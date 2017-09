Glavaša vrilo, izvor Cetine (foto TRIS/Goran Šimac)

Vlada RH i dalje gura, po mnogima, slaboumnu i potencijalno katastrofalnu zamisao o gradnji tzv. plinske termoelektrane u podnožju planine Dinare, nedaleko od izvora rijeke Cetine i na akumulacijskom jezeru Peruća. O tome posebno svjedoči i strastveni istup trenutačne hrvatske ministrice gospodarstva Martine Dalić u Hrvatskom saboru u kojem je grčevito branila projekt kojemu se protivi glavnina žitelja sinjskog područja, Cetinske krajine i Dalmacije. Dakako, očekivano, kako bi opravdala taj projekt iza kojega, kako se tvrdi, stoji suprug istaknute članice Vlade RH, posegnula je i za ‘komunistima’.

– Područje Cetinske krajine je područje koje je za vrijeme komunističke vladavine doživjelo teško iseljavanje. Peručko jezero je umjetno akumulacijsko jezero napravljeno da bi se iselili Hrvati iz najplodnijeg dijela Cetinske krajine – pojasnila je Martina Dalić prije neki dan u namjeri opravdavanja gradnje plinske termoelektrane nad jednim od najvećih resursa pitke vode na jugu Europe.

Geostrateško samoubojstvo

Ta žalobna i predvidljiva retorika pri kojoj u nedostatku bilo kakve zdravorazumske argumentacije poseže za komunističkim avetima iz prohujalog stoljeća nije ništa novo. Ipak, posebno je uvredljivo kada se koristi u kontekstu ‘iseljavanja Hrvata‘, u vremenima kada većinu nas koji smo u njoj ostali živjeti tišti i boli bibilijski egzodus stanovništva iz Hrvatske zbog nemogućnosti pravične i zdrave egzistencije u vlastitoj domovini. Tako hrvatski mladi i stariji, cijele obitelji, s kolodovora i aerodroma s jednosmjernom kartom u džepu odlaze u svijet, sve zbog višedesetljetne besramne pljačke vlastitog naroda pod iritantnom egidom tzv. domoljublja, te odsustva ikakve strategije ikakvog razvoja, odnosno svijesti o potrebi očuvanja preostalih resursa.

Podsjetimo, početkom ove godine smo (poveznica) upozorili na spomenuti projekt i upozorenja fizičara Mislava Cvitkovića i drugih koji se protive izgradnji termoelektrane na Perućkom jezeru na rijeci Cetini. Potom je kreirana peticija upućena vlastitoj Vladi RH da zaustave projekt koji smatraju geostrateškim samoubojstvom, pljačkom hrvatskog naroda, ekocidom i uništenjem izvora pitke vode za oko pola milijuna stanovnika Dalmacije. Za one koje zanima više ili ju žele potpisati ovdje mogu naći tekst peticije (poveznica), a potom i naš tekst iz veljače naslovljen: Ne daj se Cetino! (peticija) .

U međuvremenu je tu peticiju potpisalo 15.269 potpisnika na internetu, te još nekoliko tisuća na papiru. Za hrvatske prilike neobična pojava, protivljenje termoelektrani je ujedinilo mnoge: i lijeve i desne i centralne, i ekologe i gospodarstvenike, i znanstvenike i manje obrazovane… itd. No ne i neke političare: jagma za brzom zaradom nauštrb općeg dobra mnogima pomuti razum, posebice dionicima političke moći. Na istup ministrice Dalić koja je protivnike termoelektrane na izvorima pitke vode nazvala lažovima žestoko su otvorenim pismom upućenim na njenu adresu reagirala trojica znanstvenika: prof. dr. sc. Stanko Uršić, prof. dr. sc. Ivo Šimunović i Mislav Cvitković.

Prenosimo njihovo pismo.

Vaša neinformiranost i termoelektrana Peruća koče razvoj Cetinskoga kraja!

Poštovana gospođo Dalić,

Izjavom ‘dosta mi je više slušati laži o Perući’ optužili ste za laž građansku inicijativu ‘Ne daj se, Cetino!’ i nas znanstvenike koji argumentima podupiremo građansku inicijativu.

