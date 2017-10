HND: Nedopustivo je skrivati od javnosti imena vlasnika tvrtki u Hrvatskoj

Vlada je to učinila 28. rujna, upravo na Međunarodni dan prava na pristup informacijama i unatoč obrazloženom upozorenju više organizacija civilnog društva da takav prijedlog nije dobro rješenje. Jedna od tih organizacija je i Hrvatsko novinarsko društvo (HND) koje smatra da Registar stvarnih vlasnika tvrtki u Hrvatskoj mora biti javan kako bi novinari mogli nesmetano obavljati posao informiranja javnosti. HND je uvjeren kako je važno da budu javno poznati svi vlasnici tvrtki, uključujući vlasnike medijskih izdavača. Štoviše HND upozorava kako je to neophodno za normalan rad novinara i funkcioniranje zdravog društva. Vladin prijedlog da identitet stvarnih vlasnika tvrtki ipak ne bude javan HND stoga smatra lošim i suprotnim trendovima u brojnim državama EU koje primjenjuju koncept drukčiji od Hrvatske. To potvrđuje i čelna osoba institucije Povjerenika za informiranje Anamarija Musa, koja podsjeća kako su neke države, kao što su Ujedinjeno Kraljevstvo, Nizozemska, Švedska, Francuska i Slovenija već usvojile zakone kojima omogućavaju javnu dostupnost određenih podataka iz registara svojih vlasnika, a neke od njih već su i implementirale te odredbe i objavile registre. HND upozorava zastupnike u Hrvatskom saboru kako bi izglasavanje Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma kojim bi se onemogućio pristup novinara i zainteresirane javnosti Registru stvarnih vlasnika tvrtki u Hrvatskoj bio pogrešan i dugoročno opasan potez. Za Izvršni odbor HND-a: Saša Leković, predsjednik