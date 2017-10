HND osuđuje dva ozbiljna incidenta: Policajac šakom udario novinara, a sutkinja verbalno napala izvjestitelje

Hrvatsko novinarsko društvo (HND) reagiralo je nakon dva incidenta u kojima su napadnuti novinari. U prvom slučaju je policajac fizički napao (udario ga šakom u glavu i bacio mu mobitel u more) novinara Dragu Miljuša, a u drugom je sutkinja šibenskog suda verbalno napala novinare koji su izvještavali sa suđenja T. Horvatinčiću.

Priopćenja HND-a su u nastavku.

PRVO:

Hrvatsko novinarsko društvo (HND) osuđuje jučerašnji fizički napad pripadnika splitske policije na novinara portala Index.hr Dragu Miljuša.

Kolega Miljuš je s javne površine, izvan policije blokade, radeći svoj posao pratio intervenciju policije na plaži Obojena svjetlost gdje je muškarac prijetio da će se raznijeti bombom, što je, nažalost, na kraju i učinio.

Jedna od policajaca počeo je tjerati novinara s mjesta gdje je ovaj stajao, prvo riječima, a potom i odgurujući ga te mu je bacio mobitel u more. Potom je drugi policajac, pripadnik interventne postrojbe, udario novinara šakom u glavu srušivši ga na tlo.

Kolega Miljuš zbog posljedica udarca potražio je liječničku pomoć.

HND podsjeća kako već dugo bezuspješno poziva MUP da izvijesti javnost da li se brojne prijave prijetnji i napada na novinare uopće ozbiljno razmatraju te kakvi su rezultati eventualnih istraga o tim slučajevima. Umjesto objave tih informacija već nekoliko puta u posljednje vrijeme svjedoci smo verbalnih, pa i fizičkih napada samih policajaca na novinare koji rade svoj posao.

HND zahtjeva da se slušaj napada policajca na kolegu Dragu Miljuša hitno istraži i napadač adekvatno kazni te da budu objavljeni podaci o rezultatima prijava ostalih napada na novinare

**********************************************************************************************************************************************************************************+

DRUGO:

U nastavku ponovljenog suđenja na Općinskom sudu u Šibeniku Tomislavu Horvatinčiću, optuženom za izazivanje pomorske nesreće prije šest godina u kojoj su na svojoj jedrilici smrtno stradali talijanski supružnici Salpietro, sutkinja Maja Šupe ponovo je verbalno napala novinare.

„Hrvatsko pravosuđe nije cirkus, a ovo suđenje nije sprdačina kako se to prikazuje u medijima. Ja nisam bijesna sutkinja kako me se naziva po raznoraznim portalima. Nisam korumpirana sutkinja, ovaj sud nije korumpiran, svoj posao radim odgovorno i profesionalno. Napali su me iz HND-a tvrdeći da sam odgovorna narodu. A ja im poručujem da to nije točno, ja nisam odgovorna narodu.“ – vikala je sutkinja Šupe prema izvjestiteljima u sudnici koji su njene riječi potom objavili.

Hrvatsko novinarsko društvo (HND) osuđuje ponovni verbalni napad sutkinje Šupe na novinare. Podsjećamo sa se prvi njen „obračun“ s novinarima dogodio na početku ponovljenog suđenja Tomislavu Horvatinčiću u veljači ove godine.

Sutkinja Šupe ustvrdila je tada da se s prvog suđenja Tomislavu Horvatinčiću izvještavalo neobjektivno te da se novinari uglavnom nisu bavili pravnim činjenicama. „Sve to se događa jer vi novinari koji pratite ovo suđenje niste educirani i ne poznajete odredbe Zakona o kaznenom postupku. Novinari i medijske kuće nemaju pravo da procjenjuju moje donesene sudske presude. Za svoj rad odgovorna sam isključivo Županijskom sudu, Vrhovnom sudu i Ministarstvu pravosuđa“, poručila je novinarima sutkinja u višeminutnom monologu ne navodeći niti jedan konkretan primjer neprofesionalnog novinarskog izvještavanja o suđenju koje vodi.

Nakon novog verbalnog napada sutkinje Maje Šupe na novinare, i to opet bez konkretnih primjedbi na bilo koje konkretno izvještavanje o suđenju, podsjećamo kakav je točno bio sadržaj reakcije HND-a nakon njenog verbalnog napada na novinare u veljači.

„Sutkinja Maja Šupe trebala bi znati da za svoj rad nije odgovorna samo višim sudovima i Ministarstvu pravosuđa već i javnosti. Tako i novinari za svoj rad, ako nisu stranka u sudskom postupku, odgovaraju svojim urednicima i redakcijama te javnosti. HND se zalaže za bezuvjetno poštivanje Kodeksa časti hrvatskih novinara i svih profesionalnih standarda pri izvještavanju te na to neprestano upozorava novinare. Ukoliko sutkinja Maja Šupe smatra da je sa suđenja koje ona vodi netko od novinara izvještavao neprofesionalno može, kao i ostali građani, prijaviti konkretne povrede Kodeksa časti hrvatskih novinara Novinarskom vijeću časti HND-a ili iskoristiti zakonsko pravo na ispravak ili odgovor na objavljenu informaciju. Ono što svakako ne bi smjela činiti jest u sudnici držati „lekcije“ novinarima o tome kako bi trebali raditi svoj posao.“- stajalo je u priopćenju HND-a.

Na kraju priopćenja HND je pozvao Udrugu hrvatskih sudaca da se ogradi od postupka sutkinje Šupe. Kako to Udruga hrvatskih sudaca do sada nije učinila pozivamo je da to učini nakon novog ispada sutkinje Šupe.