Ako javno tvrdite da su građani i znanstvenici iznijeli ‘laži o Perući’, minimalna pristojnost, poštenje i odgoj nalažu da odmah navedete što je to u našim argumentima lažno. U protivnom, budući da to nismo čuli ni vidjeli ni nakon dosta vremena, Vašu izjavu treba smatrati bahatim, uličarskim politikantskim izgredom za dezinformiranje naroda.

Prvo, premda je i naša djedovina potopljena jezerom Peruća, nije nam jasno što ste tom usporedbom htjeli reći. Zar, ako je Vaša djedovina potopljena, mi ne smijemo govoriti o trenutnom projektu? Ako je Vaša djedovina potopljena, sad se može uništiti Cetinu? Ako je potapanje rastjeralo nekoliko tisuća ljudi prije 50 godina, sad se može rastjerati i ono malo što je ostalo? Konačno, Vašim jezikom, ista ta Peruća je tada bila ‘najveća energetska investicija’ – a sami ste izjavili da je bila politički projekt. Prema tome, usporedba s potapanjem Peruće mogla bi biti samo argument protiv termoelektrane Peruća, ali to nije argument ni za ni protiv, nego Vaše skretanje s teme jer ovdje je tema budućnost Cetinskoga kraja i Hrvatske, a ne ni naša ni Vaša djedovina.

Prostorni planeri su ustanovili da hrvatsko priobalje u prosjeku ima oko 25% korisna prostora koji čine zaravnjeni prostori i otvorene riječne i jezerske vode te da je taj ukupni prirodni resurs sve na čemu se gradi razvoj priobalnog prostora – što znači da su vode i prostor ne samo priobalno već i nacionalno bogatstvo koje se kroz nekoliko nerazumljivih valorizacija pretežito političkog karaktera nastojalo obezvrijediti u korist individualnih interesa.

Ako je Vama riječ investicija ‘sveta krava’, onda Vaš bog nije i naš Bog. Ne bavimo se politikantskim kvaziekonomskim mitologijama, već egzaktnim znanostima i zanima nas samo ozbiljna ekonomija.

Ne zanima nas ‘investicija’ koja može opstati samo pljačkom građana kroz umjetne, nemoralne, štetne, antiekonomske i antiekološke poticaje. Narod Cetinske krajine – a 17 000 ljudi je potpisalo peticiju protiv termoelektrane Peruća – želi dobre investicije koje donose život, budućnost i napredak.

Investicija za koju se očito i Vi osobno zalažete donosi smrt, raseljavanje, prošlost i nazadak. Zašto?

Termoelektrana Peruća odmah će zaustaviti dva inovativna privatna projekta u Hrvacama, koji se temelje na ekološkoj proizvodnji hrane, a u iduće 3 godine zaposlit će oko 300 ljudi (imena nećemo reklamirati, ali Vi biste ih prvi trebali znati). Ugrozit će i egzistenciju oko 70 obitelji koje žive od raznih oblika avanturističkog turizma na Cetini. Uništit će i budućnost preko 100 OPG-ova u Hrvacima, koji su svi u ekološkoj proizvodnji, od pčelara, preko mljekara do poljoprivrednika. Na temelju toga, pitamo Vas: koji i kakav to razvoj Cetinskom kraju donosi termoelektrana, konkretno?

Termoelektrana donosi uništenje razvojnih investicija koje su sami ljudi u Cetinskom kraju razvili, budući da su od svih vlada RH toliko zaboravljeni da Vi, ministrica gospodarstva, za te investicije očito i ne znate.

Termoelektrana znači uništenje strategijskog rezervoara od 570 milijardi litara pitke vode: ako procijenimo tek 10 lipa po litri, to je potencijano uništenje 57 milijardi kuna godišnje! Sa znanstvenog ekološkog motrišta, vrijednost toga resursa je nemjerljiva i u neposrednoj budućnosti samo može rasti! Samo netko neuk i neodgovoran, istovremeno neobaviješten i zaostao glede razumijevanja smjerova i kriza u ovom vremenu, može zanemariti te činjenice.

