske obiteljske rutine te, idile krstarećih nautičara, bila učinkovita i po efikasnoj prevenciji pomorskih ratnih nasrtaja iz tih zemalja.

Vježba je započela paljbom s dvije topovnjače koje su iz topova kalibra 57 milimetara pokušali uništiti mete na moru.

Nema podataka o stradalim ribama.