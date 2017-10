Dugovi Agrokora veći od njegove vrijednosti: Ramljak kazneno prijavio Todorića, a Todorić – Ramljaka!

Ono što hrvatska javnost znade danas nakon prezentiranja konsolidiranog financijskog izvješća o stanju u koncernu Agrokor jest da su ukupni dugovi kompanije veći od njezine ukupne vrijednosti. A znamo i to da će izvanredni vladin povjerenik za Agrokor, Ante Ramljak tužiti bivšu upravu, odnosno Ivicu Todorića zbog, kako je naveo, nezakonito pribavljene dobiti. Ni njemu Todorić neće ostati dužan, pa je već najavio kaznenu prijavu protiv Ramljaka zbog nezakonitih radnji. A neće poštedjeti ni ljude iz Agrokora koji su radili protiv interesa koncerna kako bi sebi pribavili nepripadajuću materijalnu korist.

A što se tiče revizije financijskih izvješća ona su i šokantna i poražavajuća. Predstavio ih je danas javnosti izvanredni vladin povjerenik Ante Ramljak, od koga se moglo čuti da je vrijednost kompanije za 21,7 milijardi kuna manja od one kakvu je prikazivala bivša uprava. Gubitak je, pak, lani iznosio 11,2 milijarde kuna , a u 2015. je kompanija imala gubitak od 3,6 milijardi kuna, a ne dobit od 1,2 milijarde kako se lažno prikazivalo. Bilo je tu i oko 4 milijarde zatajenih dugova, bar dvije milijarde kuna neprikazanih troškova itd. Sve u svemu revizija je utvrdila da je ukupna vrijednost koncerna Agrokor 41,8 milijardi kuna, a njegovi dugovi preko 56,3 milijarde!

Konsolidirano financijsko izvješće ukazuje i na prikrivanje kredita i pozajmica, troškova poslovanja i kamata koji su prikazivani kao potraživanja , a Ramljak je spomenuo kako je bilo i poprilično privatnih troškova, oko 650 milijuna kuna koje je Todorić „ulupao“ u luksuz svoje obitelji, jahte, helikoptere, skupocjena ljetovanja itd.

S „blogerom Todorićem“ izvanredni vladin povjerenik nije htio polemizirati, a umjesto toga pokazao je čak i visok stupanj empatije prema posrnulom tajkunu.

– Nemojte me krivo shvatiti, ali stvarno ne mislim voditi polemiku kroz medije s gospodinom Ivicom Todorićem, Njemu je najteže, znate. On sam zna što je ovdje bilo, ja mu stvarno nikad, ni u jednom trenutku nisam želio ništa loše, ja samo iznosim činjenično stanje i uopće je nepotrebna ta polemika. On je u situaciji da brani sebe i odabrao je tu strategiju obrane napadom, i mislim da će on na nekom drugom mjestu morati odgovoriti na puno pitanja…- rekao je Ramljak.

Blog Ivice Todorića odmah se užario od reakcije posrnulog tajkuna. Osporio je da je bilo što skrivano u Agrokoru, a pogotovo od njega otuđeno. Sve osobne dugove prema kompaniji je, tvrdi, vratio. Komentirao je i izjavu premijera Plenkovića kako se pregovori o Agrokoru vode još od siječnja, što ga čudi, s obzirom da se s potpredsjednicom Vlade Martinom Dalić sastao tek u veljači, pa se pita s kim je to Vlada iz Agrokora i o Agrokoru pregovarala. Vladu je optužio da je „vuku dala da čuva stado ovaca“, te izrazio uvjerenje da će pravna država sa svojim institucijama razotkriti cijelu „zločinačku organizaciju“…

Nakon prezentiranja revizijskog izvješća o financijskom stanju u koncernu Agrokor, oglasio se i HNS, koalicijski partner u vladi Andreja Plenkovića.

– Za HNS je, kao i u mnogim drugim pitanjima, najvažnija budućnost, pa tako i buduće poslovanje Agrokora s fokusom na njegovo daljnje razvijanje, na dobrobit svih njegovih zaposlenika i hrvatskog gospodarstva općenito s naglaskom na vraćanje dugova svim dobavljačima, spašavanje radnih mjesta, te očuvanje hrvatske poljoprivrede i industrijske proizvodnje.

… s obzirom na brojne medijske upite naglašavamo da se u sudske procese ne želimo miješati, njih vode za to nadležne institucije. Zanima nas isključivo budućnost Agrokora i radna mjesta, a ne potencijalna individualna odgovornost bilo koga, pa tako, ni Bože Petrova, Zdravka Marića ili Andreja Plenkovića. Pozivamo sve aktere na hrvatskoj političkoj sceni na ozbiljnost i odgovornost u javnoj komunikaciji u slučaju Agrokor – pledirali su Štromarovi „narodnjaci“.

A sasvim očekivano, najnovije izvješće komentirao je i šef SDP- a Davor Bernardić, izražavajući čuđenje da se tako dugo moglo prikrivati stvarno stanje u jednoj tako velikoj i važnoj kompaniji. Bernardić drži da Ivica Todorić u tome nije bio sam, da je imao pomagače i da njihovu odgovornost također treba utvrditi.- Ovo je nastavak brakorazvodne parnice između HDZ-a i Todorića jer je Todorić jasno i nedvosmisleno optužio Antu Ramljaka. Mislim da bi način na koji će se sve ovo raspetljati mogao biti poguban za hrvatsko gospodarstvo i hrvatsku ekonomiju- izjavio je Bernardić.