Konačno, pitamo Vas: koji je točno od naših argumenata laž?

Je li laž da će termoelektrana ispuštati oko 300 MW topline u jezero i Cetinu?

Je li laž osnovni zakon fizike, da toplina ne može nestati i da će se jezero i Cetina nedopustivo zagrijavati, što će u kombinaciji s ispuštanjem najmanje 80 milijuna litara otpadnih voda uzrokovati trajnu i nepopravljivu štetu glede statusa pitke vode i života u rijeci Cetini?

Je li laž da bi se u jezero ispuštalo 200 milijardi litara zagrijane vode, u kojoj je život nužno uništen pri dodiru s vrelom stjenkom izmjenjivača topline? Ako je laž, dokažite suprotno matematički, fizički i biološki!

Je li laž da kroz dimnjak u zrak odlazi, prema navodima studije, 621 kg/s ispušnih plinova, među kojima je neizbježno određeni postotak ili neizgorenih ili nanovo nastalih aromatskih i ostalih ugljikovodika i čestica čađe, redovitih nosača kancerogenih tvari? Nije moguće izbjeći da te otpadne tvari dospiju u jezero, što, uz ostalo, nužno znači uništenje jezera kao strategijskog izvora pitke vode!

Je li laž da je prosječna cijena plina u 2016. godini bila 30,1 €/MWh, što znači da bi cijena samo goriva u ovoj termoelektrani bila 52 €/MWh, dok je prosječna cijena električne energije u 2016. godini bila cca. 40 €/MWh?

Je li laž da je u Zakonu o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji iz 2015. ‘učinkovita kogeneracija’ u sustavu tržišnih premija i poticaja?

Je li laž da bi po navodima studije u toj elektrani bilo formalno 8% kogeneracije, dok točan račun pokazuje 1%? Možete li opovrgnuti točan račun? Je li laž da ni za tih 1%, a kamoli za deklariranih 8% nema potrošača topline u blizini?

Je li laž da je u zapadnoj Europi od 2014. do danas zatvoreno preko 30 ovakvih (kombiniranih kogeneracijskih plinskih) termoelektrana? Je li laž da je uvoz plina ili struje, uvijek i nužno uvoz energije?

Je li laž da je ista tvrtka radila i projekt termoelektrane, i Studiju utjecaja na okoliš? Je li laž da je pedesetpostotni vlasnik tvrtke MCC Ekskluzivne nekretnine, Zoran Burić, suprug Marije Pejčinović-Burić, kako stoji na njenoj imovinskoj kartici?

I konačno, je li laž da Peruća ima 570 milijardi litara pitke vode, i je li laž 15 000 ljudi na internetskoj peticiji i preko 3 000 na papirnatoj peticiji?

Gdje su Vam argumenti? Naši su znanstveni, matematički, fizički, kemijski, biološki, ekološki, energetski i ekonomski, izračunati i izraženi brojčanim vrijednostima. Ako su brojevi lažni, mogu ih pobiti samo istiniti brojevi. Očekujemo barem Vaš pokušaj, da sve iznesene brojeve pobijete ‘istinitim’ (s referencama!) jer u suprotnom jedina laž koja ostaje Vaša je laž.

A ovom narodu je dosta laži i manipulacija koje su isključivo u interesu pojedinaca, a na njegovo uništenje. Narod Cetinskoga kraja neće dopustiti termoelektranu ni pod kojim uvjetima, makar to opet platili i krvlju, jer životni princip ovog naroda je, kako možete pročitati na vratima najuglednijeg zrinsko-frankopanskog grada: ‘Navik on živi ki zgine pošteno’. To bi trebao znati svatko tko pokušava zastrašiti narod galamom i dezinformacijama.

Prof. dr. sc. Stanko Uršić, profesor fizičke kemije u mirovini Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Prof. dr. sc. Ivo Šimunović, professor emeritus Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu

Mislav Cvitković, mag. phys., doktorand fizike na Friedrich-Alexander-Universitätu Erlangen-Nürnberg i Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu