Hvaljen Lovro i njegovi “šerifi”

Bogobojazni ministar uprave Lovro Kuščević koji je prvi uveo u službenu komunikaciju vjerski pozdrav „Hvaljen Isus“, kao katolički i pravo hrvatski, cinik je bez premca. Izgurao je novi prijedlog Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi kojim je armirao neprikosnoveni status „šerifa“ u našim „ malim i velikim mistima“, a onda, ignorirajući zdravu pamet naroda izjavio kako ga je čak pomalo sram koliko je ovlasti oduzeto lokalnim čelnicima. – Nije trebalo toliko- samokritički, gotovo pokajnički je izjavio onaj koji je načelnike, gradonačelnike i župane pretvorio bezmalo u lokalne bogove! E pa treba imati obraza za tu vrst javnog „humora“!

Ministar koji se razumije u sve, od graditeljstva i prostornog uređenja, što mu je kao ministarski resor svojedobno dodijelio neslavni „stručni premijer“ iz “uvoza”, Tihomir Orešković, do uprave, koju mu je u ruke predao s punom vjerom aktualni šef vlade Andrej Plenković. A inače je pravnik po struci, u tri mandata načelnik općine Nerežišće na otoku Braču i punokrvni HDZ-ovac koji je u stranku ušao gotovo „iz pelena“. A to se cijeni, jel’te, više od bilo kakve stručnosti. Njegova je politička karijera zbilja impresivna. Od mladeži HDZ-a, preko općinskog načelnika do ministarske fotelje, a sve hvaleć’ Isusa, dragog Boga i Partiju. Samo, tko mu je ucijepio toliki cinizam…

Darežljivi Bračanin…

Mimo svih demokratskih uzusa i stečevina, ovaj je darežljivi Bračanin, svim kritičarima i logici demokracije usprkos, stao iza prijedloga novog Zakona koji redom lokalne čelnike pretvara u nedodirljive „svetosti zemaljske“. Otud prijedlogu zakona i sasvim prikladan kolokvijalan naziv „lex šerif“.

Nije stvar u tome da ministar nije htio poslušati glas naroda, ali nijednu suvislu primjedbu, požalio se, nije dobio, nijedna nije imala veze s vezom, slikovito je objasnio. A imali su na raspolaganju za svoje opaske čak ( !?) 15 dana, koliko je javna rasprava trajala, samo to nisu znali iskoristiti, pa bi sad post festum „ mutili vodu“. Ne ide to tako… Njemu je najvažnije da je struka zadovoljna i da „stručna javnost podržava ovaj Zakon, a on će sasvim sigurno polučiti rezultate, što će se vidjeti u siječnju 2018. po broju prijevremenih izbora“, predskazuje vidovito ministar.

A ni „stručna javnost“ zapravo nije Zakon dočekala aplauzom, kako to sugerira ministar. Naprotiv. Ivan Koprić, predstojnik katedre Upravnih znanosti na Pravnom fakultetu u Zagrebu, na svom FB profilu sasvim je decidirano napisao da se struka s ministrom ne slaže ni pod razno jer je prijedlog Zakona katastrofalno loš, protivan Ustavu i Europskoj povelji o lokalnoj samoupravi koju je Hrvatska ratificirala 1997. i 2008. A ako netko podržava Zakon, onda su to lokalni čelnici kojima ne da ovlasti nisu oduzete, nego su višestruko ojačane.

Ako padne proračun, padaju vijećnici, ostaju “šerifi”

Dosad je Kuščević klicao „Hvaljen Isus“ gdje god bi i kome god bi u goste došao, s kim god bi se susreo, od zaposlenika ministarstva do novinara. Odsad bi svih onih 570 lokalnih čelnika po općinama, gradovima i županijama imali klicati „Hvaljen Lovro“ jer ih je u foteljama cementirao. Nitko im majci ništa ne može, ma što radili ili apsolutno ne radili ništa. Ma makar i bili nasilnici. Poput Alojza Tomaševića, požeško-slavonskog župana, kojega je za nasilje javno optužila supruga.

Ovakav zakon zadržava ih u sedlu, a pravosuđe čini sve da u njemu ostanu što duže. Nema ništa do pravomoćne presude. Jer, „ Zakon je jasan. Ako se gospodinu županu pravomoćnom sudskom presudom dokaže da je počinio kazneno djelo, tada će morati po sili zakona odstupiti „ mudro će Kuščević.

Nema više ni rušenja načelnika, gradonačelnika ili župana na proračunu. Štoviše, sitničavi vijećnici koji bi zbrojili većinu i oborili proračun, učinili bi štetu jedino sebi i svojoj općini, gradu ili županiji interese čijih građana predstavljaju. Jer, palac dolje proračunu kakvog je pred njih stavio „lokalni šerif“ značio bi i palac dolje tome nepoćudnom predstavničkom tijelu. Pa bi šerif nastavio vladati a vijeće ili skupština bi se „po kazni“ raspustili i milijuni kuna bacili na izvanredne izbore za novo predstavničko tijelo. Sasvim pravedno! Nema što!Treba ih kazniti za zanovijetanje. Što oni imaju kritizirati proračun ako nitko ne zna bolje od lokalnog šefa što njegovoj zajednici treba a čega ima i previše. Recimo, demokracije. Komu je demokracija donijela išta dobrog? Mora se znati tko je šef u kući. Pa ako će se igrati suspektnih analitičara i kritičara i tražiti dlaku u proračunskom jajetu, onda će na izbore, i da vidimo tko će od njih ponovo u vijećničku ili skupštinsku fotelju, a tko neće. Tko je spreman na taj rizik, samo nek’ se igra „brojki i slova“ listajući budžetske stavke, propitkujući namjensko i nenamjensko trošenje novca poreznih obveznika. Svi će oni dobro promisliti prije nego se odluče rušiti proračun nakon stupanja na snagu novog Zakona…

Zakon po “trgovačkom pravu”

Ukratko, lokalne čelnike moći će se skinuti s vlasti samo ako u drugom pokušaju proračun opet ne prođe, e onda na izbore moraju svi- i vijeće ( skupština) i „šerifi“. Ili, kako figurativno reče jedan dalmatinski načelnik općine,” trebao bi ubiti ili silovati nekoga da me razvlaste”.

Nikad lokalni čelnici nisu bili tako neprikosnoveni kao po novom prijedlogu Zakona. I sasvim suprotno od onog Kuščevićevog vica s početka, zbog kojega ga je navodno čak „pomalo stid“, jer su tako beskompromisno razvlastili „lokalne šerife“, e da šerifi uistinu ne bi postali, čelnici lokalne vlasti u općinama, gradovima i županijama nikad veće ovlasti nisu imali. Ne samo zbog nedodirljivosti, nesmjenjivosti, nego i zbog neusporedivo većih ovlasti u raspolaganju imovinom. I kod manje količine moći ljudi postaju kvarna roba, a kod ovako multiplicirane zakoni za njih postaju „fraza u kljunu papige“. Što je razina demokracije niža, korupcija je veća. To svi znamo. Baš kao i to da nas je tradicija bezočnog političkog trgovanja dovde dovela. I ovaj je zakon rezultat besramnog deala. Navodno, između Plenkovića i Bandića. Plenković je Mići osigurao miran i stabilan mandat unatoč rovitoj strukturi zagrebačke Skupštine, a „Miki fontana“ uslugu uvijek vraća – potporom HDZ-u ( Plenkoviću ) u Saboru. Loše navike se lako stvaraju, dobre sporo i mukotrpno. Gdjegdje- nikako…