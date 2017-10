Hadeizacija SDP-a kao program

Budimo realni, SDP je potonuo na dno . Nastavi li se trend unutarstranačke mitoze, zauzimanja „pričuvnih položaja“ pojedinih grupacija u kvaziudrugama osnovanim od stranačkih frakcija, poput Pozitive Ranka Ostojića, ili Fokusa Miranda Mrsića, sad čak i oksimoronske udruge Kršćanskih socijaldemokrata Mirka Lukića, uskoro možemo očekivati i udrugu SDP-ovih simpatizera HDZ-a, ili njihova braniteljskog krila kao smokvinog lista za populističko ulizivanje desnici. Možda s Frankom Vidovićem na čelu. Ili će Vidović držati na vezi Lukića, iz pozicije jednog prosvijetljenog SDP-ova„desnog ljevičara“…

Kad je Ostojić osnivao Pozitivu i u njoj okupio dobar broj uglednih SDP-ovaca s dugogodišnjim stranačkim stažem, tvrdio je da to nije frakcija, tek udruga koja okuplja istomišljenike u borbi za slobodu mišljenja i govora, radnička prava i socijalnu državu. Istu je poziciju zauzeo i Mrsić sa svojim Fokusom kao platformom za kulturu dijaloga. Čak ni Lukić nema petlje reći da je njegova „udruga“ zapravo eksperimentiranje s frakcijom koja ima pretenzije preoblikovati sadašnji SDP i približiti ga mentalnom kodu HDZ-a kao predominantnom političkom opredjeljenju u društvu, i bratski dijeliti biračko tijelo s Tuđmanovom sljedbom.

Lukićev HDZ s “ljudskim licem” ?

Figurativno, kao neku vrst HDZ-a s „ljudskim licem“, s obzirom na zagovaranje borbe za radnička prava kao tekovine antifašističkog identiteta ali smiksanog s osnovnim postulatima katoličke vjere. Za njih je prvo programsko načelo osuda svih totalitarnih režima i zabrana upotrebe njihovih simbola. Progon ZDS ( Za dom spremni ) i ušatog „U“, ravnopravno s petokrakom ( žene su silovane pod crvenom petokrakom, veli Lukić ) i SFSN ( Smrt fašizmu, sloboda narodu ). Osuda svih počinjenih zločina, ma od koga dolazili, i pijetet svim žrtvama, neovisno za čije su ideale poginuli. Stajat će, veli Lukić, na braniku antifašističkog pokreta i zaštite Domovinskog rata, ma što to značilo…

Od koga će štititi Domovinski rat nije rekao. Vjerojatno zato što predmnijeva nešto poput Đure Glogoškog- zaštitu digniteta Domovinskog rata od onih neidentificiranih koji ga navodno osporavaju, valjda, kroz problematiziranje braniteljskih privilegija i apanaža- a pribojava se identifikacije sa šatoraškim vođama.

S obzirom na najavu fokusiranja i na neka aktualna svjetonazorska pitanja kao što je pravo na život svakog živog ljudskog bića (započet, vjerojatno misli, začećem), zaštita bračnog i izvanbračnog života itd. moglo bi se očekivati i neku podvarijantu SDP-ovog vigilarizma kojim Lukić, moguće, pretendira neutralizirati utjecaj odioznog katoličkog aktivističkog kruga bliskog Željki Markić. Zašto računa da bi na toj kakofonskoj kompilaži svega prisutnog na domaćoj političkoj sceni privukao ikoga, odnosno postojećim opcijama ikoga oteo? Ili mu je u naravi cilj tek SDP rasturiti, iskrenom, i ideji socijaldemokracije odanom, članstvu stranku ogaditi i opoziciju potpuno razbiti?

“Široki horizonti” Lukića i – Bernardića

Lukić, katolik skeptik, kako se deklarira, fasciniran Latinskom Amerikom „koja je prožeta duhom revolucionarizma, uz jaku prisutnost katoličke vjere“ , još uvijek je aktivni predsjednik mjesnog ogranka SDP-a Zrinjevac. U buduću će udrugu s dobrodošlicom dočekati i religiozne i ireligiozne, jer čovjek i drug Mirko Lukić naprosto ima „široke horizonte“. Toliko široke da se u kontroverzna pitanja neće upuštati, nego će ih prepustiti stručnim i znanstvenim institucijama, primjerice pitanje revizije Vatikanskih ugovora koje je jedno od ključnih programskih ciljeva Pozitive. Jer, Lukić priželjkuje suradnju s kršćanskim zajednicama, i neće je sabotirati problematiziranjem takvih osjetljivih tema. Da sljedbu ne rastjera…

Šefu nije radio iza leđa. O svemu je informirao Davora Bernardića koji u njegovoj inicijativi ne vidi ništa sporno. Pa i dosad su članovi SDP-a bili pripadnici raznih udruga, različitih vjeroispovijesti, sve do agnostika i ateista, kao i različitih nacionalnosti. Za Bernardića je najvažnije da se članovi SDP-a ne dijele ni po vjerskoj, ni nacionalnoj ni bilo kojoj drugoj osnovi, kako kaže,( kao da već nisu apsolutno podijeljeni), a tako će, poručuje, i ostati dok je on na čelu stranke. Zapravo neće. Bernardićeva tolerancija nema granica, ona je do te mjere ekstenzivna da će uskoro šefu socijaldemokrata postati irelevantno i kakvu ideologiju i svjetonazor njegovi kolege zastupaju. Važno je da imaju „kvalitetnu inicijativu i kvalitetan prijedlog“…!?

Imitacija politike

U tome je poanta. Davor Bernardić je čovjek bez ideja, bez programa i inicijativa. Pa mu je i Lukić svojim kontroverzijama dobrodošao. SDP je bezidejna stranka, neartikuliranih stajališta o krucijalnim pitanjima, duboko podijeljena frakcijskim borbama i parcijalnim interesima, frustrirana nesposobnošću da osvoji vlast. Upravo zbog toga, u nedostatku vlastitih, autentičnih socijaldemokratskih politika i programskih načela ( stare su zapustili, nove nisu definirali ), destruirani SDP i njegov politički infantilni vođa, okružen nekompetentnim suradnicima čiji je kredo parazitiranje u politici kao program, uzima tuđe ideje i politike. Htio bi i tuđe članove. Iracionalno vjeruje da će imitacijom politike, umjesto dosljednim zagovorom izvornih socijaldemokratskih načela i programa, privući nove birače iz suparničkih, desnih tabora. Nikad takva politika nije dala ploda. Naprotiv, redovito je donosila poraze, kompromitaciju stranačke ideologije i prezir vlastitog, autentičnog članstva.

Zašto bi itko normalan glasao za SDP zbog njegovog približavanja katoličkoj Crkvi, ako takvi birači mogu, kao i dosad, birati HDZ i slične stranke desnice čiji je politički program izvorno sljubljen s katoličkom vjerom ( bolje rečeno Crkvom ) i navodno, tradicionalnim obiteljskim vrijednostima?

Da nije evidentno politički netalentiran, tkogod bi pomislio da je Bernardić instaliran na čelo SDP-a ni manje ni više nego zaslugom HDZ-a. Jer, politika koju vodi samo je na korist „adeze“ društvu, koje, ma koliko rovito i heterogeno bilo, ne mora strahovati od konkurencije…