Nagrada na rivi (foto: EN FACE ::: ANFAS)

EN FACE ::: ANFAS – naziv je nagrade koja će se ove godine, odnosno sutra, 25. listopada 2017. godine, po prvi put dodijeliti u kavani hotela Bellevue u Splitu od 20 h. Kakva je to nagrada koja svojim nazivom upućuje na suočavanje licem u lice, te na pojam antifašizam?

– Inicijativni odbor građanki i građana Dalmacije ustanovljava nagradu s ciljem afirmiranja i promoviranja djelovanja onih pojedinaca koji su nas zadužili i inspirirali na otpor društveno retrogradnim pojavama i konceptima. Naše civilizacijsko, antifašističko i humanističko naslijeđe ciljanim se iskrivljavanjem osnovnih pojmova izmiče na kulturnu i političku marginu, a čak i razotkrivanje i rasvjetljavanje sasvim očitih udaraca na temelje tog nasljeđa traži sve veću dozu građanske hrabrosti i odlučnosti… – pojašnjavaju inicijatori smisao dodjele ove nagrade.

Ukratko, u posljednja vremena smo svjedoci zabrinjavajućih pojava u hrvatskom društvu, a u kojima se, često i pod pokroviteljstvom lokalnih i državnih vlasti i institcija, nastoji preoblikovati i krivotvoriti povijest žitelja ovih prostora. Ponajprije se to odnosi na zatiranje činjenica o požrtvovnom i pobjedničkom antifašističkom otporu hrvatskog naroda fašizmu i nacizmu u 2. svjetskom ratu. Paralelno s time, bezumno se afirmira ustaški pokret i veliča jedno od najmračnijih razdoblja hrvatske povijesti, vladavina NDH, pokorne saveznice ondašnjih njemačkih i talijanskih agresora, sklepotine koja je talijanskim fašistima poklonila trećinu Hrvatske, uključujući Dalmaciju i otoke. Ta je društveno štetna zlokobna pojava uzela maha, no odgovor tzv. tihe većine građana nije dovoljno jasan niti glasan, te već odavno kasni. Kako bi se takvu pasivnost zamjenio aktivniji građanski otpor toj vrsti bezumlja, mogla bi poslužiti i ova nagrada.

Inače, nagrada se dodjeljuje za postignuća na području i s područja Dalmacije u dvije kategorije, kako slijedi:

1. Izvorna inspiracija, za one čije je društveno djelovanje u bilo kojem polju već značajno obilježilo i inspiriralo generacije Dalmatinaca i Dalmatinki

2. Novo nadahnuće, za one pojedinke i pojedince koji su od rujna 2016. do rujna 2017. godine svojim djelom i angažmanom pridonijeli afirmaciji civilizacijskih, antifašističkih i humanističkih vrijednosti.

Ovogodišnje članice žirija su slobodna novinarka Barbara Matejčić, vizualna umjetnica Neli Ružić, spisateljica i pjesnikinja Olja Savičević Ivančević te aktivistice Mirjana Kučer i Diana Magdić.

Već je poznato kako je u kategoriji Izvorne inspiracije žiri nagradu odlučio dodijeliti ilustratoru, slikaru, skulptoru, strip-crtaču, grafičkom dizajneru i piscu Alemu Ćurinu koji je svojim provokativnim kritičkim radovima u Slobodnoj Dalmaciji, Torpedu, Feral Tribuneu, Zarezu, Omladinskoj iskri, Studetskom listu, Kvadratu i Novostima zadužio i inspirirao velik broj čitatelja u periodu dužem od trideset godina. Kontinuitet prisutnosti njegova preciznog i jasno vrijednosno određenog društvenog komentara učinio ga je jednim od sidrišta ukupne lokalne kulture, obrazlaže se.

U kategoriji Novog nadahnuća za ovogodišnju su nagradu nominirani Damir Pilić, Marko Marković, Tonči Kranjčević Batalić (queerANarchive), Slobodan Tomić (Antifa fanzin), Tena Romani, Koraljka Alavanja (Knjigozemska), Ante Bilić (Sinjski kulturni urbani pokret), Vice Tomasović (Festival Almissa), Antifa Šibenik, Tonči Borovac, Antej Jelenić (Adria Art Annale), Antonela Marušić (Nora Verde), Jelena Kranjec, Nebojša Lujanović, Srđana Cvijetić (Art radionica Lazareti) i Šušur! – Festival od riči.

Tko će od njih ponijeti kući pobjedničku statuu čiji je autor akademski slikar Vanja Pagar, i ugledati u njoj svoje lice, znat će se sutra, a dodjelu organizira udruga TESERAKT uz potporu Grada Splita.

U nastavku prenosimo cjelovitu objavu Inicijativnog odbora građana i građanki Dalmacije koji su nagradu ustanovili 10. listopada, a čine ga Vjeko Santrić, Olja Savičević Ivančević, Barbara Matejčić, Neli Ružić, Mirjana Kučer, Diana Magdić, Lovro Krnić, Igra Šain Kovačević, Dragana Modrić, Tonči Šitin, Mašenjka Bačić, Ante Beus, Tajana Jovanović, Ljiljana Šućur, Jerko Bakotin i Igor Miošić:

Inicijativni odbor građanki i građana Dalmacije ustanovljava nagradu EN FACE ::: ANFAS s ciljem afirmiranja i promoviranja djelovanja onih pojedinaca koji su nas zadužili i inspirirali na otpor društveno retrogradnim pojavama i konceptima.

Naše civilizacijsko, antifašističko i humanističko naslijeđe ciljanim se iskrivljavanjem osnovnih pojmova izmiče na kulturnu i političku marginu, a čak i razotkrivanje i rasvjetljavanje sasvim očitih udaraca na temelje tog nasljeđa traži sve veću dozu građanske hrabrosti i odlučnosti. Upravo prepoznavanje društveno retrogradnih pojava i koncepata te njima odlučno i pravodobno suprotstavljanje – bilo izravnim oponiranjem, bilo afirmacijom takvih praksi i teorija koje uvažavaju, njeguju i promiču socijalnu, ekonomsku i svaku drugu osjetljivost te vode brigu o pravednosti kao dobrobiti i skladnom razvoju sviju i čitave zajednice – djelovanje je koje nagradom EN FACE ::: ANFAS želimo poticati i unaprjeđivati.

Nazivom nagrade ističemo dimenziju suočavanja sa situacijama koje ne možemo izbjeći okretanjem lica u stranu. Što su društvene okolnosti napetije i zaoštrenije – a svjedočimo jačanju historijskog revizionizma već gotovo trideset godina – to su veći unutrašnji i vanjski pritisci za našim izjašnjavanjem i opredjeljivanjem. Takve pritiske pojačavaju upravo ekstremna neokonzervativna strujanja, oponiranje kojima se, nažalost, ponekad plaća i ratnim razaranjima i mnogobrojnim ljudskim žrtvama. Na individualnoj razini, snaga volje i karaktera te sposobnost suprotstavljanja zatiranjima slobode i ravnopravnosti, zacijelo su one vrline koje poštujemo, pamtimo i slijedimo kao primjer.

Naš suvremeni prostor djelovanja neodvojiv je od principa prema kojima smo se zajedno s drugim narodima borili za boljitak čovječanstva, protiv fašizma i ustaštva, protiv nacionalnog šovinizima, kao i protiv eksploatacije radnika, protiv elita koje iskorištavaju ljudsku nesreću neovisno o naciji. Istovremeno je to bila borba za ekonomsku, nacionalnu, rodnu i svaku drugu ravnopravnost, za društvenu pravdu i solidarnost, emancipaciju žena te njihovo pravo da raspolažu svojim tijelom.

Nepravdom i autodestruktivnošću koje naše društvo pokazuje zatiranjem sjećanja, podcjenjivanjem i omalovažavanjem onih koji su u prošlom stoljeću otvorili horizonte slobode koju uživamo i danas, do krajnosti se devalvira vrijednost te slobode i njezin emancipacijski potencijal. Povijesna odgovornost današnjih generacija jest vratiti se u ishodišta prakticiranja i promišljanja tih horizonata. Jedan od takvih simboličkih momenata nesumnjivo je i 10. listopada, datum kojega od 1944. pamtimo po hrabroj djevojci iz splitskog Varoša, sudionici Narodnooslobodilačke borbe Palmini Piplović, uz čiji dan pogibije od fašističkih okupatora vezujemo inicijaciju nagrade.